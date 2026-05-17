Greenwich Việt Nam mở rộng đào tạo AI và công nghệ theo chuẩn quốc tế

SVO - Các ngành Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu và An ninh mạng thu hút sự quan tâm của nhiều học sinh tại gian tư vấn của Greenwich Việt Nam trong Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, diễn ra sáng 17/5 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Greenwich Việt Nam là chương trình hợp tác giữa Trường Đại học FPT và University of Greenwich, triển khai chương trình đào tạo theo chuẩn Anh Quốc kết hợp nội dung được điều chỉnh phù hợp với thị trường lao động Việt Nam.

Ông Doãn Trung Tùng, Chủ nhiệm khoa Công nghệ thông tin của trường, cho biết, sinh viên được học theo chương trình nguyên bản từ Anh Quốc, đồng thời được bổ sung các nội dung thực tiễn do FPT phát triển nhằm tăng khả năng thích ứng với môi trường công nghệ trong nước.

Bên cạnh các ngành kinh tế truyền thống, nhà trường hiện đẩy mạnh đào tạo nhóm ngành công nghệ, đặc biệt là các chuyên ngành thuộc lĩnh vực AI.

Trường đã mở thêm hai chuyên ngành mới gồm Trí tuệ nhân tạo và Khoa học dữ liệu; Trí tuệ nhân tạo và An ninh mạng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực công nghệ cao trong giai đoạn chuyển đổi số.

Đại diện nhà trường cho biết, sinh viên sau tốt nghiệp có thể làm việc tại FPT và các doanh nghiệp công nghệ lớn, đồng thời có cơ hội học tiếp bậc thạc sĩ trong nước và quốc tế.

“Chỉ có học tập suốt đời mới giúp thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thế giới công nghệ hiện nay”, ông Doãn Trung Tùng chia sẻ tại ngày hội.

Tại sự kiện, nhiều học sinh bày tỏ sự quan tâm tới các ngành công nghệ và kinh tế của trường sau khi tham gia hoạt động tư vấn và trải nghiệm trực tiếp.