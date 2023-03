Cô bạn gen Z ‘gây sốt’ cộng đồng mạng với các bộ ảnh retro, ‘kể chuyện’ bằng ống kính

SVVN - Vũ Thụy Khuê (sinh năm 1999) trở thành tên tuổi ‘viral’ trên mạng xã hội nhờ các bộ ảnh mang phong cách đặc biệt retro, gợi nhắc nhiều ký ức đẹp.

Tốt nghiệp ngành Thiết kế Thời trang, trường ĐH Kiến trúc TP. HCM, Vũ Thụy Khuê hiện đang là một photographer hoạt động trong lĩnh vực film photo và conceptual. Cô nàng gen Z này liên tục ‘gây sốt’ cộng đồng mạng với hai bộ ảnh mang phong cách retro mang tên Around you, around Saigon, cùng bộ ảnh cưới của cặp đôi YouTuber đình đám xứ Hàn Lim Lala và Son Minsoo.

Trong đó, hình ảnh cưới của hai ‘ngôi sao’ mạng xã hội Hàn Quốc được mọi người chia sẻ rất nhiều. Thụy Khuê cho biết: “Khi biết bộ ảnh được mọi người đón nhận và yêu quý, mình vừa hạnh phúc, vừa xen lẫn cảm giác tự hào. Từ lúc bộ ảnh được đăng tải, nhiều bạn đến từ các quốc gia khác nhau liên hệ đến mình và mong muốn được đến Việt Nam trải nghiệm du lịch và chụp ảnh. Thật vui khi biết rằng bộ ảnh này đã góp phần dù nhỏ thôi, đưa hình ảnh của Sài Gòn, lan truyền những điều tích cực từ thành phố mình thương đến với bạn bè quốc tế”.

Mang đến bộ ảnh mang màu sắc hoài cổ, Thụy Khuê nhen nhóm ý tưởng trong một lần tình cờ xem lại ảnh cưới của bố mẹ. Cô bạn luôn cảm thấy ảnh cưới truyền thống ngày xưa có nét gì đó rất đặc biệt, thu hút nên quyết tâm tái hiện lại xúc cảm hoài niệm đó.

Vẫn giữ lại trang phục cổ điển và những khu chợ cũ đặc trưng của người Hoa ở Sài Gòn, Thụy Khuê thêm vào những khung cảnh quen thuộc của đường phố địa phương, những góc nhỏ ẩn mình trong lòng thành phố như sạp trái cây, quán cà phê, tiệm cá, nhấn nhá thêm góc nhìn lãng mạn của Sài Gòn về đêm, nơi in dấu biểu tượng mới đáng tự hào Landmark 81.

Là một người trẻ nhưng lại yêu thích phong cách retro, Thụy Khuê chia sẻ: “Mình nghĩ, cơn sốt phong cách trở về các thập niên trước (retro) vẫn sẽ còn được nhiều người yêu thích trong năm nay. Không chỉ là ảnh cưới, mà còn các concept ảnh chân dung, couple vẫn hoàn toàn có thể khai thác rất nhiều ở phong cách này. Mình chưa phải là nhiếp ảnh gia chuyên chụp ảnh cưới mà đây chỉ là một trong những chủ đề mình trải nghiệm theo hướng concept thôi”.

Theo học ngành Thiết kế Thời trang, cơ duyên đưa cô bạn này đến với công việc chụp ảnh rất tình cờ. Có cái nhìn sơ qua về nhiếp ảnh từ khi học phổ thông, đến khi tốt nghiệp đại học, Thụy Khuê vẫn thấy chưa "đã". Vậy là cô gái năng động này quyết định cho bản thân cơ hội để thử thêm nhiều lĩnh vực khác, trong đó có chụp ảnh. Khi chụp một bộ ảnh cưới, Thụy Khuê thấy khó nhất là cách phối hợp những yếu tố đặc trưng của phong cách này với người mẫu. Từ make up, kiểu tóc, đến trang phục, màu sắc... đều cần được chuẩn bị kỹ.

Một bức ảnh bằng ngàn lời nói, cô bạn cũng đồng ý với quan điểm này: “Vì bức ảnh thể hiện thế giới quan, nhân sinh quan của người tạo ra nó. Mình vốn dĩ không phải kiểu người hay hoài niệm. Mình không thích gặm nhấm ký ức hay vùi mình trong quá khứ, mình là con người của hiện tại, sống hết mình vì hôm nay. Vậy nên, mình chọn cách trân trọng từng phút giây thực tại, chọn gắn bó một phần tuổi trẻ với những cuộn film. Mỗi lần bấm máy, chúng cho mình cảm giác thời gian như ngừng lại và mình biết bản thân phải chỉn chu, nâng niu hết mực bởi khoảnh khắc đẹp nhất chỉ đến một lần”.

Nhiếp ảnh là công việc sáng tạo và đòi hỏi người thực hiện phải định hình một phong cách riêng. Với Khuê, phong cách nhiếp ảnh nói riêng, tư duy nghệ thuật nói chung có tầm quan trọng rất lớn, vì chính những yếu tố đó sẽ tạo ra dấu ấn của tác giả và tác phẩm trong lòng người cảm nhận. Như đối với Khuê, ảnh film làm cô bạn nhận ra giá trị của khoảnh khắc.

Ảnh film cũng giống như ký ức, một khi đã trôi qua thì không thể lấy lại được. Vì tính chất ảnh không thể xoá đi chụp lại, không thể chỉnh sửa ngay tại chỗ, nên Khuê biết phải chỉn chu ngay từ những lần bấm máy đầu tiên. Và cô bạn bắt đầu tập quan sát nhiều hơn, cảm nhận rõ ràng hơn những điều đẹp đẽ đời thường. Đó là lần đầu tiên cô gái gen Z này nhìn rõ ràng những rung cảm của bản thân và bắt đầu dựng xây một thế giới riêng trong từng bộ ảnh.

Chia sẻ về công việc cầm máy ảnh, Thụy Khuê bày tỏ: “Với mình, nhiếp ảnh là một đại dương to lớn và bản thân cũng chỉ là một bạn nhỏ đang nỗ lực từng ngày để khám phá đại dương ấy. Vậy nên, có lẽ "tài sản" giá trị nhất mà mình góp nhặt được trong hành trình này chính là những bài học kinh nghiệm đến từ các trải nghiệm thực tế, là bạn bè và các mối quan hệ trong nghề, mà mỗi người đều là một "người thầy" đồng hành cùng mình. Tuy nhiên, để nói về thực tế, thu nhập của mình cũng khá ổn định, đủ để chăm chút và nâng cấp kỹ năng bản thân tốt hơn mỗi ngày”.