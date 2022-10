Chàng sinh viên Long An muốn đóng góp cho công việc chuyển đổi số tại địa phương

SVVN - Đặng Minh Nhựt (cựu học sinh trường THPT Chuyên Long An, thành phố Tân An) - 'Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022', lĩnh vực Lao động, học tập bày tỏ niềm xúc động khi bản thân được chọn vinh danh trong Lễ tuyên dương diễn ra chiều ngày 4/10/2022.

Trong khuôn khổ chương trình Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI (nhiệm kỳ 2022 - 2027), Tỉnh Đoàn Long An phối hợp các sở ban ngành tỉnh Long An tổ chức Lễ tuyên dương ‘Công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022’. 10 công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An đã được vinh danh trong dịp này.

Minh Nhựt là niềm tự hào của ngành Giáo dục tỉnh khi 2 lần liên tiếp đoạt giải Nhì Kỳ thi chọn Học sinh giỏi quốc gia THPT môn Tin học năm học 2020 - 2021 và năm học 2021 - 2022. Hiện tại, Minh Nhựt đang theo học ngành Khoa học máy tính, trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM) và luôn mong muốn có thể thúc đẩy phong trào Tin học ở tỉnh nhà và rộng hơn là trong cả nước.

Minh Nhựt bày tỏ: “Chuyển đổi số đã trở thành vấn đề sống còn trong kỷ nguyên 4.0 phát triển không ngừng. Điều này càng được đẩy mạnh hơn ở thời điểm trước và sau dịch COVID-19".

Với góc nhìn từ một học sinh vừa tốt nghiệp THPT, bước vào giảng đường và có những sự quan tâm về công nghệ thông tin cũng như bộ môn Tin học, Minh Nhựt nhận thấy rằng nguyên nhân khiến công cuộc chuyển đổi số bị chậm lại có thể bắt nguồn một phần từ việc trước đây nhiều phụ huynh vẫn chưa thực sự dành nhiều sự quan tâm đến môn Tin học cho các con, đặc biệt là ở các vùng huyện. "Các bậc phụ huynh vẫn khá dè dặt trong việc hỗ trợ con tìm hiểu về máy tính và công nghệ thông tin vì sợ những vấn đề như nghiện game, bỏ học... Điều đó cũng dẫn đến việc, mặc dù công nghệ thông tin luôn được xem là một ngành "hot", tuy nhiên, thực tế vẫn cho thấy sự thiếu nhân lực trong lĩnh vực này, đặc biệt là nhân lực chất lượng cao", Minh Nhựt chia sẻ.

Vì vậy, theo Minh Nhựt, để phát huy tối đa tiềm lực của chuyển đổi số trong việc phát triển kinh tế và xã hội, các cấp bộ Đoàn tỉnh Long An phối hợp với ngành giáo dục có nhiều hoạt động giáo dục, tuyên truyền về chuyển đổi số, nâng cao năng lực số cho các bạn nhỏ ngay từ cấp Tiểu học, THCS.

Sáng ngày 4/10 tại Hội trường Thống nhất (tỉnh Long An), đã diễn ra Lễ khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội được tổ chức trong hai ngày (4 - 5/10/2022) với sự tham dự của 244 đại biểu chính thức đại diện cho 54.365 đoàn viên trong toàn tỉnh. Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Long An đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An trong nhiệm kỳ; Xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022 - 2027 gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh; Chuẩn bị và bầu cử nhân sự Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022 – 2027 đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra.