Cử tri trẻ với kỳ vọng trước thềm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

SVO - Trong không khí cả nước hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, sinh viên là cử tri trẻ bày tỏ sự quan tâm, chủ động tìm hiểu thông tin và gửi gắm những kỳ vọng về một nhiệm kỳ mới với nhiều chính sách thiết thực dành cho thế hệ trẻ.

Lá phiếu của trách nhiệm và niềm tin của người trẻ

Hồ Phạm Như Ngọc - sinh viên năm thứ tư Trường Đại học Sư phạm Thể dục Thể thao TP.HCM, Ủy viên Ban Thường vụ Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường cho biết bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, vì vậy người trẻ cần chủ động theo dõi và tìm hiểu thông tin từ sớm.

Theo Ngọc, việc tìm hiểu không chỉ dừng lại ở các thông tin chung về cuộc bầu cử mà còn bao gồm tiêu chuẩn đại biểu, cơ cấu nhân sự, quy trình hiệp thương và đặc biệt là chương trình hành động của các ứng cử viên.

Ngọc cập nhật thông tin thông qua các kênh báo chí chính thống, cổng thông tin điện tử của các cơ quan Nhà nước và theo dõi các chương trình tiếp xúc cử tri, giới thiệu ứng cử viên để có góc nhìn trực tiếp. Trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh, Ngọc cho rằng người trẻ cần tỉnh táo, biết chọn lọc thông tin và tránh bị tác động bởi những nguồn tin chưa được kiểm chứng.

Đối với sinh viên và thanh niên, việc tham gia bầu cử không chỉ là thực hiện quyền công dân mà còn thể hiện trách nhiệm và bản lĩnh chính trị của thế hệ trẻ. “Thanh niên là lực lượng trực tiếp thụ hưởng và cũng chịu tác động từ các chính sách giáo dục, việc làm hay an sinh xã hội. Nếu người trẻ thờ ơ, tiếng nói của mình sẽ khó được phản ánh đầy đủ trong quá trình hoạch định chính sách”, Ngọc bày tỏ.

Theo Ngọc, mỗi lá phiếu không chỉ đại diện cho ý chí cá nhân mà còn mang theo niềm tin và kỳ vọng của đông đảo sinh viên - những người đang học tập, rèn luyện và chuẩn bị bước vào thị trường lao động. Vì vậy, việc bỏ phiếu cần được thực hiện trên cơ sở hiểu biết, cân nhắc và suy nghĩ độc lập.

“Tham gia bầu cử không phải là hành động hình thức, mà là sự lựa chọn có trách nhiệm đối với tương lai giáo dục, cơ hội việc làm, môi trường sống và chiến lược phát triển của thành phố cũng như của cả nước”, Ngọc nhấn mạnh.

Trước nhiệm kỳ mới, Ngọc mong rằng tiếng nói của cử tri trẻ không chỉ được lắng nghe mà còn được chuyển hóa thành các chính sách cụ thể, thiết thực. Trong đó, các lĩnh vực như cơ hội việc làm, môi trường rèn luyện, không gian sáng tạo và cơ chế hỗ trợ khởi nghiệp cho thanh niên cần được quan tâm nhiều hơn.

Bên cạnh đó, Ngọc cũng kỳ vọng các cấp chính quyền sẽ có những giải pháp mạnh mẽ hơn nhằm cải thiện môi trường sống, phát triển các không gian văn hóa thể thao lành mạnh cho người trẻ, đặc biệt tại các đô thị lớn. “Giáo dục đại học, chất lượng nguồn nhân lực trẻ, hệ sinh thái khởi nghiệp cho sinh viên hay sức khỏe thể chất và tinh thần của thanh niên đều cần được đặt ở vị trí ưu tiên. Quan trọng hơn hết là tạo cơ chế để người trẻ được tham gia, được lắng nghe trong quá trình hoạch định chính sách”, Ngọc bày tỏ.

Đảng viên trẻ chủ động tìm hiểu để thực hiện quyền công dân

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh - sinh viên năm thứ ba Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, Chi ủy viên Chi bộ Sinh viên cảm thấy vinh dự và tự hào khi lần đầu tiên tham gia bầu cử với tư cách là một đảng viên trẻ.

Theo Quỳnh, mỗi lá phiếu không chỉ là sự lựa chọn mà còn mang theo niềm tin, kỳ vọng của cử tri đối với những người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Để chuẩn bị cho ngày bầu cử, Quỳnh chủ động tìm hiểu kỹ thông tin về các ứng cử viên thông qua các kênh báo chí, truyền hình và các trang thông tin điện tử chính thống của cơ quan Nhà nước. Việc nắm rõ tiểu sử, quá trình công tác cũng như chương trình hành động của các ứng cử viên giúp cô có cơ sở đưa ra lựa chọn phù hợp. Là đảng viên trẻ, Quỳnh cho rằng bản thân cần phát huy tinh thần tiên phong trong việc tuyên truyền, lan tỏa ý nghĩa của cuộc bầu cử đến bạn bè và cộng đồng. Cô bạn thường chia sẻ thông tin chính thống trên mạng xã hội và khuyến khích bạn bè tìm hiểu kỹ về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử.

Tiếng nói trách nhiệm của thế hệ trẻ

Cùng chung sự quan tâm, Vương Thu Hương - sinh viên năm thứ tư chuyên ngành Logistics và Chuỗi cung ứng, Trường Đại học Hàng hải Việt Nam cho biết cô thường xuyên theo dõi các thông tin liên quan đến cuộc bầu cử trên các kênh báo chí, cổng thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước cũng như các hoạt động tuyên truyền của Đoàn - Hội trong trường.

Theo Hương, việc chủ động tìm hiểu thông tin đầy đủ và chính xác chính là bước đầu tiên để mỗi cử tri trẻ có thể tham gia bầu cử một cách trách nhiệm. “Đối với sinh viên và thế hệ trẻ, mỗi lá phiếu không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm đối với những vấn đề chung của đất nước. Khi được trang bị đầy đủ thông tin, mỗi cử tri trẻ sẽ có thể đưa ra lựa chọn sáng suốt, góp phần lựa chọn những đại biểu thực sự có tâm, có tầm, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân”, Hương chia sẻ.

Hương cũng kỳ vọng trong nhiệm kỳ mới, các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy những chính sách liên quan đến giáo dục, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời tạo thêm nhiều cơ hội để thanh niên học tập, phát triển bản thân và đóng góp cho xã hội.

Theo Hương, một trong những vấn đề mà sinh viên hiện nay đặc biệt quan tâm là cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp, sự gắn kết giữa chương trình đào tạo và nhu cầu của thị trường lao động, cũng như các chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, nghiên cứu khoa học và hội nhập quốc tế cho người trẻ.

Trước thềm cuộc bầu cử quan trọng của đất nước, những chia sẻ từ các cử tri trẻ cho thấy tinh thần chủ động, trách nhiệm và kỳ vọng của thế hệ trẻ đối với sự phát triển của đất nước. Mỗi lá phiếu không chỉ là quyền công dân mà còn là sự gửi gắm niềm tin của tuổi trẻ vào một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi mới và khát vọng phát triển.

Ảnh NVCC