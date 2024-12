Cô sinh viên đa tài với vẻ ngoài ngọt ngào và một trái tim ấm áp

SVVN - Hà Chi Mai đang là sinh viên năm 3 ngành Xã hội học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội. Không chỉ là một cô gái có vẻ ngoài thu hút, ưa nhìn, Chi Mai còn gây ấn tượng bởi thành tích học tập xuất sắc và một trái tim ấm áp thông qua việc tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện.

Chia sẻ về những ngày đầu bước chân lên đại học, Chi Mai luôn cảm thấy biết ơn vì những bước chân đầu tiên trong hành trình đại học của bạn là một chuyến đi không hề đơn độc. “Mình thật sự may mắn khi được đặt chân vào ngôi trường mà mình đã ấp ủ bao nhiêu năm ước mơ, nơi có những người thầy tận tâm, những người bạn đáng trân quý và một môi trường học tập đầy khát vọng”. Chính nhờ những điều đó, khi học tập tại đây, những cánh cửa mới luôn rộng mở, mang đến cho Chi Mai niềm vui và động lực lớn lao để khám phá chính bản thân và thế giới xung quanh.

Tuy nhiên, khi những cánh cửa ấy dần hé mở, Chi Mai cũng không tránh khỏi cảm giác choáng ngợp. Lần lượt gặp gỡ nhiều người bạn mới, được chứng kiến những thành tích ấn tượng, bạn cảm thấy mình đang lạc lõng giữa một môi trường đầy sự cạnh tranh. Những câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu: “Liệu mình có đủ sức để đạt được tất cả những gì mình từng mơ ước giữa một cuộc đua khốc liệt như vậy?”

Hành trình khẳng định bản thân đầy bản lĩnh

Thế nhưng, là một cô gái đầy bản lĩnh, thay vì để những lo âu chi phối, Chi Mai đã quyết định không ngừng tìm kiếm câu trả lời cho bản thân qua hành động thực tế. “Mình may mắn được gia nhập vào CLB STAR – CLB học tập và nghiên cứu khoa xã hội học, nơi có những người anh chị, bạn bè cùng đam mê và nhiệt huyết. Tại đây, mình được tham gia vào BTC của nhiều hoạt động, workshop: các WS kỹ năng, hoạt động S.Book, We say,... Từ đó, mình nhận ra rằng, mỗi người mình gặp gỡ đều là một kho tàng kiến thức, kinh nghiệm quý báu, một cơ hội tuyệt vời để học hỏi và kết nối”- Chi Mai chia sẻ. Và mỗi lần như vậy, bạn càng hiểu hơn về giá trị của việc chia sẻ và học hỏi lẫn nhau trong hành trình phát triển bản thân.

Cuộc sống là quá trình gieo trồng hạnh phúc

Với Chi Mai, cuộc sống không chỉ là một hành trình học tập mà còn là quá trình gieo trồng những hạt mầm của tri thức, tình yêu thương và cống hiến. Những hạt mầm ấy cần được chăm sóc, nuôi dưỡng qua thời gian, qua những nỗ lực không ngừng nghỉ để có thể đâm chồi, nở hoa, kết trái. Vì thế, bạn cố gắng học cách cân bằng giữa học tập, công việc, hoạt động cộng đồng và những phút giây giải trí, luôn lên kế hoạch cụ thể cho mỗi ngày để tận dụng tối đa quỹ thời gian. “Chính nhờ vậy, mình không chỉ tích lũy được một lượng kiến thức lớn mà còn đạt được kết quả học tập khá khả quan. Mình cũng may mắn nhận được học bổng khuyến khích học tập từ trường, điều này là minh chứng cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của bản thân.”- cô nàng khiêm tốn chia sẻ. Gần đây, Chi Mai cũng xuất sắc giành được danh hiệu Sinh viên 5 tốt của trường.

Ngoài học tập, bạn còn tích cực tham gia vào nhiều hoạt động cộng đồng. Chi Mai làm CTV truyền thông cho các chiến dịch tình nguyện vì cộng đồng như Youth, NGO, Ivolunteer, tham gia các chương trình do khoa, đoàn, hội tổ chức như Tết Đong Đầy, Chia Sẻ Để Sống Tích Cực Hơn, các hoạt động tình nguyện tại chỗ và hiến máu. Đạt GCN “Thanh niên Khỏe” trong Đại hội Thể dục Thể thao USSH. Đạt GCN trong chuỗi hoạt động “T4S - Rèn luyện cùng Khoa Xã Hội Học”, đã tham gia hoạt động Đạo đức “Tìm hiểu Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam”; Tình nguyện viên Youth Opportunities Project 2023; Tình nguyện viên NGO Recruitment Project 2023; Tình nguyện viên National Communication 2023. Đặc biệt, bạn còn tham gia vào dự án Nuôi Em của Trung tâm Tình nguyện Quốc gia và nhóm Tình nguyện Niềm Tin, dự án Trái tim nhỏ, Cất cánh yêu thương,... “Những trải nghiệm này không chỉ giúp mình trưởng thành hơn mà còn giúp mình nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình đối với cộng đồng, cũng như làm phong phú thêm trái tim mình với những yêu thương và sẻ chia” - Chi Mai chia sẻ.

Cô gái đầy bản lĩnh và tài năng

Khi nhìn lại hành trình đại học của mình, dù đã đạt được nhiều điều, Chi Mai vẫn nhận thấy còn nhiều thiếu sót, nhiều dự định chưa thể hoàn thành trọn vẹn. Nhưng điều quan trọng nhất là bạn không hối tiếc về những gì đã không làm được, vì đã không ngừng cố gắng và không bao giờ từ bỏ. Chi Mai tin rằng, mỗi bước đi, dù nhỏ hay lớn, đều mang lại những bài học quý giá, những kỷ niệm không thể nào quên.

“Một câu nói mà mình luôn tâm niệm: “Thời điểm tốt nhất để bắt đầu là hai mươi năm trước. Thời điểm tốt thứ hai chính là ngày hôm nay.” Bạn không cần phải hoàn hảo để bắt đầu, nhưng bạn cần bắt đầu để từng bước hoàn thiện chính mình”. Chi Mai luôn tin rằng, cuộc sống tuyệt vời hơn đang chờ đợi phía trước, chỉ cần mình dám bước đi, dám thử thách bản thân, và không ngừng cống hiến.