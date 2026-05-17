Đại học Phenikaa đẩy mạnh đào tạo lĩnh vực khoa học công nghệ

Sáng 17-5, tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ năm 2026 thu hút sự tham gia của gần 60 trường đại học, học viện cùng hàng nghìn học sinh, phụ huynh. Trong đó, gian tư vấn của Đại học Phenikaa nhận được nhiều sự quan tâm nhờ định hướng đào tạo gắn với công nghệ, AI và các ngành kỹ thuật mũi nhọn.
Năm 2026, Đại học Phenikaa dự kiến tuyển sinh 15.641 chỉ tiêu cho 81 ngành/chương trình đào tạo theo 5 phương thức xét tuyển, gồm: Xét điểm thi tốt nghiệp THPT, xét tuyển thẳng, xét kết quả các kỳ thi đánh giá năng lực - đánh giá tư duy, xét điểm V-SAT và xét học bạ THPT.
Năm nay, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh tuyển sinh ở nhiều nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật và chuyển đổi số như: Công nghệ thông tin, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu, Chip bán dẫn và công nghệ đóng gói, Kỹ thuật điện tử - viễn thông, Robot và trí tuệ nhân tạo, Công nghệ pin xe điện…
GS. TS Nguyễn Văn Hiếu - Phó Giám đốc Đại học Phenikaa, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật Phenikaa cho biết, nhiều ngành đào tạo của trường thuộc nhóm ngành chiến lược quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực AI, công nghệ kỹ thuật và chuyển đổi số. “AI đang mở ra nhiều cơ hội việc làm trong tương lai. Tuy nhiên, để học tốt và ứng dụng hiệu quả AI, học sinh cần có nền tảng vững về toán và khoa học tự nhiên”, GS.TS Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ.
Đại học Phenikaa hiện đầu tư mạnh cho hệ thống phòng thí nghiệm, cơ sở vật chất và các chương trình đào tạo chất lượng cao nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật. Đồng thời, xây dựng các chương trình đào tạo tài năng ở khối ngành kỹ thuật để phát hiện, bồi dưỡng sinh viên có năng lực nổi bật trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển công nghệ cao.
Hơn 5.000 học sinh, phụ huynh đã đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 - năm 2026. Sự kiện do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Tại sự kiện, học sinh và phụ huynh được tiếp cận trực tiếp các thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2026 từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được tham gia các talk show truyền cảm hứng đam mê khoa học công nghệ, định hướng nghề nghiệp số, trực tiếp trải nghiệm không gian STEM và môi trường phòng thí nghiệm hiện đại.
Thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, đối thoại và trải nghiệm thực tiễn, chương trình mang sứ mệnh khơi dậy tình yêu khoa học, giúp học sinh có định hướng đúng đắn khi lựa chọn gắn bó với các lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của quốc gia.