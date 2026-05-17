Tín hiệu tích cực cho nguồn nhân lực khoa học - công nghệ tương lai

SVO - Sáng 17/5, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, gần 60 trường đại học, học viện cùng hàng nghìn học sinh, phụ huynh tham dự Lễ khai mạc Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, năm 2026.

Ngày hội do Báo Tiền Phong tổ chức, phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH). Chương trình diễn ra nhằm hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), hướng tới lan tỏa tinh thần yêu khoa học, đổi mới sáng tạo của người trẻ.

﻿ Hàng ngàn bạn học sinh có mặt tại ngày hội từ sáng sớm.

Dự chương trình, có các đồng chí: GS. TS Trần Hồng Thái - Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Nguyễn Đức Nguyên - Phó Trưởng ban Công tác Thanh thiếu nhi T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; GS. TS Nguyễn Tiến Thảo - Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; Nhà báo Phùng Công Sưởng, Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban tổ chức; Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội…

Nhà báo Phùng Công Sưởng - Tổng Biên tập báo Tiền Phong phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc chương trình, Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, sự khác biệt của Ngày hội nằm ở định hướng dành riêng cho khối ngành Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Đổi mới sáng tạo, thay vì tổ chức dàn trải.

“Điều đáng mừng là học sinh THPT đến với chương trình hôm nay không chỉ để tìm hiểu thông tin tuyển sinh, mà nhiều em thực sự có sự quan tâm tới khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đây là tín hiệu tích cực cho nguồn nhân lực khoa học - công nghệ của đất nước trong tương lai”, Nhà báo Phùng Công Sưởng nhấn mạnh.

GS. TS Trần Hồng Thái cho rằng, trong bối cảnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành động lực phát triển then chốt của đất nước, việc ngày càng nhiều người trẻ quan tâm tới lĩnh vực này là tín hiệu tích cực. Khoa học công nghệ mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp để thế hệ trẻ phát huy sáng tạo, đóng góp cho sự phát triển đất nước.

Các đại biểu tại lễ khai mạc Ngày hội Tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ 2026.

Điểm nổi bật của chương trình năm 2026 là sự tham gia của đông đảo trường đại học, học viện khối ngành khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước. Bên cạnh các cơ sở đào tạo tại Hà Nội, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều trường đại học đến từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hải Phòng.

GS. TS Đinh Thị Mai Thanh - Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) cho biết: “Sau lần tổ chức đầu tiên vào năm 2025, chương trình đã chứng minh hiệu quả thiết thực trong công tác tuyển sinh đối với các trường đại học, đồng thời nhận được sự tham gia và ghi nhận tích cực từ các trường THPT, phụ huynh và học sinh. USTH sẽ tiếp tục đồng hành cùng Báo Tiền Phong trong những năm tiếp theo để chương trình ngày càng lan tỏa mạnh mẽ”.

Toàn cảnh lễ khai mạc.

Trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2 năm 2026, sẽ diễn ra nhiều hoạt động như tọa đàm “Khoa học và Công nghệ - Tương lai của quốc gia, cơ hội cho người trẻ”; chương trình tư vấn thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2026; các hoạt động chia sẻ về cơ hội nghề nghiệp trong thời đại công nghệ số; trải nghiệm STEM, tham quan Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; chung kết cuộc thi “Tìm kiếm nhà khoa học tương lai” cùng hoạt động tư vấn trực tiếp tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện.

Các đồng chí lãnh đạo tham quan các gian hàng tại Ngày hội.

Diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, Ngày hội không chỉ mang ý nghĩa thiết thực trong định hướng nghề nghiệp cho học sinh mà còn góp phần lan tỏa tinh thần nghiên cứu, sáng tạo, thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước.