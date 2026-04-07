Hoàng Việt An - Nam vương Sắc đẹp lựa chọn rẽ hướng sau hào quang sân khấu để cống hiến cho giáo dục

Bước ngoặt rẽ hướng sau những dấu ấn nghệ thuật

Việt An là một gương mặt trẻ có hành trình khá đặc biệt khi chuyển mình từ lĩnh vực người mẫu sang công tác trong môi trường giáo dục. Năm 2022, Việt An ghi dấu ấn khi giành danh hiệu Á quân cuộc thi Fitness Model World Vietnam. Cùng năm, anh đại diện Việt Nam tham dự Mister Friendship International 2022 và đăng quang danh hiệu Nam vương Sắc đẹp Hữu nghị Quốc tế. Những dấu mốc này giúp Việt An được biết đến nhiều hơn và mở ra cơ hội hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, thời trang.

Việt An ghi dấu với phong cách trẻ trung, năng động trong khoảnh khắc đời thường.

Tháng 4/2023, Việt An quyết định Nam tiến để theo đuổi con đường người mẫu chuyên nghiệp. Tại TP.HCM, anh nhận được sự hỗ trợ và định hướng từ Thạc sĩ Duy Quách - Chủ tịch cuộc thi Fitness SuperModel Vietnam, cùng ông Vũ Thái Bình - Giám đốc truyền thông. Nhờ đó, Việt An có thêm nhiều cơ hội hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, trình diễn thời trang và tham gia một số hoạt động trong các cuộc thi sắc đẹp. Tuy nhiên, cũng trong khoảng thời gian này, Việt An dần bén duyên với lĩnh vực giáo dục, một hướng đi đến với anh khá tự nhiên, bắt nguồn từ những trải nghiệm khi còn là sinh viên Trường Đại học Thủy lợi và sự ảnh hưởng từ các thầy cô đã từng giảng dạy, định hướng cho anh.

Việt An đảm nhận vai trò ban giám khảo tại cuộc thi Fitness Model World Vietnam.

Sau khi tốt nghiệp đại học, song song với hoạt động nghệ thuật, Việt An chính thức bước vào lĩnh vực giáo dục và làm việc trong mảng tuyển sinh, truyền thông. Việt An cho biết bản thân luôn trân trọng những cơ hội trong quá khứ và xem đó là nền tảng quan trọng giúp mình trưởng thành, từng bước định hình con đường nghề nghiệp hiện tại. Với sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ các thầy cô và đồng nghiệp đi trước, anh dần tích lũy kinh nghiệm trong lĩnh vực tuyển sinh đại học chính quy, tư vấn và hỗ trợ sinh viên.

Việt An chụp ảnh kỷ niệm cùng Thạc sĩ Duy Quách - người đồng hành và hỗ trợ anh trong hành trình phát triển.

Sau một thời gian làm việc và tích lũy kinh nghiệm, đến cuối năm 2025, Việt An được tin tưởng giao đảm nhiệm vị trí quản lý trong lĩnh vực tuyển sinh và truyền thông. Đây được xem là một dấu mốc quan trọng trong quá trình làm việc của anh trong môi trường giáo dục.

Đầu năm 2026, sau nhiều năm làm việc xa nhà, Việt An quyết định trở về Hà Nội để được gần gia đình. Với gần 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục, anh tiếp tục làm việc trong lĩnh vực tuyển sinh và công tác sinh viên tại một cơ sở đào tạo đại học. Trong môi trường mới, Việt An nhanh chóng hòa nhập, tiếp tục học hỏi và phát huy kinh nghiệm đã tích lũy, đồng thời mong muốn đóng góp một phần vào sự phát triển chung của nhà trường và hỗ trợ cho sinh viên.

Việt An trong lễ bổ nhiệm vị trí Giám đốc Tuyển sinh tại Trường Đại học Công nghệ Miền Đông vào tháng 10/2025.

Chia sẻ về quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực giáo dục, Việt An cho biết: “Nguồn cảm hứng lớn của mình đến từ các thầy cô tại Trường Đại học Thủy lợi - những người cũng từng là sinh viên của trường, sau đó quay trở lại cống hiến cho các thế hệ kế tiếp. Khi còn là sinh viên, mình có cơ hội tham gia nhiều hoạt động phong trào, được làm việc và tiếp xúc gần gũi với thầy cô. Điều đó giúp mình hiểu rõ hơn về giá trị của việc đóng góp cho môi trường giáo dục. Sau khi tham khảo ý kiến từ các thầy cô, những người đã định hướng và hỗ trợ mình rất nhiều, mình đã quyết định rẽ hướng sang lĩnh vực giáo dục, như một cách để tiếp nối và lan tỏa những giá trị mà mình tin tưởng”.

Chọn giáo dục để đồng hành cùng người trẻ trên hành trình trưởng thành

Khi bắt đầu làm việc trong môi trường giáo dục, Việt An có cơ hội tiếp xúc thường xuyên với học sinh THPT thông qua công tác tuyển sinh và hỗ trợ sinh viên. Công việc này giúp anh được lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng cũng như những băn khoăn của nhiều bạn trẻ trước ngưỡng cửa đại học. Việt An cho biết chính những câu chuyện ấy khiến anh nhiều lần nhớ lại quãng thời gian mình còn học THPT, cũng từng đứng trước những lựa chọn quan trọng và không ít lần lo lắng về tương lai. Sự đồng cảm đó giúp anh kết nối với học sinh, sinh viên một cách gần gũi hơn và mong muốn có thể góp phần giúp các bạn tự tin hơn trong việc lựa chọn con đường phía trước.

Việt An trở về Trường THPT Việt Yên số 1 nơi anh từng theo học để giao lưu và truyền cảm hứng cho học sinh.

Chia sẻ về sự khác biệt giữa môi trường nghệ thuật và môi trường giáo dục, Việt An cho rằng mỗi môi trường mang lại những giá trị rất khác nhau trong quá trình trưởng thành của mình. Anh nói: “Môi trường nghệ thuật giúp mình rèn luyện sự tự tin, bản lĩnh và khả năng thể hiện bản thân. Trong khi đó, môi trường giáo dục lại mang đến chiều sâu, đó là sự kiên nhẫn, tinh thần trách nhiệm và khả năng đồng hành cùng người khác trong quá trình phát triển. Nếu nghệ thuật là nơi mình tỏa sáng, thì giáo dục là nơi mình lan tỏa”.

Việt An tham gia hoạt động tuyển sinh và tư vấn hướng nghiệp.

Trong quá trình làm công tác tuyển sinh và công tác sinh viên, Việt An nhận thấy nhiều bạn trẻ hiện nay không thiếu thông tin, nhưng lại thiếu định hướng rõ ràng và kỹ năng thực tiễn. Theo anh, môi trường đại học không chỉ là nơi cung cấp kiến thức chuyên môn mà còn cần tạo điều kiện để sinh viên được trải nghiệm thực tế, rèn luyện kỹ năng mềm và hình thành tư duy độc lập - những yếu tố quan trọng khi bước vào thị trường lao động. Từ thực tế công việc, anh mong muốn có thể tham gia nhiều hơn vào các hoạt động hướng nghiệp, kỹ năng mềm và phát triển cá nhân cho sinh viên trong thời gian tới.

Việt An chụp ảnh kỷ niệm cùng cô Lan Anh tại Phân hiệu Trường Đại học Thủy lợi.

Việt An nhắn nhủ: “Mình nghĩ điều quan trọng là hãy hiểu bản thân trước khi cố gắng trở thành một ai đó. Mỗi người đều có một thế mạnh riêng và thành công không chỉ có một định nghĩa duy nhất. Hãy kiên trì, chủ động học hỏi và đừng ngại thử sai”.

Không chỉ nỗ lực trong công việc, Việt An còn theo đuổi lối sống hướng thiện, đề cao sự chân thành trong các mối quan hệ và mong muốn sống có ích cho cộng đồng. Với anh, việc trở về Hà Nội không chỉ là một lựa chọn công việc mà còn là cách để cân bằng cuộc sống, có thêm thời gian cho gia đình - điều anh luôn xem là giá trị quan trọng trong cuộc sống.

(Ảnh: NVCC)