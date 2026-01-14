Chương trình tọa đàm hướng nghiệp Trường học hay Trường đời số 9 được tổ chức tại Trường CĐ Sư phạm Trung ương

SVO - Chương trình tọa đàm hướng nghiệp “Trường học hay Trường đời” số 9 do Báo Tiền Phong và Hệ thống Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia tổ chức sẽ diễn ra tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương vào chiều thứ Hai, ngày 19/1/2026.

Đây cũng là điểm dừng chân cuối cùng của chuỗi chương trình hướng nghiệp đã được tổ chức thành công tại Học viện Tài chính, Trường Đại học Thương mại, Trường Đại học Đại Nam, Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Đại học Phenikaa, Trường Cao đẳng Dược Trung ương Hải Dương, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH), Học viện Hành chính Quốc gia.

Chủ đề của chương trình số 9 là “Sinh viên trước ngưỡng cửa tự lập”, với sự tham gia của 3 diễn giả khách mời: Nhà báo Nguyễn Tuấn Anh – Trưởng ban Sinh Viên – Hoa Học Trò, Báo Tiền Phong; Thạc sĩ Vũ Anh Đức – Giám đốc Đào tạo Arena Multimedia; Đạo diễn Nguyễn Hồng Quân – Giảng viên Arena Multimedia.

Chương trình hứa hẹn sẽ đem lại cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương nhiều kiến thức mới, cập nhật về hướng nghiệp từ các diễn giả khách mời giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh đã có hàng trăm cuộc nói chuyện với sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, là tác giả của nhiều cuốn sách được sinh viên yêu thích như: Trường học hay Trường đời, Xây dựng thương hiệu cá nhân để tự bán mình với giá cao nhất, Tiến sĩ Lê Thẩm Dương - Người truyền cảm hứng,...

Thạc sĩ Vũ Anh Đức – Giám đốc Đào tạo Arena Multimedia cho biết: “Chuỗi chương trình hướng nghiệp của chúng tôi đã đến với sinh viên của nhiều trường đại học, học viện, trường cao đẳng. Chúng tôi hy vọng sẽ tiếp tục được các bạn sinh viên của Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương chào đón. Đây cũng là dịp để chúng tôi kiểm chứng những thông tin đã thu nhận được về các bạn sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương rất năng động, thông minh, ham học hỏi...”.

Nhân dịp này, Báo Tiền Phong và Arena Multimedia tặng sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương 200 cuốn sách Trường học hay Trường đời của tác giả, nhà báo Nguyễn Tuấn Anh do Báo Tiền Phong xuất bản và phát hành.