Chỉ số độ nổi tiếng của Đinh Vũ Hề tăng mạnh đầu năm 2026

SVO - Khả năng diễn xuất của Đinh Vũ Hề ngày càng được khán giả đánh giá cao, đặc biệt khi là một trong số ít diễn viên có hai vai diễn lọt vào danh sách những nhân vật được yêu thích nhất trong cuộc bình chọn trên Weibo, thành công vượt mốc 200.000 lượt thích.

Trong cuộc bình chọn nhân vật được yêu thích nhất năm 2025 trên Weibo kết thúc vào tháng 1/2026 vừa qua, Đinh Vũ Hề 'bứt phá' với hai vai diễn Trương Chính (trong phim Hoài Thủy Trúc Đình) và Vi Vân (trong phim Thượng Hà Trấn), cả hai vai diễn đều thành công vượt mốc 200.000 lượt thích.

Hai vai diễn của Đinh Vũ Hề dù đều thuộc thể loại phim cổ trang nhưng nhận được đánh giá cao từ khán giả và thể hiện những tuyến nhân vật tính cách riêng biệt, chứng tỏ sự đa tài của anh.

Màn thể hiện một người cân trọn hai vai của Đinh Vũ Hề được coi là điểm nhấn đặc biệt trong Hoài Thủy Trúc Đình, càng bảo chứng cho danh xưng mà fan hâm mộ đặt cho anh: Kỹ thuật diễn xuất chỉnh dung. Vai diễn Trương Chính/A Na Nhiên trong Hoài Thủy Trúc Đình cực nặng nề về tâm lý, đòi hỏi Đinh Vũ Hề phải thể hiện không chỉ hai vai diễn mà còn diễn tả được sự lột xác của A Na Nhiên. Đầu tiên, hai nhân vật có hai cá tính đối lập. Thiếu gia Trương Chính điềm đạm, trưởng thành, đã từ lâu chấp nhận số mệnh ngắn ngủi của mình. Còn A Na Nhiên thuở thiếu thời thì chân thật, ngây thơ và vụng về trong chuyện che giấu tình cảm. Khi Trương Chính thật qua đời và Trương Chính giả mạo thay thế, Đinh Vũ Hề phải diễn giải được những cung bậc cảm xúc giằng xé trong tâm thế chàng trai thế thân. Từ A Na Nhiên ngây thơ trở thành Trương Chính giả mạo khắc khổ, kiệm lời, lạnh lùng. Sau đó, biến thành một A Na Nhiên đầy thù hận khi bị chính mẹ đẻ của mình đe dọa.

Vệ Uẩn trong Sơn Hà Chẩm là một nhân vật có phạm vi cảm xúc rộng lớn và sự trưởng thành đầy ấn tượng. Trước khi ra trận, anh là một cậu con trai được cha và các anh trai hết mực bảo vệ, đôi mắt trong sáng và đầy nhiệt huyết, thể hiện sự ngây thơ và kỳ vọng của tuổi trẻ. Trên chiến trường, tin tức đột ngột về cái chết của cha và các anh trai đã đẩy anh vào tuyệt vọng. Sau khi trở về cung đình, đối mặt với những âm mưu xảo quyệt và sự nghi ngờ của triều đình, anh đã kìm nén sự yếu đuối của mình, ánh mắt trở nên kiên định và sắc bén, tỏa ra một khí chất không thể phủ nhận, tự hào và trung thành bảo vệ lợi ích chung của đất nước. Từ một cậu bé ngây thơ đến một vị tướng kiên quyết, mỗi giai đoạn chuyển biến của Vệ Uẩn đều vô cùng hấp dẫn, trở thành một trong những lý do chính khiến khán giả bình chọn cho nhân vật này của Đinh Vũ Hề.

Trong cuộc bình chọn Nhân vật được yêu thích nhất năm 2025 trên Weibo, cả Trương Chính và Vũ Uẩn đều vượt qua mốc 200.000 điểm phổ biến, liên tục nằm trong Top 20 hằng ngày, trở thành "cặp nhân vật được yêu thích" của Đinh Vũ Hề. Điều đáng chú ý là đây không phải lần đầu tiên Đinh Vũ Hề nhận được sự công nhận rộng rãi nhờ cặp đôi vai diễn trong một năm. Trước đó, vai diễn Mộ Thanh trong Vĩnh Dạ Tinh Hà và Trú Xuyên trong Khúc biến tấu ánh trăng đã mang lại cho anh sự nổi tiếng vang dội. Sự đột phá đồng thời với hai vai diễn này không chỉ củng cố danh tiếng "khả năng diễn xuất ấn tượng" mà còn chứng minh sức hút bền vững của Đinh Vũ Hề đối với khán giả qua nhiều tác phẩm và nhân vật khác nhau, bổ sung thêm một thành tích ấn tượng vào sự nghiệp diễn xuất của anh.