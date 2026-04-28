'Ca sĩ tỷ phú' Hà Phương lần đầu tiết lộ sự thật sau ánh hào quang của gia đình

SVO - Không phải ánh hào quang rực rỡ, 'Mẹ và quê hương' là nơi đại gia đình Cẩm Ly, Hà Phương và Minh Tuyết trút bỏ lớp vỏ 'ngôi sao' để đối diện với những ký ức sâu kín nhất về tình thân.

Chương trình nghệ thuật Mẹ và quê hương do "nữ ca sĩ tỷ phú" Hà Phương thực hiện sẽ chính thức được phát sóng trên hệ thống truyền hình Manhattan neighborhood network (New York). Đây là một trong những hệ thống truyền hình cộng đồng lớn tại New York, với hàng chục nghìn giờ nội dung mỗi năm.

Trước đó, khi ra mắt tại Việt Nam, chương trình của Hà Phương đã nhận được sự quan tâm và yêu thích rộng rãi từ công chúng nhờ cách thể hiện giàu cảm xúc, nội dung nhân văn và sự đầu tư chỉn chu về mặt nghệ thuật.

Trong bối cảnh nội dung toàn cầu cạnh tranh mạnh mẽ về độ phủ và khả năng thu hút, việc một chương trình mang đậm bản sắc Việt Nam được phát sóng trên một nền tảng có tầm tiếp cận lớn mang ý nghĩa chiến lược. Đây không chỉ là câu chuyện xuất hiện trên sóng, mà là bước tiến về độ phủ văn hóa.

Mẹ và quê hương được xây dựng như một hành trình cảm xúc xuyên suốt, kết hợp giữa âm nhạc, hình ảnh và yếu tố tự sự. Lấy chủ đề tình mẫu tử và tình yêu quê hương làm trung tâm, ca sĩ Hà Phương không chỉ đảm nhận vai trò biểu diễn mà còn là người dẫn dắt cảm xúc, kết nối các lớp nội dung, cùng sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời nhằm tạo nên sự đa dạng trong biểu đạt nghệ thuật.

Nói về dấu mốc quan trọng này, ca sĩ Hà Phương bày tỏ nhiều cảm xúc khi chương trình tâm huyết của mình được tiếp cận khán giả quốc tế: “Tôi đã ấp ủ Mẹ và quê hương không chỉ là món quà tri ân cho cha mẹ, mà đó như một chương trình nghệ thuật kể lại câu chuyện rất riêng của người Việt. Khi chương trình được phát sóng tại Mỹ, tôi cảm nhận rõ hơn trách nhiệm của mình rằng, làm sao để những cảm xúc rất Việt đó vẫn có thể chạm đến trái tim của những khán giả đến từ các nền văn hóa khác".

"Ca sĩ tỷ phú" cũng nhấn mạnh, việc xuất hiện trên sóng truyền hình Mỹ không phải là đích đến, mà là một bước khởi đầu cho hành trình dài hơn: “Tôi không nghĩ đây chỉ là niềm tự hào cá nhân. Điều tôi quan tâm hơn là liệu chúng ta có thể mang văn hóa Việt đi xa đến đâu và đi như thế nào để vẫn giữ được bản sắc. Nếu chương trình có thể mở ra một cánh cửa nhỏ để bạn bè quốc tế hiểu hơn về con người Việt Nam, sự gắn kết gia đình, tình yêu quê hương thì đó đã là một thành công rất lớn".