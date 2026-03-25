Cụ ông 82 tuổi di chuyển quãng đường 12 tiếng mỗi ngày trong suốt 105 ngày chỉ để bên vợ 30 phút, lay động Cnet

SVO - Một cụ ông 82 tuổi đã mất 12 tiếng mỗi ngày di chuyển trong suốt 105 ngày để thăm vợ đang điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt. Sự tận tụy của ông đã lay động lòng người.

Người nông dân này thức dậy lúc 4h30 sáng mỗi ngày để chuẩn bị bữa ăn cho người vợ yêu quý, nắm tay vợ bên giường và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm về cuộc sống chung.

Trong một hành động thể hiện lòng tận tụy đầy xúc động, một cụ ông ở miền đông Trung Quốc đã dành 12 tiếng mỗi ngày trong suốt 105 ngày để đi thăm vợ đang nằm viện.

Ông Chen Achong, 82 tuổi, một nông dân ở Chu Sơn, tỉnh Chiết Giang, và vợ ông, bà Xue, đã kết hôn hơn 50 năm. Một năm trước, bà Xue bị đột quỵ và ngay sau đó bị viêm phổi nặng, dẫn đến việc phải nhập viện điều trị tại khoa hồi sức tích cực (ICU) của Bệnh viện Li Huili ở Ninh Ba. Vì con trai không thể ở bên cạnh mẹ do công việc, ông Chen đã gánh vác toàn bộ trách nhiệm chăm sóc vợ.

Mỗi ngày, ông thức dậy lúc 4h30 sáng để chuẩn bị bữa ăn trước khi bắt xe buýt đến Ninh Ba, rồi chuyển sang xe khác để đến bệnh viện.

Giờ thăm bệnh nhân ở ICU là từ 10h30 đến 11h sáng, nhưng sau khi thăm xong, ông Chen sẽ ở lại hành lang bệnh viện cho đến chiều, trước khi bắt xe buýt trở về Chu Sơn. Để tiết kiệm tiền, ông mang theo một giỏ đầy thức ăn đã chuẩn bị sẵn cho Xue. Suốt 105 ngày, ông Chen đã thực hiện chuyến đi khứ hồi mệt mỏi kéo dài 12 tiếng, chỉ để được ở bên vợ mình nửa tiếng đồng hồ. Trong những lúc bên nhau, ông nắm chặt tay vợ, trò chuyện không ngừng và ôn lại những năm tháng yêu thương nhau.

Có lần, ông Chen nhẹ nhàng nói với vợ: “Anh nhớ, hồi anh làm việc ngoài đồng, còn em thì giữ nhà cửa ngăn nắp xinh đẹp. Anh giặt quần áo cho em, và mỗi khi em ăn cá, anh luôn lấy phần đầu và đuôi, để lại cho em phần ngon nhất”.

Sự tận tâm của ông Chen còn thể hiện qua những hành động chăm sóc nhỏ nhặt, như lau mặt và chỉnh lại chăn cho vợ. Suốt một năm, Chen đã dành toàn bộ số tiền tiết kiệm của mình, hơn 100.000 nhân dân tệ (khoảng 14.000 đô la Mỹ), cho việc điều trị của vợ. Con trai họ cũng đã bán nhà riêng để giúp trang trải chi phí y tế. Sự tận tâm của ông Chen đã nhận được sự ủng hộ từ những người khác.

Bệnh viện đã điều chỉnh giờ thăm bệnh cho ông, phương tiện giao thông công cộng miễn phí vé cho ông và những người hảo tâm đã quyên góp hơn 140.000 nhân dân tệ (khoảng 20.000 đô la Mỹ).

Ngày 13/3, ông Chen đến thăm vợ như thường lệ và tình trạng của bà có vẻ ổn định. Ông Chen nhớ lại: “Tôi nói với bà ấy rằng, gia đình vẫn ổn và đừng lo lắng, và bà ấy gật đầu đáp lại”. Khi đang chuẩn bị trở về Chu Sơn, ông Chen nhận được điện thoại từ bệnh viện báo rằng tim vợ ông đã ngừng đập. Ông và con trai vội vã quay lại bệnh viện, nhưng bất chấp mọi nỗ lực cứu chữa, bà Xue đã qua đời ở tuổi 76.

Trong những giây phút cuối cùng, ông Chen nắm chặt tay bà và thì thầm lời tạm biệt cuối cùng: “Mối liên hệ của chúng ta trong cuộc đời này đã kết thúc, nhưng tôi không muốn chấp nhận điều đó".

Nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt, ông nói thêm: “Trái tim tôi như bị xé nát. Thật đau đớn. Nhưng không thể làm gì hơn được nữa”. Khi các bác sĩ đẩy giường bệnh của bà Xue ra khỏi phòng, người đàn ông lớn tuổi loạng choạng để nhìn bà lần cuối. Ông nói với giới truyền thông: “Bất cứ khi nào có thời gian, tôi sẽ đến thăm mộ bà ấy. Bà ấy là người vợ tốt nhất trên đời”. Ông bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã giúp đỡ mình và nói rằng, ông sẽ trả ơn. Cộng đồng mạng xứ Trung đã vô cùng xúc động trước câu chuyện của ông Chen, và để lại nhiều bình luận, như: “Tôi đã khóc rất lâu. Tình yêu của thế hệ trước luôn thuần khiết. Khi họ yêu, đó là tình yêu trọn đời”.