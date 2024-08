Cuộc đối đầu giữa hai ông bố Son Hyun Joo và Kim Myung Min làm 'dậy sóng' Knet

SVVN - Cuộc đối đầu giữa hai người cha trở thành 'quái vật' để bảo vệ con mình, làm nổi bật sự xung đột giữa bản năng làm bố trong 'Your Honor' đang càng ngày càng lôi cuốn khán giả.

Theo Nielsen Korea, tập phát sóng ngày 19/8 của Your Honor đã đạt được tỷ suất người xem trung bình trên toàn quốc là 3,4%, lập kỷ lục cá nhân mới và tăng 0,6% so với tập trước.

Sau khi Serendipity’s Embrace kết thúc, bộ phim truyền hình mới O’PENing 2024, Mi Ran of the Junkyard (tên theo nghĩa đen) của tvN cùng khung giờ với Your Honor chỉ đạt được tỷ suất người xem trung bình trên toàn quốc là 2,8%.

Your Honor không chỉ 'gay cấn' bởi cuộc đối đầu về 'bản năng làm cha' của hai ông bố mà nó còn cho thấy cuộc chiến căng thẳng về cách thức thâu tóm quyền lực và trả thù giữa Kim Myung Min và con trai cả, Heo Nam Jun.