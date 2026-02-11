Du học sinh Việt đón Tết xa nhà, trải nghiệm không khí Tết Việt theo cách riêng

SVO - Vì nhiều lý do khác nhau mà không thể về nước đón Năm mới, các du học sinh Việt Nam ở các quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau trên thế giới vẫn tự tìm kiếm cho mình không khí ngày Tết của quê hương.

Tết xa nhà nhưng không thiếu kết nối với gia đình

Theo học ngành Báo chí, trường ĐH Văn hóa Trung Quốc tại Đài Loan (Trung Quốc), Ngân Biện có năm đầu tiên đón Tết xa nhà. Cô vừa hào hứng vì được trải nghiệm cảm giác đón Tết ở một nơi lạ, vừa buồn vì không có gia đình ở bên cạnh. Ngân Biện tìm cho bản thân đôi chút không khí của Tết bằng việc dán vài câu đối trên bàn học, đến các cửa hàng Việt Nam mua vài món ăn Tết của quê nhà như bánh tét, nem, giò chả...

Ngân Biện chia sẻ: “Đây là năm đầu tiên mình đón Tết ở Đài Loan nên cũng không biết Tết Âm lịch nơi đây sẽ như thế nào. Nhưng thầy cô và các bạn đã chia sẻ những nơi mình có thể đến trải nghiệm. Và mọi người cũng bày cách cho mình đón Giao thừa, chẳng hạn như đêm Giao thừa có thể đi concert vì mỗi thành phố khác nhau sẽ có mỗi ca sĩ khác nhau biểu diễn”.

Ngoài học tập và nghiên cứu, Ngân Biện thường cùng các bạn đi tham gia hoạt động của trường, đi chợ đêm, hoặc đi ngắm cảnh. Gần đây, cô được tham gia tiệc cuối năm giành cho sinh viên quốc tế. Mọi người từ khắp nơi trên thế giới cùng chia sẻ về văn hóa và ngôn ngữ của nước mình. Đó là một trải nghiệm rất vui và đáng nhớ.

Trong năm mới Bính Ngọ 2026, Ngân Biện tự đặt ra cho bản thân ba từ khóa chăm chỉ, tự tin và yêu bản thân. Cô tâm sự: “Tết xa nhà nhưng không có nghĩa là mình thiếu kết nối với gia đình. Mình vẫn sẽ gọi về chúc Tết gia đình, vẫn đón Tết online được. Và mình cũng sẽ có thêm trải nghiệm mới mẻ cho năm mới. Trong năm nay, mình hy vọng bản thân có thể theo đúng các từ khóa đề ra, như một cách thúc bản thân tiến “phi mã” về phía trước”.

Dành nhiều tâm sức đón Tết, dù ở xa nhà

Là cựu sinh viên trường ĐH Johns Hopkins (Mỹ), Trần Nguyên Hà có năm thứ tám đón Tết xa nhà: “Trong 8 năm qua, mình đều dành thời gian để sum họp với gia đình và họ hàng nơi xứ người. Tuy nhiên, cũng có những năm đi học xa nên mình phải đón Tết cùng bạn học. Là một người yêu Tết, mình luôn dành rất nhiều tâm sức để chuẩn bị cho Tết, cho dù là ở bên gia đình hay xa nhà”.

Để tận hưởng đúng không khí Tết, Nguyên Hà cho biết: “Mình thường chuẩn bị áo dài, có thể mua từ Việt Nam sẵn, hoặc đặt qua mạng. Mình cũng dành nhiều thời gian lên ý tưởng thiết kế nhà cửa, mâm cỗ Tết cho bạn bè và người thân. Đây cũng là một trong những điều mình mong chờ nhất cho ngày Tết”.

Tết năm nay đến trễ và lại không nhằm cuối tuần nên Nguyên Hà cũng chưa có nhiều dự định. Thông thường, anh sẽ dành cuối tuần để kết nối với mọi người. Ở nơi xứ lạ, có dịp tụ tập và cùng nhau làm những thú vui truyền thống là một điều may mắn với Nguyên Hà.

“Ở Mỹ, mọi người thường dành thơi gian năm mới bên bạn bè. Mình cũng không ngoại lệ. Mình rất thích sự phấn khởi trước khi bước vào một năm mới và không khí sôi động có phần khác với tết cổ truyền Việt Nam, khi mà mọi người dành thời gian sum vầy gia đình. Mình cũng cảm thấy rất may mắn vì được tận hưởng cả hai bầu không khí của hai nền văn hoá khác nhau”, Nguyên Hà kể.

Ăn Tết theo cách của mình

Trần Huỳnh Mỹ Kim vừa tốt nghiệp ngành ngành Media and Communication tại La Trobe University (Úc). Cô đang làm việc tại Education Consultant trong lĩnh vực tư vấn du học. Đây là năm thứ tư, Mỹ Kim đón Tết Nguyên đán xa nhà. Tết Việt Nam ở Úc, về cơ bản vẫn là một ngày bình thường, mọi người vẫn đi học, đi làm như thường lệ. Tuy nhiên, Mỹ Kim luôn cố gắng tạo cho mình một không khí Tết riêng để không cảm thấy quá trống trải.

“Gần đây, mình còn tham gia bán hàng tại hội chợ Tết ở Melbourne, khu Richmond, nên càng có thêm cảm giác gắn kết với cộng đồng người Việt. Những ngày Tết, mình thường tự tay chuẩn bị các món ăn truyền thống của Việt Nam, trang trí mâm cơm Tết đơn giản tại nhà. Mình mời bạn bè về nhà ăn chung để cùng nhau ôn lại không khí Tết. Với mình, dù không được ở bên gia đình, nhưng việc giữ lại những thói quen quen thuộc đó giúp Tết vẫn rất ấm cúng”.

Là người miền Tây, với Mỹ Kim, mâm cơm Tết không thể thiếu thịt kho hột vịt và canh khổ qua dồn thịt. Đây là hai món ăn gắn liền với tuổi thơ và ký ức gia đình của cô. Sang Úc, Mỹ Kim thường tự tay nấu theo công thức mẹ hướng dẫn.

Dù hương vị không thể giống hoàn toàn món mẹ nấu, nhưng việc tự tay làm những món ăn quen thuộc đó mang lại cho Mỹ Kim cảm giác rất ấm áp và giúp vơi đi nỗi nhớ nhà. Cô bộc bạch: “Với mình, những món ăn này không chỉ ngon vì hương vị, mà còn vì chúng gắn liền với gia đình và những cái Tết sum vầy mà mình luôn trân quý”.

Một thói quen mà Mỹ Kim duy trì trong vài năm gần đây là đi chùa đầu năm để cầu mong một năm mới bình an, sức khỏe và thuận lợi cho gia đình cũng như bản thân.

Tìm không khí Tết Việt từ những điều đơn giản

Dương Chí Việt là du học thạc sĩ trường ĐH Aix-Marseille (AMU), Pháp. Đây là năm đầu tiên, Chí Việt đón Tết xa nhà. “Khoảng thời gian mọi người đón Giao thừa Tết Nguyên đán và sum vầy bên gia đình, cũng là lúc mình đang học và chuẩn bị thi các môn. Mình có dự định kho một nồi thịt kho hột vịt ăn cho đỡ nhớ quê nhà và cắm thêm bình hoa tươi, thêm chút không khí Tết”. Những điều đơn giản như thế giúp cho các du học sinh Việt như Chí Việt cảm nhận được không khí của mùa Xuân Bính Ngọ.

Theo Chí Việt, các bạn du học sinh Việt Nam tại đây sẽ cùng đi chợ, tổ chức gói bánh chưng, quây quần nấu lẩu, ăn uống và trò chuyện. Chí Việt chúc cho tất cả mọi người một năm mới tràn đầy thành công và những khám phá mới, như chính cách anh trải nghiệm văn hóa đón mùa lễ quan trọng của Pháp.

“Sau kỳ nghỉ Noel vừa qua, mình ở Paris để đón giao thừa. Lần đầu tiên, mình được chứng kiến pháo hoa dưới Khải Hoàn Môn và đại lộ Champs-Élysées. Sau đó, mình và bạn bè đã đi uống nước với nhau và tâm sự những trải nghiệm trong năm đầu qua Pháp. Khung cảnh vô cùng đông đúc và nhộn nhịp người, đặc biệt nhất là khoảnh khắc mọi người cùng ra đường, ôm hôn và chúc nhau “Bonne année” dưới ánh đèn lộng lẫy”, Chí Việt kể lại.

Trong những trải nghiệm năm mới vừa qua, Chí Việt yêu thích món ăn foie gras dùng kèm với bánh mì nướng và chút mứt hành tây. Đây là món ăn biểu tượng của sự sang trọng và đoàn viên trong các dịp lễ lớn tại Pháp. Vị béo ngậy, tan chảy của gan ngỗng kết hợp với vị ngọt thanh của mứt tạo nên một hương vị rất tinh tế. Thưởng thức món này giúp Chí Việt cảm nhận rõ nét hơn văn hóa ẩm thực cầu kỳ và đầy nghệ thuật của người dân nơi đây.