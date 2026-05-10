Đào Minh Dũng: Trí thức trẻ Việt Nam trong kỷ nguyên AI

SVO - Đào Minh Dũng (sinh năm 2000), cựu thí sinh 'Đường lên đỉnh Olympia', cựu sinh viên tài năng của ĐH Bách khoa Hà Nội, hiện là Nghiên cứu sinh Tiến sĩ, ngành Khoa học Máy tính tại University College Cork (UCC), Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại CH Ai Len. Đam mê trí tuệ nhân tạo, nhiệt huyết với công tác Hội Sinh viên, anh là minh chứng cho tinh thần thanh niên thời đại mới: Tri thức, trách nhiệm và hội nhập.

Từ Bách khoa đến UCC: Khát vọng tri thức trong kỷ nguyên AI

Xuất phát điểm là học sinh chuyên Toán, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Dũng sớm có niềm đam mê với lĩnh vực Khoa học máy tính, đặc biệt là Trí tuệ nhân tạo. Vì vậy, Dũng đã lựa chọn ĐH Bách khoa Hà Nội - nơi... ông nội anh từng theo học để xây dựng nền tảng học thuật. Tốt nghiệp loại Xuất sắc, chàng trai tiếp tục hành trình học tập ở University College Cork (UCC), CH Ai Len - một ngôi trường có lịch sử lâu đời và nổi bật với cam kết phát triển bền vững.

“Mình lựa chọn đi theo định hướng nghiên cứu trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo và quyết định trở thành Nghiên cứu sinh Tiến sĩ để tìm tòi, khám phá những cách giải quyết mới cho các bài toán và dự án có giá trị cho xã hội. Mình tin rằng, UCC là môi trường lý tưởng để mình phát huy kiến thức và mở rộng nghiên cứu”, Minh Dũng chia sẻ.

Ở bậc Nghiên cứu sinh, Dũng luôn coi việc phát triển kỹ năng nghiên cứu độc lập là yếu tố then chốt. Dũng xác định đây là một hành trình dài tính bằng năm, đòi hỏi sự phân bổ thời gian hợp lý, đặt mục tiêu rõ ràng cho từng giai đoạn: Bắt đầu từ việc xác định câu hỏi nghiên cứu, đặt nghiên cứu trong bối cảnh thực tế thông qua tổng hợp lý thuyết. Bí quyết của chàng trai là đọc tài liệu có chọn lọc và ghi chép toàn bộ quá trình, từ kết quả đến trở ngại, để rút kinh nghiệm cho bước tiếp theo.

Minh Dũng cùng các bạn Nghiên cứu sinh Tiến sĩ tham quan trụ sở Tập đoàn Công nghệ Qualcomm tại Cork, CH Ai Len, tháng 10/2025.

Nhà nghiên cứu trẻ nhấn mạnh sự chủ động trong đề xuất ý tưởng và giao tiếp hiệu quả với giáo sư hướng dẫn để có định hướng nghiên cứu phù hợp. Bên cạnh đó, việc tham dự các hội thảo và sự kiện học thuật giúp Dũng mở rộng mạng lưới, tiếp cận nhiều bài toán khác nhau, đồng thời tạo thêm ý tưởng và cơ hội xuất bản. Đây cũng là cách anh vừa củng cố chuyên môn, vừa mở rộng kết nối học thuật phục vụ cho quá trình nghiên cứu lâu dài.

Với Dũng, khó khăn và thất bại là một phần tất yếu trong nghiên cứu khoa học. Mỗi lần thí nghiệm không thành công hay bài báo bị từ chối, anh coi đó là cơ hội để phân tích, rút kinh nghiệm và thử lại. Chính tinh thần kiên trì ấy đã giúp anh đạt nhiều thành tích nổi bật: Công bố ba nghiên cứu tại các hội thảo quốc tế uy tín trong lĩnh vực Khoa học Máy tính như NeurIPS, HCI International và ICMR; đoạt giải Ba cuộc thi lập trình toàn Ai Len (IrlCPC) năm 2025 và giải Nhì UCC Hackathon 2025. Quan trọng hơn, anh biết cân bằng nghiên cứu và cuộc sống, giữ tinh thần thoải mái để tiến xa trên con đường học thuật.

Người trẻ Việt Nam trong dòng chảy hội nhập

Không chỉ xuất sắc trong học thuật, Dũng còn tích cực tham gia hoạt động cộng đồng. Với vai trò Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tại CH Ai Len (SVIE), Dũng nhận thấy, trong thời đại mới đầy thử thách, Hội phải liên tục đổi mới cách triển khai hoạt động để lan tỏa sâu rộng và tạo ảnh hưởng tích cực.

Minh Dũng cùng các thành viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tại CH Ai Len (SVIE) nhận Bằng khen của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

Minh Dũng cho rằng, đất nước đang bước vào một kỷ nguyên mới, với nhiều cơ hội hội nhập và cạnh tranh toàn cầu. Trong bối cảnh ấy, thế hệ trẻ được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng tiên phong, vừa năng động sáng tạo, vừa giữ gìn bản sắc dân tộc: “Mình nghĩ, thế hệ trẻ Việt Nam cần chuẩn bị hành trang toàn diện: Tri thức vững vàng, kỹ năng chuyên môn, ngoại ngữ và năng lực công nghệ - đó là nền tảng để hội nhập và cạnh tranh toàn cầu. Bên cạnh đó, những kỹ năng mềm như tư duy phản biện, sáng tạo, khả năng thích nghi và làm việc trong môi trường đa văn hóa cũng rất quan trọng, giúp chúng ta tự tin hợp tác và phát triển trong bối cảnh quốc tế rộng mở”.

Song song với quá trình hội nhập, Dũng tin rằng, việc giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống, lịch sử, ngôn ngữ và văn hóa dân tộc là trách nhiệm của mỗi người trẻ. Khi kết hợp được bản lĩnh hội nhập với ý thức gìn giữ bản sắc, thế hệ trẻ sẽ không chỉ phát triển bản thân mà còn lan tỏa hình ảnh và văn hóa Việt Nam ra thế giới, góp phần khẳng định vị thế đất nước trong thời đại mới.

Trong thời gian tới, Minh Dũng đặt mục tiêu hoàn thành tốt chương trình Nghiên cứu sinh, đồng thời có cơ hội tham gia thị trường lao động sở tại, trong môi trường nghiên cứu hoặc tại các công ty công nghệ lớn, để tiếp tục tích lũy kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm quốc tế và mở rộng góc nhìn trong lĩnh vực mình theo đuổi.

Chàng trai trẻ kỳ vọng được kết nối với các mạng lưới công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như các dự án liên quan, qua đó từng bước đóng góp những hiểu biết và kinh nghiệm của bản thân cho sự phát triển của đất nước. Đồng thời, anh muốn tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động, phong trào sinh viên Việt Nam tại CH Ai Len, góp phần xây dựng cộng đồng người trẻ Việt năng động, gắn kết và hướng về quê hương.

