Chủ nhiệm CLB Người dẫn chương trình trường Luật cùng hành trình tìm kiếm giới hạn bản thân

SVVN - Nguyễn Thảo My (sinh năm 2004) hiện là sinh viên năm ba chuyên ngành Luật học, khoa Pháp luật Hình sự, Trường Đại học Luật Hà Nội. Cô từng danh hiệu học sinh giỏi trong 3 năm THPT cùng nhiều giải thưởng Ngữ văn cấp trường, thành phố, và tích cực trong hoạt động ngoại khóa. Hiện tại, cô là Chủ nhiệm CLB Người dẫn chương trình của trường, lọt vào Top 8 “Be Proud Tune 2024” và Top 14 “Charm of Law 2024”, trong đó ghi dấu ấn với danh hiệu Top Miss Talent nhờ màn trình diễn nghệ thuật ấn tượng.

Theo đuổi ngành học mang lại công bằng và hy vọng cho cộng đồng

Thảo My chia sẻ rằng, ngay từ đầu, Trường Đại học Luật Hà Nội ban đầu không phải là mục tiêu cô hướng đến. Nhưng quyết định lựa chọn ngôi trường này là kết quả của một quá trình suy nghĩ nghiêm túc, cùng lý tưởng sống cao đẹp: mang lại công bằng và hy vọng cho cộng đồng.

Nữ sinh bày tỏ: “Chỉ khi bước chân vào đây, được học tập, trải nghiệm và gặp gỡ những giảng viên tận tâm, mình mới thực sự hiểu sứ mệnh đặc biệt của ngành luật. Những bài giảng không chỉ là kiến thức, mà còn là những câu chuyện thực tiễn, giúp sinh viên thấu hiểu và giải quyết các vấn đề cuộc sống”.

Với Thảo My, hành trình học tập tại Trường Đại học Luật Hà Nội là một thử thách lớn, đặc biệt bởi khối lượng kiến thức đồ sộ của ngành học. Cô chia sẻ rằng, học luật không chỉ là ghi nhớ các điều khoản pháp lý mà còn phải hiểu được bản chất, tinh thần cốt lõi và cách áp dụng chúng vào thực tiễn. Với cô, con đường theo đuổi ngành luật không chỉ cần đam mê mà còn là sự kiên trì bền bỉ để vượt qua từng giai đoạn đầy thử thách.

Tìm phiên bản tốt hơn của chính mình qua những cuộc thi

Đang trong quá trình thử sức với một dự án nghiên cứu khoa học tại trường, Thảo My nhận ra sự quan trọng của từng bước chuẩn bị, từ việc tìm tài liệu, xây dựng đề cương, đến phân tích các vấn đề pháp lý từ nhiều góc độ. Cô hiểu rằng, kiến thức chuyên ngành phải kết hợp nhuần nhuyễn với kỹ năng thực tiễn để tạo nên kết quả ý nghĩa.

Một trong những dấu mốc khiến Thảo My tự hào nhất là khi cô lọt vào Top 3 Miss Talent trong cuộc thi “Charm of Law 2024” và Top 8 thí sinh xuất sắc nhất của “Be Proud Tune 2024”.

Hành trình tham gia cuộc thi Charm of Law 2024 để lại trong Thảo My không chỉ niềm tự hào mà còn những kỷ niệm không thể nào quên. Là một thí sinh lọt vào Top 3 Miss Talent, cô chia sẻ rằng quãng thời gian chuẩn bị cho cuộc thi là một thử thách lớn, khi cô phải cân bằng giữa nhiều trách nhiệm: ôn thi học kỳ, hoàn thiện bài tổng kết khóa MC, đồng hành cùng CLB Người dẫn chương trình tổ chức sự kiện lớn nhất năm Tell me by your voice. Bên cạnh đó, lịch thi Charm of Law khá sát nhau giữa các vòng và việc đảm bảo sự chỉn chu cho từng vòng thi, đồng thời đáp ứng yêu cầu chuyên môn cao từ ban tổ chức, thực sự là một bài toán rất khó giải.

Thử thách lớn nhất đối với cô là làm sao bứt phá trong phần thi tài năng, nhất là khi cô phải tái hiện một bài múa hoàn chỉnh sau 7 năm không luyện tập. Việc sáng tạo một tiết mục phù hợp với chủ đề cuộc thi đòi hỏi sự kiên trì, nỗ lực và cả sự giúp đỡ từ những người bạn luôn sát cánh bên cô.

Khoảnh khắc đứng trên sân khấu trình diễn, dù gặp phải vài sự cố, Thảo My vẫn hoàn thành bài thi của mình. Cô xúc động khi nhìn thấy ánh mắt tự hào từ những người thân yêu vẫn đang dõi theo mình dưới hàng ghế khán giả: “Có giọt nước mắt đã rơi, không chỉ vì áp lực được giải tỏa, mà còn vì cảm giác mãn nguyện khi mọi người hiểu được thông điệp mình muốn truyền tải”.

“Mỗi cuộc thi là một lần vượt qua giới hạn bản thân, giúp mình mạnh mẽ hơn để theo đuổi những mục tiêu lớn lao trong tương lai”, Thảo My chia sẻ.

Để đạt được những kết quả đó, Thảo My luôn giữ vững tinh thần học hỏi và đặt ra mục tiêu rõ ràng. Cô nhấn mạnh rằng, việc tham gia các hoạt động không chỉ để đạt được thành tích mà còn là cơ hội để khám phá bản thân, trải nghiệm và trưởng thành. Dẫu có lúc bị cuốn theo áp lực về thành tích, Thảo My luôn nhớ về lý do mình bắt đầu – đó là khát vọng thay đổi và trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Trưởng thành từ vai trò Chủ nhiệm CLB MC

Khi nhìn lại hành trình của mình tại đại học, Thảo My nhớ về cơ duyên đến với CLB Người dẫn chương trình (HMC). Ngày đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học, Thảo My từng cảm thấy chông chênh, lạc lõng khi đến với một môi trường mới lạ. Chính trong khoảng thời gian đầy mơ hồ đó, cô vô tình đọc được thông báo tuyển thành viên của HMC.

“Lúc đó, mình chỉ nghĩ: Liệu cứ để bốn năm đại học trôi qua nhạt nhòa như vậy sao? Và rồi mình quyết định thử sức, bởi mình luôn tin rằng: Được hay không không quan trọng, quan trọng là mình đã dám thử”, cô nhớ lại. Chính sự táo bạo của tuổi trẻ đã giúp Thảo My bước qua những giới hạn của bản thân và tìm thấy một nơi không chỉ là sân chơi phát triển kỹ năng, mà còn là “ngôi nhà thứ hai” với những người đồng đội luôn đồng hành, sẻ chia và yêu thương.

Cô nhận ra rằng đôi khi những điều nằm ngoài kế hoạch lại mang đến những bất ngờ tuyệt vời nhất. “Nếu không dám thử, có lẽ mình đã không có cơ hội trở thành Chủ nhiệm của CLB – một vai trò mà bản thân chưa từng nghĩ tới khi bắt đầu”, nữ sinh bày tỏ.

Trong suốt chặng đường, Thảo My không ngừng nỗ lực hoàn thiện bản thân để xứng đáng với sự tin tưởng của những người đã đồng hành cùng cô. Hành trình này không chỉ mang lại cho cô những bài học về trách nhiệm, mà còn giúp cô hiểu rằng, thành công lớn nhất đôi khi chỉ đơn giản là vượt qua chính mình, tìm được đam mê và sống hết mình với nó.

Tìm kiếm phong cách riêng và xây dựng dấu ấn trong nghề MC

Thảo My chia sẻ rằng bài học lớn nhất cô rút ra khi làm việc với các diễn giả chuyên nghiệp trong lĩnh vực MC và phát thanh chính là sự chủ động học hỏi. “Ngay cả những anh chị đi trước, dày dặn kinh nghiệm, họ vẫn không ngừng trau dồi và học hỏi mỗi ngày. Vì vậy, chúng mình – những người trẻ, không có lý do gì để không nỗ lực rèn luyện bản thân”.

Theo Thảo My, nghề MC không chỉ dừng lại ở kỹ năng đọc kịch bản hay giao tiếp cơ bản, mà còn đòi hỏi sự linh hoạt, sáng tạo và khả năng kết nối sâu sắc với khán giả. Trong hành trình tìm kiếm phong cách riêng, Thảo My không ngần ngại thử sức với nhiều thể loại và đối mặt với những nỗi sợ hãi của chính mình. Đối với cô, mỗi sân khấu, mỗi sự kiện là một bài học quý giá giúp cô hiểu rõ hơn về bản thân và phát triển sự nghiệp.

Thảo My cũng nhấn mạnh rằng, việc trở thành một MC để lại dấu ấn trong lòng khán giả không đơn thuần chỉ là đọc đúng kịch bản. Đó là cả một quá trình nỗ lực, sáng tạo và phát triển không ngừng. Cô được truyền cảm hứng lớn từ người thầy mà mình ngưỡng mộ, TS.MC Kim Nguyên Bảo, cùng câu slogan nổi tiếng tại trung tâm mà anh giảng dạy: "Hành nghề bằng trí tuệ". Cô tin rằng phương pháp này giúp bản thân cô xây dựng dấu ấn và định hình phong cách riêng trong nghề nghiệp đầy thách thức này.

Từ tình nguyện đến hành trình phát triển bản thân

Tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn Thanh niên trường tổ chức đã mang đến cho Thảo My những bài học quý giá, giúp cô thay đổi góc nhìn về cuộc sống. “Khi trực tiếp lắng nghe những câu chuyện và nhìn thấy nụ cười của người khác, mình nhận ra bản thân cần học cách cho đi nhiều hơn. Hạnh phúc không phải điều gì to tát, mà đơn giản là sự chia sẻ chân thành và yêu thương đúng lúc, đúng người”, My chia sẻ.

Trước đây, cô thường chú trọng vào cảm xúc và mục tiêu cá nhân, nhưng các hoạt động xã hội đã giúp cô mở lòng, đồng cảm sâu sắc hơn với những mảnh đời xung quanh. Điều này không chỉ khiến My trưởng thành mà còn mang đến một động lực lớn để cô trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

My cho rằng mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời đều vô giá, và cơ hội chỉ đến một lần. "Khi cơ hội gõ cửa, đừng ngần ngại thử sức, vì có thể đó chính là bước ngoặt giúp bạn tỏa sáng. Thời gian không bao giờ quay lại, và nếu không dám sống hết mình, chính chúng ta sẽ là người nuối tiếc khi nhìn lại", cô tâm sự.

Thông điệp ấy không chỉ là lời khuyên, mà còn là cách Thảo My tự nhắc nhở bản thân trên hành trình theo đuổi đam mê, vượt qua thử thách, và tạo nên những dấu ấn đáng nhớ trong cuộc đời. Cô hy vọng thế hệ trẻ sẽ dám mơ lớn, sống trọn vẹn, và tự tin bước qua những giới hạn của chính mình.

(Ảnh: NVCC)