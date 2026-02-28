Cô gái Việt vượt rào cản khác biệt đối diện với văn hóa làm việc ở Úc

SVO - Sau gần 7 năm ở xứ người, ngoài những bài học trên giảng đường, Trần Huỳnh Mỹ Kim đã tự trau dồi kinh nghiệm thực tiễn cuộc sống và phát triển bản thân thông qua trải nghiệm từ chính môi trường học tập, làm việc tại Úc.

Tự nhìn ra thiếu sót mà nỗ lực cải thiện

Trần Huỳnh Mỹ Kim quê ở Cần Thơ. Hiện tại, cô vừa tốt nghiệp ngành 'Media and Communication', trường ĐH La Trobe University (Úc). Mỹ Kim đang làm việc toàn thời gian tại một công ty ở Úc. Mỹ Kim cho biết: "Điều mình ấn tượng ở môi trường làm việc tại Úc là sự rõ ràng và tính chuyên nghiệp trong tổ chức. Mỗi người đều có vai trò, KPI và trách nhiệm rất cụ thể. Văn hóa trao đổi thẳng thắn, minh bạch giúp mọi vấn đề được xử lý nhanh và dựa trên giải pháp, không dựa trên cảm tính. Ngoài ra, mình nhận thấy sự tôn trọng cá nhân là một giá trị rất rõ ràng. Dù là nhân viên mới hay quản lý cấp cao, mọi người đều có quyền nêu ý kiến và được lắng nghe".

Trần Huỳnh Mỹ Kim (giữa) và ba mẹ trong ngày nhận bằng tốt nghiệp ĐH La Trobe, Úc, tháng 1/2026.

Sau gần 7 năm học tập xa nhà, khi cầm tấm bằng trên tay và đứng cạnh ba mẹ, Mỹ Kim cảm thấy rất tự hào vì mình đã không bỏ cuộc giữa chừng: “Với mình, tấm bằng không chỉ đại diện cho kiến thức, mà còn minh chứng cho sự bền bỉ, cho những khó khăn, biến cố đã vượt qua và cho sự trưởng thành của bản thân sau một chặng đường dài. Động lực học tập là mình mong muốn trở thành phiên bản tốt nhất. Bên cạnh đó, mình mong rằng, hành trình học tập của mình có thể truyền động lực cho các bạn trẻ cùng cố gắng”.

Mỹ Kim chủ động trong học tập và làm việc

Để đạt được kết quả như hiện tại, Mỹ Kim đối diện với nhiều khó khăn. Chi phí sinh hoạt tại Úc khá cao nên cô vừa học vừa làm, nhưng luôn tuân thủ quy định làm việc tối đa 24 giờ/tuần và không làm quá sức. Thời gian còn lại, Mỹ Kim tập trung việc học, trau dồi tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp và cách làm bài phù hợp với môi trường học thuật quốc tế. Ngoài học kiến thức trên trường, việc có thêm trải nghiệm là điều hết sức quan trọng. Đi ra ngoài khám phá, gặp gỡ và kết nối với nhiều người cũng sẽ hỗ trợ các bạn rất nhiều trong quá trình sinh sống, học tập tại nước ngoài.

Mỹ Kim kể: “Một trong những trở ngại rất lớn trong những năm đầu du học chính là ngôn ngữ, cụ thể là giọng tiếng Anh bản xứ của người Úc. Khi mới sang, dù có nền tảng tiếng Anh, nhưng mình vẫn gặp nhiều khó khăn trong việc nghe và hiểu giảng viên người bản xứ nói chuyện trên lớp, cũng như giao tiếp hằng ngày với bạn bè. Giọng Úc khá nhanh, nặng âm và khác biệt đôi chút so với tiếng Anh học ở Việt Nam, khiến mình không theo kịp bài giảng và khó diễn đạt trọn vẹn suy nghĩ bản thân”.

Để vượt qua rào cản đó, Mỹ Kim dành khoảng một đến hai năm đầu tập trung trau dồi tiếng Anh, từ việc nghe giảng trên lớp, xem tin tức, podcast, đến chủ động giao tiếp và đặt mình vào những môi trường buộc phải sử dụng tiếng Anh mỗi ngày. Cô cố gắng thực hành liên tục, không ngại nói sai, không ngại bị sửa, vì chỉ có thực hành thật nhiều thì khả năng nghe - nói mới cải thiện. Dần dần, Mỹ Kim tự tin hơn và thích nghi tốt với môi trường học tập tại Úc.

Việc tự lập nơi xứ người thay đổi Kim rất nhiều. Từ cô bé từng khá rụt rè trong giao tiếp, Kim dần trở nên bản lĩnh, tự tin.

Biết thế nào là đi làm để kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình

Về hành trình đi làm khi sang Úc du học, Mỹ Kim chia sẻ: “Khoảng 6 tháng sau khi sang Úc, mình đã bắt đầu công việc làm nail. Đây là một công việc khá vất vả, đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và chịu áp lực công việc cao. Tuy nhiên, chính công việc này đã cho mình một bài học rất quan trọng: Biết thế nào là đi làm để kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình. Mình may mắn được làm việc chung với nhiều chị người Việt đã giúp đỡ, chỉ dẫn, như một chỗ dựa tinh thần nơi xứ người. Đây là công việc đầu tiên giúp mình học được cách tự lập từ những điều nhỏ nhất”.

Mỹ Kim và những người bạn.

Sau đó, Mỹ Kim chuyển sang làm thêm trong nhà hàng và gắn bó với công việc này gần 2 năm. Công việc ở nhà hàng giúp Mỹ Kim rèn luyện rất nhiều về kỷ luật và thái độ làm việc. Những ngày bưng bê nặng, làm việc liên tục trong giờ cao điểm giúp cô hiểu rất rõ đồng tiền kiếm được không hề dễ và từ đó biết trân trọng từng đồng mình làm ra. Chính trong thời gian làm nhà hàng, Mỹ Kim bắt đầu có cơ hội làm việc cho một công ty du học. Đây là cột mốc rất quan trọng vì công việc này mở ra cho Mỹ Kim một tư duy hoàn toàn mới, kết nối nhiều hơn với cộng đồng du học sinh quốc tế, vận dụng kiến thức đã học trên giảng đường.

“Đây cũng là công việc mình yêu thích và gắn bó trong một thời gian dài, đặt nền tảng cho định hướng nghề nghiệp sau này. Sau khi làm việc tại hai công ty du học, mình tiếp tục thử sức trong lĩnh vực bất động sản. Đây là môi trường mới giúp mình rèn luyện tư duy kinh doanh và tư duy chiến lược. Mình học cách một người làm kinh doanh thực thụ suy nghĩ như thế nào, vận hành doanh nghiệp ra sao và làm thế nào để trở thành một người làm marketing chuyên nghiệp trong môi trường lớn”, Mỹ Kim chia sẻ thêm.

Hiện tại, sau khi tốt nghiệp, Mỹ Kim quyết định đi làm toàn thời gian tại một công ty hoạt động trong môi trường đa văn hoá. Chia sẻ về công việc hiện tại, Mỹ Kim cho biết: “Người Úc tập trung cao độ trong giờ làm, làm việc hiệu quả, tách bạch ranh giới giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Sau giờ làm, họ dành thời gian cho gia đình và nghỉ ngơi để tái tạo năng lượng, từ đó giúp công việc luôn đạt hiệu suất cao”.

Những ngày đầu khi đi làm tại môi trường công sở Úc, thử thách lớn nhất với Mỹ Kim là học cách giao tiếp trực tiếp và vào thẳng vấn đề. "Ở Việt Nam, đôi khi mình quen với việc nói vòng vo hoặc giữ ý tứ. Trong môi trường Úc, việc trao đổi rõ ràng, đi thẳng vào trọng tâm được đánh giá cao hơn. Bên cạnh đó, kết quả làm việc được đo lường cụ thể, nên mình phải học cách quản lý thời gian, ưu tiên công việc và chịu trách nhiệm đến cùng với phần việc của mình. Để thích nghi, mình tập trung vào ba yếu tố: Chủ động hỏi và xác nhận lại khi chưa rõ yêu cầu; giao tiếp rõ ràng và thẳng thắn; nâng cao kỹ năng chuyên môn để tạo giá trị cho công ty và phát triển bản thân", Mỹ Kim kể.

Nhìn lại toàn bộ hành trình đi làm của mình nơi xứ người, Mỹ Kim nhận ra rằng, mỗi công việc đều mang lại một bài học khác nhau. Quan trọng nhất, việc tự kiếm tiền giúp cô hiểu giá trị của lao động, rèn luyện tính kỷ luật, sự tự lập và hình thành tư duy nghề nghiệp rõ ràng hơn cho tương lai. Tất cả những trải nghiệm đó đã góp phần tạo nên Mỹ Kim của hiện tại.