Trường Đại học Việt Đức đẩy mạnh đào tạo liên ngành Công nghệ và Quản trị số

SVO - Năm 2026, Trường Đại học Việt Đức tuyển sinh 1.195 chỉ tiêu cho 13 ngành đào tạo, tập trung vào các lĩnh vực Công nghệ, Kỹ thuật và mô hình đào tạo liên ngành nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực trong bối cảnh chuyển đổi số và AI phát triển mạnh.

Thông tin này được nhà trường công bố tại Ngày hội tuyển sinh khối ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, diễn ra sáng 17/5. Gian tư vấn của trường thu hút đông đảo học sinh và phụ huynh đến tìm hiểu các ngành đào tạo Công nghệ và Kỹ thuật.

Theo đại diện nhà trường, các ngành được chú trọng tuyển sinh năm nay gồm: Khoa học máy tính, Kỹ thuật giao thông thông minh, Kỹ thuật y sinh và Quản trị số. Nhà trường định hướng phát triển mô hình đào tạo đa ngành, liên ngành, tăng khả năng tích hợp Công nghệ với Quản trị, Kinh tế và các lĩnh vực ứng dụng khác.

﻿ Không khí sôi nổi tại gian hàng của Trường Đại học Việt Đức.

Bà Lê Minh Hạnh - Giảng viên trường Đại học Việt Đức cho biết, khối ngành Khoa học và Công nghệ đang giữ vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia, đồng thời tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới cho người học.

“Nhiều chương trình hiện nay được thiết kế theo hướng liên ngành để sinh viên có khả năng tích hợp tư duy công nghệ vào các lĩnh vực quản trị, kinh tế và vận hành doanh nghiệp”, bà Hạnh chia sẻ.

Năm 2026, Trường Đại học Việt Đức áp dụng năm phương thức tuyển sinh gồm: thi TestAS, xét học bạ THPT, xét tuyển thẳng, xét chứng chỉ THPT quốc tế và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo bà Hạnh, Ngày hội tuyển sinh chuyên sâu về khoa học và công nghệ giúp học sinh tiếp cận rõ hơn với xu hướng đào tạo mới, từ đó có định hướng nghề nghiệp phù hợp trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh.

Trước sự phát triển mạnh của AI và công nghệ số, đại diện nhà trường cho rằng, học sinh cần xây dựng tư duy học tập suốt đời và khả năng thích ứng thay vì lo ngại bị công nghệ thay thế.

“Thay vì sợ hãi bị thay thế, hãy chuẩn bị để trở thành người dẫn dắt sự thay đổi”, bà Hạnh nhấn mạnh.

Bên cạnh thông tin tuyển sinh, Trường Đại học Việt Đức cũng giới thiệu các chính sách học bổng dành cho cả năm phương thức xét tuyển, học bổng doanh nghiệp và chương trình hỗ trợ sinh viên quốc tế.