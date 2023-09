Cô gái 9X du học Mỹ: Khao khát khai phá tiềm năng ngành sáng tạo cho người trẻ

Bằng Linh (25 tuổi) đang làm trong mảng quản lý thương hiệu của Unilever tại Mỹ. Trước đó, Linh đã có kinh nghiệm làm việc ở mảng truyền thông và sản xuất sáng tạo tại nhiều công ty như Snap Inc., Amanotes, và Garena. Đồng thời, cô cũng từng làm quản lý dự án, nhà sản xuất cho nhiều video ca nhạc, viral clips. Được biết, công việc của Linh liên quan rất nhiều tới hình ảnh và quan trọng nhất là làm thế nào để sử dụng những công cụ có ảnh hưởng về mặt hình ảnh để mang lại những thông điệp tốt đẹp hơn hoặc sự hiệu quả trong việc tăng giá trị thương hiệu.

Chào Linh, bạn có thể chia sẻ một chút về hành trình du học của mình tại Luther College (Mỹ)?

Với mình, đó như một cơ duyên được sắp đặt. Vì mình vào trường với suy nghĩ sẽ học Truyền thông - một ngành mang tính lý thuyết và thiên về sử dụng kỹ năng viết. Nhưng trùng hợp là sau khi mình vào trường được một năm thì trường mở ngành Truyền thông hình ảnh, thầy cố vấn của mình cũng có chuyên môn sản xuất truyền thông nên mình đã được truyền cảm hứng rất nhiều và quyết tâm theo đuổi ngành này cũng như lĩnh vực sản xuất sáng tạo.

Từ trải nghiệm của bản thân, bạn có cảm nhận gì về tiềm năng của ngành mà mình theo học nói riêng và ngành sáng tạo nói chung?

Ngành Truyền thông hình ảnh mà mình theo học bao gồm rất nhiều mảng như thiết kế, chụp ảnh, quay dựng phim, truyền hình hay website,… Và ngành sẽ luôn được mở rộng ra với những công nghệ mới như thực tế ảo (VR) hoặc thực tế ảo tăng cường (AR) nên mình xin phép được tạm gọi đây là ngành sáng tạo bởi vô vàn khả năng mà nó có thể chạm đến. Mình nghĩ việc theo đuổi ngành này cũng như tiềm năng mà nó mang lại là mở ra nhiều cánh cửa để bắt kịp với thời đại và tạo ra những giá trị tốt đẹp.

Nhiều người nghĩ ngành Truyền thông, Sáng tạo hay Marketing không quan trọng hoặc không tạo ra giá trị thực tiễn. Trên thực tế, những ngành này có tiềm năng vô hạn. Nếu như nắm rõ chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp thì có thể mang lại những thông điệp và giá trị có sức ảnh hưởng tốt, vì đây là ngành có khả năng chạm tới công chúng, người tiêu dùng nhanh nhất và mang tính lan tỏa cao, tác động lớn.

Trong quá trình theo ngành, bạn đã gặp phải những khó khăn gì và bằng cách nào vượt qua để có thể kiên trì theo đuổi đam mê?

Đầu tiên là về nền tảng. Trường hợp của mình thì không hề có nền tảng hay năng khiếu nghệ thuật nên khi bắt đầu đi làm trong một lĩnh vực dành cho những người vốn có tài năng như vậy, mình cũng đã không ít lần tự ti. Tuy nhiên, nhờ tự rèn luyện tính kiên trì, bám sát kế hoạch và sống theo lý tưởng “cố hết sức để không hối hận” thì lần này qua lần khác, mình đã vượt qua mặc cảm để nỗ lực trau dồi và thậm chí tận dụng được những thế mạnh của mình như biết sắp xếp, quản lý công việc hay giao tiếp giữa nhiều đối tượng để làm nổi bật bản thân.

Vấn đề thứ hai hơi mang tính cá nhân đó là áp lực là con gái, là du học sinh sẽ được kỳ vọng lựa chọn ngành nghề an toàn, ổn định, hoặc dễ kiếm tiền. Ý thức được điều này nên mình luôn cố gắng tự chủ tài chính bằng nhiều cách. Tuy đây có thể không phải ngành dễ kiếm tiền nhanh và nhiều nhất nhưng mình luôn cố gắng tìm ra những phương hướng khác, ví dụ như tích cóp kinh nghiệm dần từ những công ty lớn hay làm nhiều công việc để tự trang trải.

Điều quan trọng là mình hạnh phúc với những giá trị tạo nên hay kiến thức học được trong quá trình theo đuổi ngành. Vì khi mình biết cách tự hạnh phúc thì mọi định kiến bên ngoài sẽ không thể làm ảnh hưởng mình. Ngoài ra, bài học lớn nhất mình nhận được khi tốt nghiệp đúng đợt suy thoái kinh tế do dịch bệnh vừa rồi đó là: Thực ra chẳng có ngành nghề nào là ổn định cả - khởi nghiệp có thể thất bại, đi làm cũng có thể bị sa thải, vì vậy mình cố gắng tạo ra giá trị cho bản thân bằng cách không ngừng trau dồi kiến thức, kỹ năng và giúp đỡ những người khác trong khả năng của mình.

Theo bạn, người trẻ cần trang bị cho mình những gì khi lựa chọn theo đuổi ngành sáng tạo?

Từ kinh nghiệm của bản thân, mình nhận thấy bước đầu các bạn sẽ phải đối mặt với việc thiếu thông tin, thiếu người dẫn dắt vì ngành này quá mới và tính cạnh tranh khá cao. Và chính vì ngành có tính sáng tạo nên mình nghĩ người có nỗ lực và tìm ra được những phương thức sáng tạo để giải quyết các vấn đề thì sẽ thành công. Vì vậy, nếu thiếu thông tin thì thay vì bỏ cuộc, hãy tự nghiên cứu, tìm hiểu và kết nối với nhiều người nhất có thể để học hỏi từ hành trình của họ, nhờ đó tìm ra đường lối phù hợp nhất với bản thân mình.

Ngoài những chiến thuật cụ thể trong kế hoạch phát triển sự nghiệp thì trong ngành sáng tạo, mình nghĩ việc luôn theo dõi các xu hướng thịnh hành trên mạng xã hội và trong ngành quảng cáo, marketing với một tư duy phân tích đa chiều là đặc biệt cần thiết. Điều này giúp mình không tụt hậu và không thụ động trong việc phân tích thị trường cũng như thúc đẩy quá trình sáng tạo sau này. Bên cạnh đó, bản thân mình luôn tìm cơ hội để đi bảo tàng hay thăm thú nhiều nơi để mở rộng thế giới quan sáng tạo.

Định hướng của bạn trong thời gian tới là gì?

Tương lai gần, mình muốn tiếp tục học hỏi nhiều nhất có thể và hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công việc hiện tại. Đồng thời, mình vẫn sẽ tìm kiếm các cơ hội hợp tác làm dự án liên quan tới sáng tạo để vừa có thể cọ xát, vừa lan tỏa thông điệp tích cực bằng chính chuyên môn của mình. Mình cũng lên kế hoạch học bổ túc một số kỹ năng như phân tích số, mạng xã hội hay thậm chí là học cao học nếu cảm thấy cần thiết và đủ hứng thú với một số mảng nghiên cứu ứng dụng mới, đặc biệt như sự giao thoa và tiềm năng lan toả của công nghệ kết hợp với nghệ thuật.

Bạn có lời nào muốn nhắn gửi đến các bạn trẻ có cùng niềm đam mê?

Mình vẫn luôn mong muốn được kết nối và giúp đỡ những bạn có chung đam mê vì mình đã từng vật lộn đi một mình nên mình rất hiểu những gì mà các bạn phải đối mặt. Mong rằng tất cả các bạn trẻ đi trên hành trình này sẽ cố gắng hết sức ít nhất một lần để theo đuổi đam mê bằng cách tự nghiên cứu và kết nối với những người trong ngành để tìm được hướng đi phù hợp nhất cho bản thân trước khi bỏ cuộc. Vì mình tin rằng ngành sáng tạo rất có tiềm năng, có nhiều hướng để phát triển và sẽ đền đáp thành quả xứng đáng cho những người luôn nỗ lực cố gắng.

Cảm ơn bạn!

Một số thành tích nổi bật:

Học vấn:

· 2022: Tốt nghiệp bằng Cử nhất Xuất sắc chuyên ngành Truyền thông hình ảnh và Đông Á học tại Luther College (Mỹ)

· 2017: Tốt nghiệp học bổng trường Liên Kết Thế Giới tại Ấn Độ (UWC)

· 2013-2015: Theo học tại trường THPT Chuyên Ngoại Ngữ - K45

Kinh nghiệm:

· Cộng tác viên Trợ lí Quản lí Thương hiệu tại Unilever International (Mỹ)

· Thực tập sinh Sản xuất sáng tạo đầu tiên của Snap Inc. (Mỹ)

· Thực tập sinh Sản xuất ấn phẩm truyền thông đầu tiên của Amanotes - công ty game âm nhạc hàng đầu thế giới

· Thực tập sinh Marketing số đầu tiên của game Free Fire tại Garena

· Giải nhất cuộc thi video đầu tiên được tổ chức bởi ASIANetwork dưới tư cách là Đạo diễn - Nhà sản xuất

· Diễn giả của hội nghị Tôn giáo khu vực Bắc Trung Tây (Mỹ): thuyết trình về nghiên cứu/bài luận phân tích phim “Why Has Bodhi-Dharma Left for the East”

· Mentor của 2 buổi học về Văn hoá & Truyền thông Đại chúng được tổ chức bởi Headway Vietnam

· Cựu thành viên của SEO-Vietnam