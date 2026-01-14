Đại học Phenikaa đưa ‘7 thói quen hiệu quả’ vào phát triển năng lực sinh viên

SVO - Giáo dục đại học đang dịch chuyển từ đào tạo kiến thức sang phát triển năng lực toàn diện, trong đó sinh viên không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải biết tự quản trị bản thân, học tập suốt đời và thích ứng với thay đổi. Từ định hướng đó, ĐH Phenikaa phối hợp với FCE Việt Nam – đối tác độc quyền của FranklinCovey tại Việt Nam – triển khai chương trình '7 thói quen hiệu quả' cho sinh viên.

Chương trình thu hút gần 1.000 sinh viên tham gia, phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của người học trong việc tiếp cận các mô hình phát triển bản thân có tính hệ thống, hỗ trợ cả học tập lẫn đời sống cá nhân.

Không chỉ đào tạo chuyên môn

Theo PGS. TS Nguyễn Phú Khánh - Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa, quyết định triển khai chương trình xuất phát từ những trải nghiệm cá nhân của ông trong quá trình học tập và làm việc tại môi trường quốc tế.

PGS. TS Nguyễn Phú Khánh – Phó Tổng Giám đốc ĐH Phenikaa phát biểu tại chương trình.

Ông cho biết, ông từng tiếp cận “7 thói quen hiệu quả” khi là du học sinh và sau này chứng kiến nhiều nhà lãnh đạo, quản lý cấp cao tại các tập đoàn lớn tham gia học tập chương trình này. “Điều khiến tôi ấn tượng là một mô hình phát triển con người lại được các nhà lãnh đạo coi như nền tảng tư duy dài hạn, chứ không đơn thuần là một khóa kỹ năng ngắn hạn,” ông nói.

Theo ông Khánh, nhiều thế hệ sinh viên trước đây chưa có điều kiện được học bài bản về lập kế hoạch cá nhân, quản trị bản thân hay xây dựng thói quen sống chủ động ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. “Nhà trường không kỳ vọng sinh viên thay đổi ngay sau một khóa học, mà mong các em có thêm định hướng, động lực để bắt đầu quá trình rèn luyện lâu dài”, ông cho biết.

Khung tư duy thay vì kỹ năng rời rạc

Khác với các chương trình đào tạo kỹ năng đơn lẻ, “7 thói quen hiệu quả” được thiết kế như một khung tư duy phát triển con người, giúp sinh viên hiểu mối liên hệ giữa tư duy, hành vi và kết quả. Từ đó, người học nhận thức rằng hiệu quả trong học tập, công việc và các mối quan hệ đến từ việc hình thành những thói quen bền vững, thay vì nỗ lực ngắn hạn.

ĐH Phenikaa kết hợp cùng FCE Việt Nam – đối tác độc quyền của FranklinCovey tại Việt Nam Triển khai chương trình “7 thói quen hiệu quả” dành cho sinh viên.

Nội dung chương trình tập trung vào ba tầng phát triển. Ở tầng cá nhân, sinh viên học cách sống chủ động, xác định mục tiêu và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Ở tầng quan hệ, người học rèn luyện năng lực hợp tác, tư duy cùng thắng và kỹ năng lắng nghe để thấu hiểu. Ở tầng phát triển bền vững, chương trình nhấn mạnh việc liên tục làm mới bản thân về trí tuệ, thể chất, cảm xúc và tinh thần.

Theo đại diện nhà trường, cách tiếp cận này phù hợp với xu hướng giáo dục đại học hiện đại, trong đó sinh viên đóng vai trò chủ thể, chủ động phản tư và điều chỉnh hành trình phát triển cá nhân.

Đưa triết lý vào đời sống sinh viên

Chương trình được triển khai với sự đồng hành của FCE Việt Nam – đối tác độc quyền của FranklinCovey, tập đoàn phát triển con người và năng lực lãnh đạo hoạt động tại hơn 160 quốc gia.

Bà Đỗ Thúy Hồng - Giám đốc chi nhánh miền Nam của FCE Việt Nam cho biết, việc hợp tác với ĐHPhenikaa xuất phát từ định hướng chung trong việc coi phát triển con người là nền tảng cho sự trưởng thành lâu dài. “Khi sinh viên trở thành những cá nhân tự chủ, có trách nhiệm và biết tạo ảnh hưởng tích cực, các em không chỉ phát triển cho bản thân mà còn đóng góp cho cộng đồng”, bà nói.

Thầy Vũ Đức Trí Thể – chuyên gia phát triển lãnh đạo, Nhà sáng lập Alastic, đồng dịch giả cuốn “7 Thói quen hiệu quả”.

Đồng hành cùng sinh viên trong chương trình là ông Vũ Đức Trí Thể - chuyên gia phát triển lãnh đạo, nhà sáng lập Alastic và là đồng dịch giả cuốn “7 thói quen hiệu quả”. Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực phát triển con người, ông lựa chọn cách tiếp cận gần gũi, gắn với bối cảnh học tập và sinh hoạt của sinh viên.

Theo ông Trí Thể, “7 thói quen hiệu quả” không phải là khóa học mang tính hoàn tất, mà là điểm khởi đầu cho một quá trình rèn luyện lâu dài. “Khi các nguyên lý được áp dụng thường xuyên, chúng dần trở thành một phần trong cách mỗi người suy nghĩ và hành động”, ông nói.

Thông qua chương trình, ĐH Phenikaa cho biết, trường mong muốn tạo thêm không gian để sinh viên suy ngẫm, trải nghiệm và rèn luyện những thói quen tích cực, từ đó từng bước hiểu bản thân và chủ động lựa chọn con đường phát triển phù hợp.