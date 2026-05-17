Chương trình Cử nhân quốc tế, Đại học Quốc gia Kyungpook tại Việt Nam: Bốn bước chọn ngành 'trúng đích' cho Gen Z

SVO - Tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, Chương trình Cử nhân quốc tế, Đại học Quốc gia Kyungpook, Hàn Quốc tại Việt Nam (KNU Việt Nam) thu hút sự chú ý khi mang đến giải pháp chọn ngành thực tế, giúp học sinh tránh bẫy chọn ngành 'bắt trend' cùng nhiều đặc quyền đào tạo chuẩn quốc tế.

Quyết định chọn ngành, chọn trường luôn là một trong những cột mốc quan trọng nhất đối với mỗi học sinh trước ngưỡng cửa đại học. Thực tế cho thấy, không ít bạn trẻ vẫn đang loay hoay, chọn ngành theo cảm tính hoặc trào lưu mà thiếu đi một nền tảng vững chắc. Nhằm giải quyết bài toán này, chị Lê Thị Mỹ Linh - Cán bộ tuyển sinh của KNU Việt Nam đã chia sẻ bốn bước định hướng cốt lõi cho học sinh.

﻿ Đại diện nhà trường cho biết, học tại KNU Việt Nam, sinh viên sẽ nhận bằng trực tiếp từ Đại học Quốc gia Kyungpook - ngôi trường thuộc Top 3 có tầm ảnh hưởng toàn cầu, Top 10 trường công lập hàng đầu Hàn Quốc và Top 500 thế giới, theo bảng xếp hạng QS.

Bước đầu tiên và quan trọng nhất là thấu hiểu điểm mạnh và đam mê của bản thân. Tiếp theo là nắm bắt xu hướng nghề nghiệp trong 5 năm tới để từ đó chọn đúng cơ sở giáo dục chất lượng tốt, phù hợp với định hướng cá nhân. Cuối cùng, vạch ra lộ trình phát triển rõ ràng sau khi tốt nghiệp.

Không chỉ tư vấn định hướng, KNU Việt Nam còn khẳng định sức hút qua những lợi thế đào tạo vượt trội. Chị Linh cho biết, sinh viên sẽ nhận bằng trực tiếp từ Đại học Quốc gia Kyungpook - ngôi trường thuộc Top 3 có tầm ảnh hưởng toàn cầu, Top 10 trường công lập hàng đầu Hàn Quốc và Top 500 thế giới theo bảng xếp hạng QS.

Với giáo trình chuyển tiếp hoàn toàn từ Hàn Quốc, trường tập trung vào hai nhóm ngành "khát" nhân lực là Quản trị kinh doanh và Công nghệ thông tin. Sinh viên được tối ưu chi phí, có cơ hội nhận học bổng trao đổi sang Hàn Quốc và tiếp cận mạng lưới việc làm rộng mở từ các đối tác lớn như Tập đoàn FPT.

Sức hút của chương trình đào tạo chuẩn quốc tế đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các bạn học sinh. Phạm Ngọc Quỳnh Chi (học sinh trường THPT Nhân Chính) hào hứng chia sẻ: “Sau khi nghe tư vấn, em rất muốn đăng ký tham gia các chương trình trao đổi sinh viên. Đây sẽ là cơ hội tuyệt vời để em được xuất ngoại và trực tiếp trải nghiệm không khí học tập tại môi trường quốc tế”.