Công nghệ làm đẹp từ tổ yến giành giải Nhất cuộc thi ‘Andrews Business Plan Competition 2023’

SVVN - Với phần thể hiện xuất sắc tại vòng chung kết, nhóm sinh viên ĐHQG TP. HCM đã đoạt giải Nhất cuộc thi 'Andrews Business Plan Competition 2023', với đề tài 'NESTIBEAUTY - Beauty radiating from Bird Nest'.

Nhóm tác giả của đề tài "NESTIBEAUTY - Beauty radiating from Bird Nest" gồm: Nguyễn Thị Thu Hiền (nhóm trưởng), Ngô Kiều Khanh, Lê Trường Minh Nguyệt, Nguyễn Cao Minh An, đều là sinh viên trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) và Lê Xuân Huy, sinh viên Khoa Y (ĐHQG TP. HCM). Để có thể lựa được đề tài ưng ý, nhóm đã xác định có hai tiêu chí, đó là: Sản phẩm Việt Nam và xu hướng thế giới. Việt Nam là một đất nước được thiên nhiên ưu đãi rất nhiều, những sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên sẽ là một lợi thế cạnh tranh của Việt Nam. Về xu thế của thế giới, hiện nay, ngành sức khoẻ và chăm sóc cơ thể sắc đẹp đang được có sức tăng trưởng nhanh, do sau dịch COVID-19, mọi người đang có nhu cầu quan tâm và chăm sóc sức khoẻ hơn. Từ các yếu tố đó, nhóm chọn sản phẩm Zen Nano Colla, YenPlus, được đặt tên là Nestibeauty khi ra thị trường nước ngoài. Thu Hiền (nhóm trưởng) chia sẻ: “Sau khi tìm hiểu kỹ sản phẩm và thị trường, các thành viên nhóm đều đồng ý sản phẩm này vì nó là sự kết hợp nét đẹp của Việt Nam (tổ yến) và các công nghệ nước ngoài như (nano collagen từ Hàn Quốc) và L-Glutathione từ Nhật Bản. Tất cả những điều này trở thành một lợi thế cạnh tranh giúp Nestibeauty dễ tiếp cận với khách hàng quốc tế hơn”.

Quá trình thực hiện dự án diễn ra trong vòng 6 tháng và rất nhiều công việc, nhóm sinh viên đã gặp nhiều thách thức, khó khăn nhưng nhờ tinh thần đồng đội, không bỏ cuộc nên tất cả đều vượt qua suôn sẻ. Nói thêm về những yếu tố để có đề tài thành công, giúp nhóm chạm tay vào ngôi vị cao nhất tại 'Andrews Business Plan Competition 2023', nhóm sinh viên cho rằng, cả 5 thành viên đều có tinh thần làm việc nhiệt huyết, tự tin về sản phẩm và sự hỗ trợ hết mình từ người hướng dẫn.

Với Thu Hiền, khoảnh khắc đứng trên sân khấu vòng Chung kết, được trình bày sản phẩm đã khiến Hiền cảm thấy hạnh phúc vì trong suốt hành trình tham gia cuộc thi, Hiền học được nhiều thứ, từ khả năng lãnh đạo cho đến kỹ năng làm việc nhóm. Danh hiệu Quán quân có ý nghĩa lớn, cảm xúc như vỡ òa khi nhóm được xướng tên ở ngôi vị. “Ở trên nhật ký của mình, danh hiệu đã được mình đánh một dấu sao màu đỏ, như một trong những bài học từ trái ngọt để nhắc nhở mình đã cố gắng như thế nào, giới hạn của mình không bao giờ là như mình nghĩ. Đặc biệt hơn hết, nó đã mở ra cho mình nhiều cơ hội mới và gặp gỡ những người bạn rất đặc biệt trong cuộc đời mình”, trưởng nhóm bộc bạch.

Hiện tại, sản phẩm do nhóm sinh viên thực hiện đã có trên thị trường, và bài báo cáo của nhóm đã được gửi tới doanh nghiệp. Hiền nhận thấy dự án là một hướng đi mới mà doanh nghiệp có thể cân nhắc để mở rộng tới thị trường quốc tế. Và nhóm hy vọng trong tương lai sẽ có cơ hội thảo luận sâu hơn để có thể giúp dự án trở thành hiện thực.

Năm nay, cuộc thi 'Andrews Business Plan Competition' nhận được 24 đề tài đến từ hơn 100 thí sinh. Ban Giám khảo đã chọn ra 6 đội xuất sắc nhất bước vào vòng Chung kết để nhận giải thưởng trị giá 100.000 đô la Mỹ (gần 2,5 tỷ đồng). Cuộc thi được tổ chức nhằm thúc đẩy và ươm mầm khát vọng khởi nghiệp của các bạn sinh viên thuộc ngành Kinh tế nói riêng và các bạn sinh viên thuộc các nhóm ngành nói chung của trường ĐH Quốc tế (ĐHQG TP. HCM) và trường ĐH Kinh tế Quốc dân.