Thái Hòa hé lộ sự cố 18+ trong sự nghiệp, khiến một bạn diễn nữ sợ hết hồn

SVO - 'Ông hoàng phòng vé' Thái Hoà lần đầu tiên tiết lộ cảnh quay khiến anh gặp sự cố 'dở khóc dở cười', khiến ai nghe thấy cũng 'đỏ mặt' vì ngượng.

Dù có những màn xông pha vào biển lửa hay dấn thân vào không ít pha hành động, Thái Hoà lại không phải cái tên cực nhất trong phim Anh hùng. NSƯT Lê Thiện gây bất ngờ khi tiết lộ những kỷ niệm hậu trường thú vị liên quan đến "ông hoàng phòng vé".

“Khi được đạo diễn Võ Thạch Thảo mời và đọc kịch bản, tôi trước tiên thấy lo vụ cõng lên cõng xuống. Bởi vì Thái Hòa nhỏ con hơn tôi, còn tôi cũng ráng ép ký mà không kịp. Ngồi trên lưng Thái Hòa, tôi nói thật tôi rất lo vì sợ bạn mệt”, NSƯT Lê Thiện kể lại.

Nữ NSƯT còn tiết lộ phân đoạn khi mặc đai lưng bảo vệ, cùng Thái Hòa đu dây trên cao. Đã sợ và nghẹt thở, cô còn sợ hơn khi nghe bạn diễn la lên và mắc kẹt "phần phía dưới".

Lúc này, Thái Hoà thẳng thắn cho biết thêm về sự cố 18+ này: “Lúc bước qua lan can, tôi ráng gồng để cõng cô lên, cũng hơi nguy hiểm cho cô. Ai ngờ, khi gác chân qua và hạ trọng tâm xuống, có "phần" của tôi kẹt vào lan can. Tôi mới la lên: ‘Chết cha!’ và quên cả thoại”. Lê Thiện lúc này đùa rằng, mặt Thái Hoà khi ấy xanh lét, nhưng hạnh phúc khi được diễn với một người có tâm như vậy.

Ngoài ra, Lê Thiện còn gây bất ngờ với Thái Hòa khi dù bị đau lưng, cô vẫn lăn xả quay 4-5 ngày liền, dấn thân vào những cảnh đu lượn cao tầng để hoàn thành phân đoạn của mình.

Về việc có làm như nhân vật trong phim nếu gặp tình huống thật ngoài đời không, Thái Hòa không ngần ngại nói có. Anh bày tỏ: “Vì con cái cha mẹ sẵn sàng làm điều điên rồ. Tôi thấy câu thoại đó không khó. Nếu là người cha trong phim, tôi nghĩ bản thân sẽ cứu con mà không quan tâm đến bản thân. Chuyện cứu được con là hy sinh danh dự thôi, nó nhỏ lắm. Không riêng tôi, các bậc cha mẹ nào chắc cũng vậy”.

Nói về khả năng đạt doanh thu trăm tỷ đồng của phim này, Thái Hoà cho rằng điều này là "hên xui”. Trước đó, nam diễn viên bày tỏ, anh không áp lực doanh số, vì đây vốn là trách nhiệm của nhà sản xuất và đầu tư.

Đạo diễn Võ Thạch Thảo lần đầu cầm trịch dự án điện ảnh, cùng dàn diễn viên chủ chốt gồm Thái Hòa, Võ Tấn Phát, Hồng Ánh, NSƯT Lê Thiện, Minh Triết, Phương Thanh, Đoàn Thế Vinh, bé Gia Tuệ…

Được hỏi về việc so sánh với các đạo diễn nam, Võ Thạch Thảo trả lời: “Tôi nghĩ đơn giản, đạo diễn là đạo diễn thôi. Khi gắn giới tính ngay phía trước tên, tôi dễ khoanh vùng mình lại. Cho nên trên set, tôi chỉ là đạo diễn thôi".