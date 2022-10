SVVN - Sáng ngày 4/10, tại Hội trường Thống nhất (tỉnh Long An) đã diễn ra lễ khai mạc Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Đại hội được tổ chức trong hai ngày (4 - 5/10/2022), với sự tham dự của 244 đại biểu chính thức đại diện cho 54.365 đoàn viên trong toàn tỉnh.

Đại hội là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Long An đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X; kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Long An trong nhiệm kỳ; Xây dựng phương hướng công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022 - 2027 gắn với yêu cầu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh và nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, thanh thiếu nhi toàn tỉnh; Chuẩn bị và bầu cử nhân sự Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An nhiệm kỳ 2022 – 2027 đảm bảo đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đề ra.

Đại hội sẽ thảo luận, tham gia góp ý cho văn kiện Đại hội, báo cáo sửa đổi Điều lệ Đoàn và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn, bầu cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; Tuyên dương công dân trẻ tiêu biểu tỉnh Long An năm 2022.

Với khẩu hiệu Tuổi trẻ Long An “Tiên phong, đoàn kết, khát vọng, sáng tạo, phát triển”, Đại hội là diễn đàn để thanh niên Long An thể hiện khát vọng, quyết tâm cống hiến sức trẻ, trí tuệ đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Long An trung dũng kiên cường, phấn đấu xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện để lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Long An.

Anh Trần Hải Phú - Bí thư Tỉnh Đoàn Long An cho biết, trong 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Long An lần thứ X, nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn ngày càng được đổi mới. Các phong trào hành động cách mạng tiếp tục có bước phát triển mới, nhất là tình nguyện vì an sinh xã hội, vì cuộc sống cộng đồng, tình nguyện tham gia phòng, chống dịch COVID-19, qua đó thể hiện rõ nét vai trò xung kích, tinh thần tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển của tỉnh Long An.

Nhiều chỉ tiêu nhiệm kỳ đạt, một số chỉ tiêu vượt ở mức cao. Từ thực tiễn của công tác Đoàn đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong thanh thiếu nhi, góp phần tạo dựng hình ảnh đẹp về lớp thanh niên Long An thời kỳ mới.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2022, có 2.580 sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh, có gần 1.000 sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong công tác, phục vụ nhân dân; Giá trị làm lợi của các sáng kiến, giải pháp sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh đạt hơn 12.5 tỷ đồng. Tỉnh Đoàn Long An đã tổ chức 3 cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo”, đã có hơn 250 ý tưởng, dự án của thanh niên tham gia dự thi. Trong nhiệm kỳ đã thành lập được 9 hợp tác xã và 276 Tổ hợp tác, CLB phát triển kinh tế trong thanh niên, tổ chức 310 lớp tập huấn phát triển kinh tế gia đình, chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng chuyển giao khoa học kỹ thuật hơn 9.000 lượt thanh niên nông thôn tham gia.