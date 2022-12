'Cô gái Pháp ngữ' Nguyễn Ngọc Tường Vi: 'Hoa hậu Việt Nam không đơn giản là một danh xưng'

SVVN - Vừa tốt nghiệp ngành Ngôn ngữ Phá, trường ĐH Sư phạm TP. HCM, Nguyễn Ngọc Tường Vi đã ghi danh tham dự ‘Hoa hậu Việt Nam 2022’, với mong muốn trở thành một người có thể dùng sức ảnh hưởng của mình để mang lại nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống.

Đến từ TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Nguyễn Ngọc Tường Vi đã xuất sắc ghi tên vào Top 35 vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2022. Tuy nhiên không vì vậy mà cô nàng ngủ quên trên chiến thắng. Sau đêm Chung khảo, Tường Vi đã xem lại phần thể hiện của mình trên sân khấu, nhận ra ưu, khuyết điểm cũng như rút được khá nhiều kinh nghiệm trình diễn. Cô sẽ luyện tập nhiều hơn và đặt ra cho mình một vài mục tiêu mới để bản thân có thể tỏa sáng hơn cho những đêm thi quan trọng và đặc biệt là Đêm Chung kết 23/12 sắp tới.

Sinh ra và lớn lên tại thành phố biển, Tường Vi tự hào là một cô gái luôn mang nguồn năng lượng tươi mát, tích cực, yêu đời đến cho mọi người. Và đó cũng là hình ảnh của con người Nha Trang năng động, thân thiện, hiếu khách mà người đẹp muốn mang đến với cuộc thi. Nữ sinh Sư phạm đến Hoa hậu Việt Nam 2022 vì rất ấn tượng với những giá trị và hiệu ứng tích cực mà các Hoa hậu, Á hậu trước đây đã thực hiện được cho xã hội. Cô cũng muốn trở thành một người có thể dùng sức ảnh hưởng của mình để mang lại nhiều điều tốt đẹp cho cuộc sống. Đó sẽ là động lực cho Tường Vi hoàn thiện bản thân mỗi ngày để xứng đáng với ngôi vị danh giá nhất.

Vương miện Hoa hậu Việt Nam là một niềm vinh hạnh lớn lao của bất cứ cô gái nào may mắn được xướng tên. Điều đó chứng tỏ cô ấy đẹp về ngoại hình lẫn tâm hồn. Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam không đơn giản là một danh xưng mà còn là cả một trọng trách, sứ mệnh đòi hỏi cô gái đăng quang phải đảm nhiệm thật tốt. Tường Vi bày tỏ: “Trở thành Top 3 Hoa hậu đăng quang, các thí sinh sẽ có một cuộc sống hoàn toàn mới. Quan trọng là mỗi người sẽ thực hiện tốt vai trò và nhiệm vụ của mình khi may mắn đạt được thành quả tại cuộc thi. Còn nếu chưa may mắn thì Tường Vi tin rằng, mỗi người sẽ có thêm những trải nghiệm quý báu trong hành trình trưởng thành của mình".

Tường Vi cũng chia sẻ về hình mẫu trong các cuộc thi Hoa hậu: “Hình mẫu Hoa hậu ngày nay đã và đang dần thay đổi. Không nhất định phải là một cô gái có khuôn mặt khả ái, hình thể đẹp mà rộng hơn là một cô gái hội tụ các yếu tố về nội lực, ứng xử, ngoại ngữ, lòng trắc ẩn… Bằng chứng cũng đã có một số Hoa hậu, Á hậu tuy không nổi trội về mặt ngoại hình nhưng đã đăng quang đầy thuyết phục ở sân khấu trong lẫn ngoài nước nhờ thể hiện được màu sắc riêng của mình. Đó cũng là điều giúp họ không lẫn với những người đẹp khác trong showbiz. Mình rất ủng hộ với hình mẫu mới này và mong là các cuộc thi nhan sắc có thể tìm ra những đại diện đa sắc màu hơn để làm nên nhiều kỳ tích hơn ở đấu trường nhan sắc quốc tế”.

Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam là một cuộc thi luôn muốn gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống. Ngoài các yếu tố khác như ngoại ngữ, còn đòi hỏi thí sinh phải truyền đạt thật tốt những thông điệp, hình ảnh của cuộc thi đến với khán giả. Vậy nên, bản thân cô nàng, dù là một sinh viên ngành Ngôn ngữ Pháp, rất thích giao tiếp và nói chuyện bằng ngoại ngữ, nhưng vẫn ưu tiên trau dồi vốn từ tiếng Việt mỗi ngày để có thể tự tin ứng xử.

Với những nỗ lực đang có, Tường Vi cho thấy sự quyết tâm tại cuộc thi năm nay. Nhưng có một điều là cô nàng đi thi mà chưa nhận được sự ủng hộ từ gia đình. Với kết quả vào Top 35, Tường Vi lấy đó làm động lực cố gắng, để có thể đi sâu hơn nữa vào vòng trong. Cô nàng là một người thích dấn thân, khám phá bản thân nên sẽ không ngần ngại thử thách và thuyết phục gia đình bằng thực lực bản thân.

Có hai nhân vật đã ảnh hưởng đến quyết định ghi danh tham dự cuộc thi của Tường Vi đó là Hoa hậu Việt Nam Đặng Thu Thảo và Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh. Năm 2012, khi nhìn thấy Đặng Thu Thảo ứng xử và đăng quang đầy thuyết phục, Tường Vi đã tự nhủ bản thân sau này sẽ phấn đấu để được đứng trên sân khấu trả lời như chị ấy. Còn với Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh thì cô nàng đã có cơ hội gặp chị từ khi chưa đăng quang và rất thích cách 'nàng Hậu' này đối xử chan hòa với mọi người. Đến bây giờ, Phương Anh vẫn giữ được tính cách đó và là một phẩm chất đáng quý mà Tường Vi đã học hỏi.

Quãng thời gian đồng hành với lịch trình của Hoa hậu Việt Nam đã giúp 'mỹ nhân xứ biển' học được cách bỏ qua cảm xúc riêng để lấy lại tinh thần thật nhanh chóng. Đôi khi trên đường đời sẽ bất ngờ xảy đến những việc không như ý muốn, lúc đó thay vì phản ứng theo bản năng, phải học cách sẵn sàng cho những tình huống xấu nhất, không thể để cảm xúc riêng lấn át làm hỏng đại cuộc. Đó là bài học sâu sắc mà cuộc thi năm nay đã rèn giũa Tường Vi.