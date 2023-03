Chia sẻ của 4 'bông hồng thép' trước giờ chinh phục cung đường 42km tại Tiền Phong Marathon 2023

Cự ly marathon 42km luôn là thách thức để chinh phục dành cho dân chạy bộ đặc biệt trong một cung đường giữa mây và núi tuyệt đẹp miền biên ải nhưng khá dốc, một món 'đặc sản' được coi là của riêng Tiền Phong Marathon (TPM) luôn khiến các runners 'đam mê' vượt qua nó.

Nguyễn Ngọc Anh, nhóm VUT (Vietnam Ultra Trail)

Như tôi và mọi người đều thấy thì trở ngại lớn nhất ở cự ly 42km giải TPM 2023 lần này là dốc lên xuống, ít có điều kiện chạy trên đường bằng. Tuy nhiên, để mục tiêu TPM 2023 là kỉ niệm đẹp, tôi cũng cố gắng duy trì Mileage (chạy thường xuyên hơn. Mileage giúp cơ thể thích nghi với cự ly 'tàn nhẫn' 42km của Marathon) để bù cho những bài tập dốc thiếu. Tôi dự tính sẽ hoàn thành FM ở giải lần này là sub 3:45.

Trần Minh Ngọc - CLB West Lake Runners

Từ nhiều tháng trước, để chuẩn bị cho ngày race, tôi đưa vào lịch trình tập luyện các bài long run (chạy dài), chạy/đi bộ trên các địa hình dốc, các bài bổ trợ cho cơ trọng tâm để có sức khỏe và kỹ năng tốt nhất trước cuộc đua. Tôi cũng chú trọng chuẩn bị dinh dưỡng, trang phục, phụ kiện chống nắng…. để đảm bảo mình xinh tươi, an toàn và mạnh khỏe nhất khi tham gia cuộc đua.

Mặc dù thành tích tốt nhất của tôi với cự ly Marathon là hoàn thành dưới sub 4:30 nhưng tham gia Tiền Phong Marathon 2023 (TPM 2023) lần này, tôi nhận nhiệm vụ làm pacer (người dẫn tốc) cho 2 người bạn chinh phục cự ly Marathon lần đầu, đồng thời với đánh giá về “độ thử thách” của cung đường chạy TPM 2023 Lai Châu, tôi đặt mục tiêu hoàn thành cự ly ở mức tốt nhất có thể.

Tôi đánh giá trở ngại lớn nhất trên đường chạy lần này là có nhiều dốc lên và xuống, nếu vận động viên chưa có kỹ năng chạy trên địa hình tương tự hoặc thể lực không tốt sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thành tích và khả năng hoàn thành cự ly 42km. Ngoài ra, so với đa số các giải chạy khác thì TPM 2023 Lai Châu có giờ xuất phát cự ly Marathon khá muộn (5h30 sáng). Do đó, vận động viên có thể sẽ phải đối mặt với thách thức về thời tiết khi thời điểm này trong năm thường có nắng với cường độ cao từ khá sớm. Do đó, các VĐV nên lưu ý chuẩn bị kỹ trang phục, phụ kiện chống nắng, tìm hiểu trước các kỹ năng làm mát cơ thể để sức khỏe được đảm bảo tốt nhất trong suốt cuộc đua.

Cung đường và route 42km của giải năm nay tương đối khó và thách thức với tổng độ cao theo thông báo từ BTC là +/- 500m. Tuy nhiên, cung đường chạy đi qua nhiều địa hình đặc trưng của miền biên cương, các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của thành phố Lai Châu… nên tôi đánh giá đây là một cung đường chạy đặc biệt, rất đáng để trải nghiệm (đó là lý do tôi đăng ký tham gia TPM 2023 và chọn cự ly 42km). Ngoài ra, tôi vốn là một người đặc biệt yêu thích chạy bộ địa hình, nên với cung đường chạy thử thách của giải TPM 2023 lần này, tôi cảm thấy rất hứng thú và mong muốn được chinh phục.