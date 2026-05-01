‘Nam thần gen Z’ Đoàn Thế Vinh: ‘Sẽ không có sự thành công nào mà không phải đánh đổi’

SVO - Rẽ hướng từ sinh viên trường ĐH Kinh tế để đến với điện ảnh, Đoàn Thế Vinh đang nỗ lực qua từng vai diễn để chứng minh: 'Tôi không phải làm nghề chỉ cho vui'.

Đoàn Thế Vinh (sinh năm 1999) từng theo học tại trường ĐH Kinh tế TP. HCM. Sau đó, anh rẽ hướng sang nghệ thuật, trở thành dancer, biên đạo cho nhiều chương trình, sân khấu. Cơ duyên điện ảnh đến, khi anh trở thành nam chính của phim Lật mặt 8 và gần đây là phim điện ảnh Anh hùng. Đoàn Thế Vinh dần dần trở thành nam diễn viên gen Z tiềm năng của màn ảnh Việt. Sinh Viên Việt Nam đã có cuộc trờ chuyện với anh trong lần tái xuất màn ảnh năm nay.

Cơ duyên nào đưa Đoàn Thế Vinh đến vai diễn này trong phim Anh hùng?

Tôi thấy casting trên mạng rồi tham gia thôi. Tôi cũng trầy trật lắm, cũng cast hai, ba vòng thì mới có được vai này. Trước đó, tôi có đi cast một phim khác và gặp đạo diễn Võ Thạch Thảo. Từ đó, chị cũng biết thông tin của tôi. Nhưng lúc vô casting phim này, tôi gặp lại chị Thảo khá bất ngờ. Cho nên, vai diễn này đến với tôi hoàn toàn là sự may mắn.

Làm việc với “ông hoàng phòng vé” Thái Hòa, cảm xúc của Đoàn Thế Vinh như thế nào khi hợp tác với “ngôi sao” này?

Thật ra, phim nào tôi cũng làm việc với rất nhiều anh, chị lớn. Nhưng tôi đã qua giai đoạn áp lực. Bây giờ, tôi thấy bình thường. Tôi có “khớp” ở giai đoạn tôi lên casting và gặp anh Thái Hòa. Bởi vì tôi chưa chuẩn bị tinh thần sẽ diễn với anh Thái Hòa. Cho nên, buổi casting hôm đó diễn ra hơi không đúng ý của tôi lắm. Khi đậu vai và vào việc, tôi cảm thấy có nhiều may mắn tham gia đoàn phim lần này. Mọi người xem nhau giống như gia đình. Và anh Thái Hòa vui tính lắm. Vì vậy, tôi hoàn toàn không áp lực gì hết. Với lại, tôi cũng rút kinh nghiệm những lần trước, bản thân càng áp lực thì càng đóng dở.

Anh học được gì từ những anh, chị khi mà làm việc chung trong phim Anh hùng?

Ngoài anh Thái Hòa, tôi còn có cơ hội làm việc cùng “mẹ” Hồng Ánh và anh Võ Tấn Phát. “Mẹ” Hồng Ánh có dạy tôi: “Mẹ đã thấy con diễn một vài vai diễn khác rồi. Những lần đó, mẹ thấy con bị gồng, con bị cố gắng rất nhiều. Sự cố gắng là tốt, nhưng mà cứ phim nào con càng áp lực thì con càng “out” nhân vật”. Cho nên, tôi quan sát và học hỏi ở các anh, chị. Đặc biệt, anh Thái Hòa đi diễn mà giống như đi chơi vậy. Ảnh tới trường quay rất thoải mái nhưng khi vô set quay là nhập vai rất nhanh. Tôi nghĩ, sự trong sáng của mình khi bước vào set quay là quan trọng nhất. Đó là điều mà phải trải qua 3 - 4 bộ phim, tôi mới học hỏi được.

Sau Lật mặt 8, công việc của Đoàn Thế Vinh thuận lợi hơn như thế nào?

"Trộm vía", tôi có được may mắn khi vai diễn chính phim điện ảnh đầu tiên là một series “kinh khủng khiếp” như vậy. Sau phim đó, số lượng khán giả nhận ra mình nhiều hơn. Tôi có được nhiều dự án hơn. Nguồn thu nhập để lo cho gia đình cũng dễ chịu hơn. Nhưng mà vẫn rất khó khăn, vì bây giờ diễn viên nhiều, “ngôi sao” cũng nhiều. Và với một diễn viên mới và trẻ như tôi mà được mọi người tin tưởng là một việc gì đó rất khó. Đôi khi, mọi người nghĩ, tôi có vai chính rồi, chắc không nhận mấy vai nhỏ nhỏ đâu. Nhưng mà tôi vẫn đang trong quá trình học hỏi qua từng bộ phim. Cho nên là ở đâu còn dạy thì tôi sẽ tới đó casting.

Sau mỗi vai diễn lớn, anh có áp lực hay không trước sự kỳ vọng của khán giả?

Tôi không áp lực. Tại vì, nhiều anh, chị phải học 4 - 5 năm trong trường đại học ra rồi mới đi ra ngoài diễn. Còn tôi hiện mới có diễn 2 - 3 vai. Hồi đó, tôi đặt áp lực cho mình nhiều lắm. Nhưng mà tôi nghĩ lại, mình chỉ mới là “một chút gì đó” thôi so với những sự cố gắng của mọi người. Tôi sẽ đánh đổi cái đó bằng sự kiên trì. Tôi đã hứa với bản thân sẽ theo nghề diễn viên đến năm 70 tuổi.

Mọi người cho rằng, con đường của anh đi toàn “trải hoa hồng” đó?

Những cái khó khăn của một người trẻ đã có một chút được mọi người biết đến trên mạng xã hội như tôi thì nói ra mọi người sẽ không tin. Giống như khó khăn về kinh tế, về áp lực trên mạng chẳng hạn… Nhưng với tôi, sẽ không có sự thành công nào mà không phải đánh đổi những cái nhỏ bên trong. Bây giờ, nếu tôi ngồi kể lể ra nhiều khó khăn thì người ta lại "chửi" tôi. Họ sẽ bảo, những cái đó có gì đâu mà gọi là khó khăn. Nhưng tôi thấy, cứ mỗi lần như vậy, sẽ có những khán giả vô bênh vực tôi. Với tôi, đó là động lực lớn nhất để làm nghề.

Anh có phải kiểu diễn viên kén vai không?

Tôi nghĩ là không đâu. Như mọi người thấy, bây giờ diễn viên nhiều quá. Theo thông tin tôi được biết thì năm nay sẽ có khoảng hơn 80 bộ phim được ra mắt. Vì vậy, một diễn viên mà có may mắn được tham gia 1 - 2 phim giống như tôi là chuyện khá bình thường. Nhưng với tôi, đó là sự may mắn. Tôi luôn có cảm giác hồi hộp khi mình tham gia cast với những diễn viên có trong tay rất nhiều phim "trăm tỷ". Có được lời mời tham gia phim thì tôi đã rất mừng rồi.

Trong thời gian sắp tới, anh muốn lựa chọn vai diễn như thế nào?

Với ngoại hình, lời thoại và những gì mà tôi thể hiện, tôi nghĩ mình đang khá phù hợp với những vai diễn giống như 2 - 3 phim tham gia gần đây. Và tôi sẽ cố gắng làm tốt trong các vai diễn tiếp theo. Còn tương lai, tôi đang ấp ủ với một dự án đổi mới hoàn toàn của Đoàn Thế Vinh. Tôi mong, dự án mới sắp tới sẽ là bước chuyển mình, để mọi người tin rằng, tôi làm nghề không phải chỉ cho vui. Mà mọi người sẽ thấy, tôi nghiêm túc với nghề diễn viên.

