Tiền đạo Bùi Vĩ Hào: ‘Gia đình, đặc biệt vợ tôi là nguồn động viên lớn để tôi sớm trở lại thi đấu’

SVO - Bùi Vĩ Hào được đánh giá là một trong những cầu thủ thế hệ Z nổi bật ở thời điểm hiện tại. Tại sự kiện ‘HD football day’, tiền đạo đắt giá này đã có những chia sẻ với Sinh Viên Việt Nam về quá trình phục hồi chấn thương, cũng như hành trình trở lại sân bóng sắp tới.

Bùi Vĩ Hào (sinh năm 2003) là một trong những tiền đạo đầy triển vọng của bóng đá Việt Nam hiện nay. Anh sở hữu chiều cao 1m80, có nền tảng thể lực tốt. Anh gây ấn tượng với tốc độ bứt phá nhanh nhạy cùng khả năng xử lý bóng khéo léo. Cầu thủ này từng được trang chuyển nhượng Transfermarkt định giá 125.000 Euro (khoảng gần 4 tỷ đồng), giá trị chuyển nhượng được đánh giá là cao của một cầu thủ trẻ Việt Nam.

Bùi Vĩ Hào đến với bóng đá chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi. Đến nay, anh đã góp mặt ở các giải đấu cấp châu lục như U20, U23 châu Á và ASIAD. Tại ASEAN Cup 2024, tiền đạo tài năng này được huấn luyện viên Kim Sang Sik xếp đá chính ở nhiều trận đấu. Trong sự nghiệp cầu thủ, Bùi Vĩ Hào đã từng nhận danh hiệu “Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm 2024” tại Giải thưởng Quả bóng Vàng Việt Nam 2024.

Hiện tại, Bùi Vĩ Hào đang trong quá trình hồi phục chấn thương. Tuy nhiên, anh vẫn nỗ lực tập luyện để sớm trở lại thi đấu. Góp mặt tại sự kiện HD football day cùng với các huấn luyện viên Kim Sang Sik, Lee Woon Jae và Lee Jung Soo, Bùi Vĩ Hào chia sẻ: “Hiện tại, chấn thương của tôi vẫn đang trong quá trình phục hồi và tôi vẫn đang nỗ lực tập luyện để trở lại thi đấu, tham dự mùa giải bóng đá mới của Việt Nam. Thời gian qua, gia đình là nguồn động viên lớn để tôi an tâm điều trị chấn thương và hồi phục lại. Vợ và người thân luôn là hậu phương, đồng hành cùng tôi, động viên tôi phải cố gắng vượt qua chấn thương và trở lại sân tập sớm nhất”.

Trong lần xuất hiện trên sân cỏ với vai trò đặc biệt, Bùi Vĩ Hào cùng ba huấn luyện viên Kim Sang Sik, Lee Woon Jae, Lee Jung Soo đã hướng dẫn, chỉ dạy cho các cầu thủ nhí những kỹ thuật cần thiết trong thi đấu. Các em nhỏ cũng rất hào hứng thể hiện niềm đam mê bóng đá và chăm chú lắng nghe lời khuyên từ các huấn luyện viên và đàn anh đi trước.

Nhận lời hướng dẫn và chỉ dạy cho thế hệ cầu thủ nhí kế thừa, Bùi Vĩ Hào nhớ lại thời điểm bắt đầu đến với bóng đá. Nhìn thấy các em háo hức với trái bóng, tiền đạo gen Z hy vọng niềm đam mê của mình sẽ tiếp tục được lan tỏa đến các em: “Ở vai trò mới mẻ này, tôi cảm thấy rất vui, hào hứng khi hướng dẫn các em nhỏ rèn luyện kỹ năng bóng đá. Tôi sẽ tập trung chỉ dạy các em kỹ năng giữ và chuyền bóng”.

Là “ngôi sao” trẻ đầy triển vọng, đại diện cho hiện tại và tương lai của bóng đá Việt Nam, sự góp mặt của Bùi Vĩ Hào tại sự kiện lần này đã mang đến nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho các cầu thủ nhí. Nói về quá trình theo đuổi đam mê nói chung và bóng đá nói riêng, Bùi Vĩ Hào chia sẻ: “Tôi có lời khuyên là các bạn cố gắng kiên trì tập luyện. Mỗi ngày nỗ lực từng chút một rồi sẽ thu được kết quả như mong muốn. Trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp đòi hỏi các bạn không chỉ thể lực, mà còn phải có ý chí kiên trì”.

Về huấn luyện viên Kim Sang Sik, tiền đạo Bùi Vĩ Hào chia sẻ: “Thầy luôn luôn nghiêm túc chỉ bảo các học trò. Trong những ngày tập luyện, thầy đều tập trung cao độ. Do đó, tôi hay các đồng đội đều hết sức chú ý. Ngược lại, sau những buổi tập hay thi đấu, thầy luôn vui vẻ, hòa đồng với mọi người. Thầy trò vì vậy cũng ngày càng hiểu ý nhau hơn, để cùng nhau phát triển”.