Cozy Village và hành trình 10 năm hướng tới lan tỏa điều tử tế

SVVN - Cozy Village được thành lập từ ngày 1/2/2013 bởi những thành viên ưu tú đến từ US-Asean Young Leaders Summit-SEAYLP Vietnam. Dự án nhằm giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng khuyết tật trí tuệ trên địa bàn TP. Hà Nội và các tỉnh lân cận, đồng thời mở rộng ảnh hưởng, là cầu nối của US-ASEAN đến với các bạn trẻ Việt Nam. Vào 14 giờ, ngày 19/2/2023, Cozy Village tổ chức GALA tại Tràng An Palace, Thanh Xuân, Hà Nội nhằm đánh dấu hành trình 10 năm lan tỏa điều tử tế đến cộng đồng.

Cozy Village hướng tới mục tiêu phát triển cộng đồng cũng như lan tỏa tinh thần tương thân tương ái đến các bạn trẻ thanh thiếu niên. Tính đến nay, qua 10 mùa dự án Cozy Village đã tổ chức dạy học và kỹ năng xã hội cho 8 trung tâm, làng trẻ bao gồm: Câu lạc bộ Văn nghệ Khuyết tật, Trung tâm giáo dục hòa nhập Tuệ Tâm, Trung tâm Phúc Tuệ, Làng trẻ em Birla, Trại nấm Thiện Giao (Tỉnh Hòa Bình), xã Võ Nhai (Tỉnh Thái Nguyên), Trung tâm số 3, Chùa Hương Lan (Chương Mỹ, TP. Hà Nội).

Dự án mùa đầu tiên năm 2013 hướng tới những trẻ em có hoàn cảnh bất hạnh tại Hà Nội cùng các vùng lân cận, mở đầu là các hoạt động tại làng trẻ mồ côi và chất độc màu da cam Birla. Đặc biệt từ ngày 26 - 28/04/2013, ngày hội “Bước chân ASEAN” do Cozy Village tổ chức đã mang hình ảnh các quốc gia ASEAN đến gần hơn với mọi người, đồng thời gây quỹ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Buổi triển lãm của Cozy Village đã đạt thành tựu nổi bật thu hút được hơn 200 người đến tham quan triển lãm. Ngoài ra còn tổ chức thành công “ngày quyên góp” tại nhiều tụ điểm, ngay sau đó mang đến tặng cho các em, các cụ tại trung tâm Thụy An. Vào ngày 10, 11 tháng 8 năm 2013, Cozy Village tiếp tục tổ chức chuyến đi tình nguyện đến Trại Nấm Thiện Giao nơi gần 100 trẻ em và thiếu niên khuyết tật đang sinh sống. Do ảnh hưởng xấu của bão số 6 tới các sản phẩm của trang trại,các thành viên của Cozy Village đã dựng lại hàng rào phía bên ngoài Trại Nấm Thiện Giao.

Dự án năm 2014 thực sự bùng nổ khi có nhiều hoạt động hơn tuy rằng truyền thông khi đó không lớn mạnh và các phương tiện mạng xã hội chưa thực sự được sử dụng nhiều. Bắt đầu hoạt động bằng việc tổ chức 5 dự án nhỏ gồm: Tủ sách vui vẻ; Tôi quan tâm trẻ em; Chuyến xe yêu thương; Trẻ em Cozy; Nụ cười của em. Năm 2014 dự án đã có những hoạt động vô cùng ý nghĩa khi quyên góp 1000 quyển sách cho trẻ em tại trung tâm bảo trợ số 4 (Ba Vì), dạy tò he cho trẻ em, tổ chức văn nghệ cho trẻ em khó khăn tại bãi giữa sông hồng.

Trong tháng 7 năm 2014, Cozy Village đã tổ chức Chiến dịch Nước chanh, bằng việc bán nước chanh cho người dân tại Hà Nội, dự án đã quyên góp được 2 triệu đồng tiền mặt, 12 thùng quần áo cho cùng sách vở, đồ chơi cho trẻ em và làm quen, thăm hỏi một số hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức thành công đêm trung thu “Niềm vui của em” cho trẻ em tại thôn Tân Lập nay thuộc phường Tân Dân, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Hoạt động cuối cùng trong dự án 2014 là buổi Triển lãm Mùa nắng vào ngày 30 tháng 8 năm 2014. Buổi triển lãm được tổ chức nhằm giới thiệu với mọi người về những hoạt động của Cozy Village trong một mùa hè và cũng là lúc thành viên dự án được nhìn lại thành quả của mình. Buổi triển lãm đã thu hút hơn 300 khách với sự tham dự của Giám đốc công ty du học Sunrise Vietnam và Giám đốc tổ chức Action for future.

Năm 2015 Cozy Village thành công với sự kiện gây quỹ “Chiến dịch nước chanh” đánh dấu hướng chuyển mình mới trong cách hoạt động và truyền thông của Cozy. Thay vì việc chỉ hoạt động, đăng hình trên page chính của dự án, các thành viên cùng làm nước chanh và đi bán tại phố đi bộ Hoàn Kiếm, ngoài ra còn có thêm poster để vừa có thể gây quỹ vừa truyền thông đối tượng và dự án đến mọi người. Dự án truyền thông “đôi dép là” với câu hỏi “bạn có thể quyên góp đôi dép của mình cho trẻ em ở Thái Nguyên?”, tiếp đến là lớp dạy nhảy từ thiện gây quỹ, đặc biệt phải nhắc tới chiến dịch “Mỗi bước đi một nụ cười” và khép lại Cozy 2015 với buổi triển lãm tổng kết dự án.

Năm 2016 đánh dấu bước ngoặt trong các hoạt động của Cozy - tổ chức thành công "Chiến dịch nước chanh", hoạt động giao lưu với các em nhỏ tại Trung tâm số 3 với hai hoạt động nhỏ là: Vẽ tranh; Hát kịch và câu lạc bộ Văn nghệ khuyết tật với 5 hoạt động nhỏ: Ngày trò chuyện; Ngày hóa trang; Ngày khoa học; Ngày khéo tay; Ngày dã ngoại. GALA tổng kết "Rạng" chứa đầy cảm xúc và ý nghĩa nhân văn đặc biệt là talkshow với chủ đề “Cách giúp người khuyết tật trở nên nên độc lập” với khách mời là bà Lê Bích Ngọc - Chuyên gia về người khuyết tật và talkshow Góc chia sẻ.

Nối tiếp thành công của “Chiến dịch nước chanh”, Cozy Village 2017 tổ chức giao lưu với các trẻ em khuyết tật trí tuệ tại Câu lạc bộ Văn nghệ khuyết tật với 5 hoạt động: Workshop cho trẻ em và phụ huynh; Ngày môi trường; Ngày dã ngoại; Ngày khéo tay; Ngày đồng đội và trẻ em tự kỷ tại Trung tâm giáo dục hòa nhập Tuệ Tâm với 4 hoạt động: Ngày giao lưu; Ngày tuổi thơ; Ngày dân gian; Ngày sáng tạo. GALA tổng kết “Vệt gió” được tổ chức đầm ấm, vui vẻ, chứa chan tình cảm. Đặc biệt, trong năm 2017, Cozy Village đã được chọn mặt gửi vàng khi được phát sóng trên truyền hình VTV6 với tựa đề “1 phút cho điều tốt đẹp”.

“Chiến dịch nước chanh - Lemonaid” 2018 được tổ chức thành công, góp phần lớn trong việc nâng cao chất lượng hoạt động tại trung tâm Phúc Tuệ và Câu lạc bộ văn nghệ khuyết tật Hà Nội, giúp các trẻ em khuyết tật trí tuệ có những trải nghiệm mới mẻ và hòa nhập tốt hơn với cộng đồng. Khép lại 2018 là Gala “Sắc Dương” đầy cảm xúc, ấm áp, làm tỏa sáng lên sứ mệnh của Cozy Village.

“Chiến dịch nước chanh” 2019 tiếp tục được triển khai thành công và mang lại hỗ trợ lớn cho các ngày hoạt động giao lưu tại Câu lạc bộ văn nghệ khuyết tật như: Ngày kết bạn; Ngày khéo tay; Ngày môi trường; Ngày dã ngoại; Ngày khám phá;... kết thúc mùa hoạt động, GALA “Chuyến tàu bay” là điểm lắng mang lại nhiều cảm xúc, vui vẻ và ý nghĩa khi vừa là sinh nhật 7 tuổi của dự án. Đặc biệt là bài phát biểu của mẹ Phúc khiến nhiều tình nguyện viên không giấu nổi sự xúc động.

2020 - một năm khó khăn với mở đầu là tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhưng không vì thế mà nản lòng Cozy Village vẫn cố gắng triển khai chiến dịch gây quỹ online “Tiệm tạp hóa ấm áp” một cách thành công và mang lại nhiều hoạt động thú vị cho các ngày giao lưu tại Câu lạc bộ văn nghệ khuyết tật như: Mộc; Mẫn nguyệt; Ánh; Hải dương; Hoa hạ. Và cũng chính trong các buổi hoạt động này, CozyVil một lần nữa kênh truyền hình Hà Nội 1 quan tâm và đồng hành. Đặc biệt là hoạt động trải nghiệm thủy cung, khép lại buổi tham quan các bạn ai cũng rất vui bởi có thể đó là lần đầu họ được đi đến một nơi rộng lớn, với những khung cảnh, con vật đẹp đến vậy. CozyVil 2020 khép lại với hoạt động “Chia sẻ yêu thương” tại chùa Hương Lan (huyện Chương Mỹ). Tại đây dự án đã tổ chức Lớp học tình thương, giao lưu chia sẻ và dạy học cho tất cả các em.

2021, khi tình hình dịch tiếp tục diễn ra căng thẳng, từ một mùa được đánh giá sẽ bùng nổ, CozyVil phải chấp nhận chọn hoạt động online vì dịch, có rất nhiều khó khăn xảy ra từ việc tuyển tình nguyện viên, tổ chức các buổi hướng dẫn, tổ chức sự kiện,… nhưng CozyVil đã cùng nhau cố gắng, mỗi một cá nhân đều góp sức hết mình. Mở đầu là sự kiện gây quỹ “Chiếc giỏ”, thu về con số biết nói khi có hơn 500 đơn hàng ủng hộ cho đối tượng, nối tiếp là sự kiện quyên góp “Bụt” rồi kết thúc bằng chuyến đi tới “Lớp học tình thương” tại Chùa Hương Lan. Cozy Village 2021 - mùa thứ 9 đã kết thúc thật trọn vẹn dù phải đối mặt với vô vàn khó khăn trong mùa đại dịch.

Từ những nuối tiếc của mùa 9 - 2021, những Core Team Gen 10 đã cùng nhau hạ quyết tâm xây dựng một Cozy bùng nổ hơn thế. Đánh dấu cho một mùa bùng nổ, mở đầu là con số ấn tượng khi bài tuyển tình nguyện viên của Cozy Village thu hút được tới hơn 17K lượt tiếp cận. Ngay sau đó là hoạt động “Du Ca” tại phố đi bộ Hoàn Kiếm Hà Nội. Buổi du ca thực sự thu hút bởi những giai điệu ấm áp, sự chân thành của các bạn tình nguyện viên khi cầm trên tay poster của dự án và giới thiệu với những người quan tâm bao gồm người Việt cùng người ngoại quốc. Sau du ca, Cozy Village tiếp tục tổ chức đợt gây quỹ với cái tên “Du Sắc”. Hơn cả một niềm vui, đợt gây quỹ được ủng hộ nhiệt tình và đầy thương yêu với con số đơn hàng lên tới 700. Thu về con số đáng ngưỡng mộ trong đợt gây quỹ, dự án tiếp tục lên dây cót, chuẩn bị hành trang bắt đầu với sự kiện “Giao” với hai hoạt động nhỏ là “Hòa” và “Cảm” tại câu lạc bộ Văn nghệ khuyết tật.

Mùa 10 kết thúc với GALA kỷ niệm 10 mùa dự án Cozy Village được diễn ra vào lúc 14 giờ, Chủ nhật ngày 19/2/2023 tại Tràng An Palace, Thanh Xuân, Hà Nội với các hoạt động: Tổ chức trò chơi, văn nghệ gắn kết tình cảm giữa các tình nguyện viên; Giao lưu trò chuyện, chia sẻ, chụp ảnh kỷ niệm giữa các tình nguyện viên dự án xuyên suốt các mùa. Một con số mà ít dự án nào có thể đạt được và đó cũng là điều mà Cozy Village luôn tự hào. Hy vọng trong thời gian tới, Cozy Village sẽ ngày càng phát triển và làm tốt hơn sứ mệnh của mình, lan tỏa rộng rãi điều tử tế đến với cuộc sống xung quanh.