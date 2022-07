Chiến sĩ tình nguyện TP. HCM chung tay xây dựng nông thôn mới

SVVN - Ban Thường vụ Thành Đoàn TP. HCM vừa tổ chức Lễ phát động Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” tại Công viên Thị trấn Cần Thạnh (huyện Cần Giờ). Ngày hoạt động trong khuôn khổ các chương trình, chiến dịch Tình nguyện Hè năm 2022.

Tại chương trình, các chiến sĩ tình nguyện, đoàn viên, thanh niên và các văn nghệ sĩ trẻ đã cùng thực hiện các hoạt động tại huyện Cần Giờ: Chương trình “Hãy làm sạch biển” tại Công viên Thị trấn Cần Thạnh; tổ chức khám bệnh, phát thuốc, trao tặng quà cho đồng bào dân tộc thiểu số, người dân khó khăn trên địa bàn và tư vấn các chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế hộ gia đình và học sinh sinh viên; giới thiệu ứng dụng Bảo hiểm Xã hội trực tuyến VssID tại xã Tam Thôn Hiệp.

Chương trình cũng tổ chức sân chơi, trao tặng học bổng cho các em thiếu nhi xã Bình Khánh tại Trường tiểu học Bình Mỹ, huyện Cần Giờ; hỗ trợ, đồng hành cùng thanh thiếu nhi tại Thị trấn Cần Thạnh; khánh thành công trình bê tông hóa khu sinh hoạt cộng đồng tại địa điểm: Khu phố Miễu Ba, Thị trấn Cần Thạnh và tập huấn kỹ năng khởi nghiệp và tham quan mô hình thanh niên khởi nghiệp sáng tạo tại Công ty TNHH Phát triển dừa nước Việt Nam (Bình Khánh, Cần Giờ).

Điểm nhấn trong ngày hoạt động cao điểm tại huyện Cần Giờ là khởi công công trình xây dựng nhà đồng đội tại tổ 15, ấp An Lộc, xã Tam Thôn Hiệp; khánh thành công trình sửa chữa nhà tình bạn tại tổ 18, ấp Doi Lầu, xã An Thới Đông; khánh thành công trình chỉnh trang Nhà bia Liệt sĩ và thực hiện an sinh xã hội tại Nhà bia Liệt sĩ xã Lý Nhơn…

Cũng trong ngày 17/7, tại các huyện Đoàn trên địa bàn TP. HCM cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” năm 2022, gắn với các hoạt động như: Trao tặng quà cho chiến sĩ tình nguyện có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức sân chơi, trao học bổng cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, các huyện ngoại thành cũng khởi công sân chơi thiếu nhi; khánh thành tuyến hẻm, tuyến kênh; tập huấn chuyên đề chuyển giao khoa học công nghệ; thực hiện trồng cây xanh, nạo, vét kênh và xây dựng tuyến đường cờ Tổ quốc, tuyên truyền phòng chống bệnh sốt xuất huyết; tư vấn, khám và phát thuốc chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19 cho người dân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện các công trình bê tông hóa…