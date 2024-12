Concert ‘Anh trai say hi’ tại Hà Nội: Quân A.P gặp sự cố, Negav tâm sự cảm động

SVVN - Đêm đầu tiên của concert 'Anh trai say hi' tại Hà Nội có quá nhiều điều đáng nhớ, nhưng chắc hẳn ai cũng sẽ nói nhiều về những gì xảy ra với Quân A.P và Negav.

Trong các ngày diễn ra concert Anh trai say hi ở TP. HCM cũng như Hà Nội, người hâm mộ 30 anh trai có rất nhiều hoạt động cổ vũ thần tượng như chạy hình ảnh trên màn hình led, in biển quảng cáo trên xe buýt, mang đến các foodtruck (xe tải nhỏ chứa đồ ăn và trang trí hình ảnh nghệ sĩ) hoặc photobooth (quầy chụp hình, in hình nghệ sĩ để mọi người tới chụp ảnh).

Ở concert Anh trai say hi tại Hà Nội, fan của 30 ca sĩ cũng đã lên kế hoạch thực hiện các photobooth cho từng người, vừa là nơi để người hâm mộ chụp ảnh kỷ niệm, vừa để các anh trai tới giao lưu, trò chuyện và cảm nhận tình cảm của khán giả. Tiếc rằng, kế hoạch ấy dành cho Quân A.P đã bị đổ bể, khi trưởng FC, người chủ trì dự án thực hiện photobooth thông báo không có thời gian, không đủ nhân lực để tổ chức.

Kết quả là trong khi các anh trai đều có quầy chụp hình riêng rất cầu kỳ, đẹp đẽ thì Quân A.P chỉ biết đi lòng vòng ngắm của mọi người rồi quay về phòng chờ. Rất may là một nhóm fan khác của Quân A.P vẫn kịp thực hiện một quầy chụp ảnh cho anh nhưng không ở cùng khu vực với photobooth của các nghệ sĩ khác. Dù sao thì mọi người vẫn rất tiếc khi Quân A.P gặp sự cố bất ngờ và hy vọng sang đêm concert sau, mọi thứ sẽ ổn thỏa.

Negav cũng là anh trai mang đến nhiều cảm xúc trong đêm concert vừa qua. Ở đêm diễn thứ 2 cách đây gần hai tháng, Negav đã phải vắng mặt vì hàng loạt ồn ào về phát ngôn. Khi xuất hiện trên sân khấu, Negav được khán giả cổ vũ nhiệt tình, mọi người liên tục hô vang tên Negav khiến anh vô cùng cảm động.

Neagv không quên tri ân và ghi nhớ tình cảm mọi người dành cho mình, biết ơn các cơ quan, các anh chị trong ban tổ chức Anh trai say hi vì đã bao dung, chấp thuận cho Negav có cơ hội sửa sai. Negav còn khẳng định, được đứng tại đây cùng với các anh trai là may mắn lớn nhất.