Trường Đại học Việt Đức đẩy mạnh đào tạo liên ngành Công nghệ và Quản trị số

Thông tin này được nhà trường công bố tại Ngày hội tuyển sinh khối ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, diễn ra sáng 17/5. Gian tư vấn của trường thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu các ngành đào tạo Công nghệ và Kỹ thuật.
Theo đại diện nhà trường, các ngành được chú trọng tuyển sinh năm nay gồm: Khoa học máy tính, Kỹ thuật giao thông thông minh, Kỹ thuật y sinh và Quản trị số. Nhà trường định hướng phát triển mô hình đào tạo đa ngành, liên ngành, tăng khả năng tích hợp Công nghệ với Quản trị, Kinh tế và các lĩnh vực ứng dụng khác.
Bà Lê Minh Hạnh - Giảng viên trường Đại học Việt Đức cho biết, khối ngành Khoa học và Công nghệ đang giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới cho người học.
“Nhiều chương trình hiện nay được thiết kế theo hướng liên ngành để sinh viên có khả năng tích hợp tư duy công nghệ vào các lĩnh vực quản trị, kinh tế và vận hành doanh nghiệp”, bà Hạnh chia sẻ.
Năm 2026, Trường Đại học Việt Đức áp dụng năm phương thức tuyển sinh gồm: thi TestAS, xét học bạ THPT, xét tuyển thẳng, xét chứng chỉ THPT quốc tế và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
Theo bà Hạnh, Ngày hội tuyển sinh chuyên sâu về khoa học và công nghệ giúp học sinh tiếp cận rõ hơn với xu hướng đào tạo mới, từ đó có định hướng nghề nghiệp phù hợp trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh.
Trước sự phát triển mạnh của AI và công nghệ số, đại diện nhà trường cho rằng, học sinh cần xây dựng tư duy học tập suốt đời và khả năng thích ứng thay vì lo ngại bị công nghệ thay thế.
“Thay vì sợ hãi bị thay thế, hãy chuẩn bị để trở thành người dẫn dắt sự thay đổi”, bà Hạnh nhấn mạnh.
Bên cạnh thông tin tuyển sinh, Trường Đại học Việt Đức cũng giới thiệu các chính sách học bổng dành cho cả năm phương thức xét tuyển, học bổng doanh nghiệp và chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế.
Hơn 5.000 học sinh, phụ huynh đã đến Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2, năm 2026. Sự kiện do Báo Tiền Phong phối hợp cùng Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức. Chương trình diễn ra trong bối cảnh khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển chiến lược của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị.
Tại sự kiện, học sinh và phụ huynh được tiếp cận trực tiếp các thông tin mới nhất về kỳ thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học năm 2026 từ đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo; đồng thời nhận tư vấn chuyên sâu tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện. Bên cạnh đó, các bạn trẻ còn được tham gia các talk show truyền cảm hứng đam mê khoa học công nghệ, định hướng nghề nghiệp số, trực tiếp trải nghiệm không gian STEM và môi trường phòng thí nghiệm hiện đại.
Thông qua chuỗi hoạt động tư vấn, đối thoại và trải nghiệm thực tiễn, chương trình mang sứ mệnh khơi dậy tình yêu khoa học, giúp học sinh có định hướng đúng đắn khi lựa chọn gắn bó với các lĩnh vực đang giữ vai trò then chốt trong sự phát triển của quốc gia.