Cuộc thi ‘We are Hoteliers 2024’: Sân chơi cho sinh viên ngành Khách sạn - Du lịch toả sáng

SVVN - Vào ngày 16/01/2024, Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Ngoại thương đã tổ chức Lễ phát động Cuộc thi (Kick-off Day) - We are Hoteliers 2024 với chủ đề “The Flourish Of Hospitality In The New Era”. Đây là sân chơi bổ ích không chỉ dành riêng cho các bạn sinh viên ngành Khách sạn - Du lịch trên toàn quốc mà còn dành cho tất cả các bạn sinh viên các ngành khác nhưng có cùng đam mê, mong muốn trở thành những Nhà quản trị khách sạn chuyên nghiệp.

Tham dự buổi lễ, về phía các doanh nghiệp khách sạn gồm có các đại diện từ: Học viện quốc tế CHM, Swiss Education Group, InterContinental Hanoi Westlake, Grand Mercure Hanoi, Ville De Mont Mountain Resort, JW Marriott Hanoi, Capella Hanoi và Tập đoàn The Ascott Limited. Về phía Trường Đại học Ngoại Thương (ĐHNT) có sự tham gia của PGS.TS Phạm Thu Hương - Phó Hiệu trưởng, PGS.TS Lê Thái Phong - Trưởng Khoa Quản trị Kinh doanh (QTKD), Ths. Đào Thị Thu Hà - Phó Trưởng phòng Hợp tác Quốc tế, các thầy cô Khoa QTKD, cùng các bạn sinh viên ngành Quản trị Khách sạn (QTKS) - Trường ĐHNT và các bạn sinh viên đăng ký tham gia cuộc thi We are Hoteliers 2024.

Ở mùa đầu tiên, We are Hoteliers 2023 đã đạt được thành công ngoài sự mong đợi với gần 50 đội đăng ký tham gia cuộc thi, trong đó, có sự tham gia của các thí sinh trải dài từ Bắc đến Nam. Sự bùng nổ của các thí sinh trong đêm chung kết đã tạo nên những ấn tượng khó quên cho Ban giám khảo và người xem về sự sáng tạo, tự tin của các bạn thí sinh trong việc đưa ra những giải pháp thực tiễn cho các vấn đề khó của khách sạn. Đặc biệt, sự thông minh và nhạy bén trong việc giải quyết các tình huống của các đội thi đã đem đến những câu trả lời vô cùng ấn tượng, vượt ngoài sức mong đợi của Ban giám khảo.

Chị Lê Thùy Dương - Learning and Development Manager - Đại diện Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake - Nhà tài trợ và bảo trợ chuyên môn mùa 1 và mùa 2 đã vô cùng ấn tượng với chất lượng thí sinh tham gia We are Hoteliers 2023. Những “case study” được đưa ra tại We are Hoteliers mùa 1 cũng chính là những vấn đề thực tế mà các khách sạn đang gặp phải. Nguồn năng lượng và sự sáng tạo từ các thí sinh chính là điều mà các khách sạn đang tìm kiếm. 3 trong số những thí sinh đạt giải thưởng của chương trình đang là nhân viên chính thức của Khách sạn InterContinental Hanoi Westlake. Mong rằng We are Hoteliers 2024 sẽ tìm kiếm được những gương mặt sáng giá cho ngành Khách sạn - Du lịch.

Cuộc thi gồm 03 vòng diễn ra từ ngày 17/1/2024 đến hết ngày 30/3/2024. Tham gia cuộc thi, các bạn sinh viên sẽ có nhiều cơ hội học hỏi kiến thức thực tiễn, cơ hội để mở rộng mạng lưới công việc và đặc biệt được kết nối với các doanh nghiệp khách sạn đẳng cấp quốc tế. Cuộc thi được tổ chức thường niên với chủ đề năm nay tập trung vào khả năng đổi mới, sáng tạo cũng như khả năng phát triển của ngành Khách sạn - Du lịch trong giai đoạn mới.

Một phần đặc biệt hấp dẫn các thí sinh tham gia cuộc thi We are Hoteliers 2024 chính là cơ cấu giải thưởng bao gồm 01 Giải Quán Quân, 01 Giải Á Quân, 01 Giải Quý Quân, 02 Giải khuyến khích và 01 Giải được yêu thích nhất. Ở mùa này, tổng giá trị giải thưởng của cuộc thi We are Hoteliers đã lên đến con số trên 6 tỷ đồng bao gồm:

Giải Quán Quân: Lên đến 3 tỷ đồng trong đó bao gồm tiền mặt và 3 suất Học bổng 30% tương đương tối đa 1 tỷ VNĐ/suất học bổng nhập học Trường SHMS (có thể chọn trường khác trong hệ thống SEG) và 3 vé máy bay 500 CHF tương đương 15 triệu/vé khi nhập học và nhiều giải thưởng hấp dẫn khác.

Đồng thời, tại buổi Kick - off cuộc thi, Lễ trao biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giữa Trường ĐHNT và 3 doanh nghiệp khách sạn bao gồm Capella Hanoi, Grand Mercure Hanoi, Ville De Mont Mountain Resort cũng đã chính thức diễn ra. Như vậy, Trường ĐHNT đã chính thức trở thành đối tác với nhiều doanh nghiệp khách sạn đẳng cấp quốc tế trong việc triển khai các hoạt động xây dựng, phát triển năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế cho sinh viên, đặc biệt là sinh viên Chương trình Chất lượng cao Quản trị khách sạn. Các đối tác đã ký thỏa thuận hợp tác với Trường ĐHNT bao gồm: Fraser Suites Hanoi, Hyatt Regency West Hanoi, InterContinental Hanoi Westlake, Lotte Hotel Hanoi, Novotel Hanoi, Sofitel Legend Metropole Hanoi, Daewoo Hanoi, và Dolce by Wyndham Hanoi Golden Lake.

Thông tin chi tiết về cuộc thi We are Hoteliers 2024: The Flourish Of Hospitality In The New Era Đối tượng tham gia: Tất cả các bạn sinh viên hiện đang theo học hoặc có đam mê với ngành Quản trị Khách sạn - du lịch trên toàn quốc Cách thức tham gia: 👉 Đăng ký theo đội: https://bit.ly/dondangkydoithi và nộp bài vòng 1 trước ngày 01/02/2024 👉 Đăng ký cá nhân: https://bit.ly/dondangkycanhan trước ngày 20/01/2024 Timeline cuộc thi: 📌 Vòng 1: Forming Chrysalis (17/01 - 28/02) 📌 Vòng 2: Breaking Cocoon (29/02 - 11/03) 📌 Vòng 3: Spreading Wings (18/03 - 30/03) _______________________________ Thông tin liên hệ: Fanpage: https://www.facebook.com/wahftu

Email: wearehoteliers@gmail.com

Address: B204, Nhà B, Trường Đại học Ngoại thương