Đam mê Nhảy và Marketing đưa nữ sinh chuyên Ngoại ngữ đến học bổng toàn phần

SVVN - Kết hợp hài hoà hai đam mê nhảy và marketing, cựu CNNer Hạnh Trang đã tạo nên bộ hồ sơ ứng tuyển ấn tượng và chinh phục học bổng đại học trị giá hơn 1 tỷ đồng của RMIT. Cô theo đuổi ngành Tiếp thị Kỹ thuật số (Digital Marketing) với ước mơ xây dựng nhiều chiến dịch truyền thông, quảng cáo kết hợp truyền thống – hiện đại và lan tỏa thông điệp tích cực cho xã hội.

Nguyễn Hạnh Trang, sinh năm 2006, hiện là sinh viên ngành Tiếp thị Kỹ thuật số (Digital Marketing), Đại học RMIT Việt Nam cơ sở tại TP. Hồ Chí Minh với học bổng Hiệu trưởng trị giá hơn 1 tỷ đồng trong ba năm học. Cô là cựu học sinh khối chuyên tiếng Anh, trường THPT Chuyên Ngoại ngữ (CNN), Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trước đó, Trang đã đỗ xét tuyển sớm các trường Đại học Ngoại thương và Học viện Ngoại giao với điểm học tập 3 năm THPT đều trên 9.0 cùng chứng chỉ IELTS 8.0, cũng như trúng tuyển Học viện Tài chính nhờ kết quả thi tốt nghiệp THPT trên 27 điểm. Cô nàng quyết định Nam tiến với mong muốn trải nghiệm môi trường mới nhộn nhịp và năng động.

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội trong gia đình có bố và mẹ cùng làm trong lĩnh vực marketing nên Trang đã sớm được tiếp cận và có những hiểu biết về ngành. Cô thường được nghe các bài giảng lý thuyết và tự “đắm chìm” trong kiến thức chuyên ngành từ kho sách của bố. Trong khi đó, mẹ lại thường kể cho cô nghe nhiều câu chuyện làm nghề thực tế thông qua những phân tích, đánh giá hiệu quả và ảnh hưởng của các dự án marketing.

Trò chuyện với phóng viên Chuyên trang Sinh Viên Việt Nam, báo Tiền Phong, Trang chia sẻ: “Khi lớn hơn, mình tự tìm kiếm những nội dung giải trí mang tính giáo dục cao trên TikTok, Youtube, rồi tự mình thử phân tích những trường hợp (case study) xung quanh như đoạn quảng cáo trên TV hay ngắm nghía bao bì sản phẩm…

Mình đã tự mày mò rồi ngỡ ngàng, thán phục trước nhiều chiến dịch marketing thành công và tạo được sức ảnh hưởng lớn tới mọi người và giúp ích xã hội. Mình cũng muốn sau này có thể góp phần vào việc tạo dựng những chiến dịch ý nghĩa như vậy”.

Nhảy và biểu diễn cũng là một sở thích, một niềm đam mê mà Trang dành nhiều thời gian và tâm huyết. Ngay từ nhỏ, cô đã luôn cảm thấy thích thú và trầm trồ trước những vũ điệu Hiphop mạnh mẽ. Cô là thành viên tích cực của CNN Dance Club (CDC) - Câu lạc bộ Nhảy trường THPT Chuyên Ngoại ngữ.

Suốt ba năm phổ thông, Trang và các bạn học đã cùng nhau biểu diễn tại hơn 30 sân khấu lớn, nhỏ và để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ, tạo nên thương hiệu riêng cho khoá 2021-2024 của Chuyên Ngoại ngữ.

“Mình tự hào vì đã tìm thấy một nơi để là chính mình và được rèn luyện những kỹ năng quý giá ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường”, cô nói về những kỷ niệm tại CDC.

Để đa dạng góc nhìn và trải nghiệm, Trang tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa ở trong và ngoài trường, trải dài trên nhiều chủ đề, hướng đến nhiều đối tượng khác nhau. Dù là chương trình, sự kiện nào, cô cũng đều đảm nhận vị trí thành viên, trưởng/phó ban Truyền thông hoặc Quan hệ công chúng.

Một số sự kiện nổi bật như: Ten Plus (10+) - chương trình định hướng và phát triển tân học sinh trường Chuyên Ngoại ngữ; DANCE Y'ALL – cuộc thi nhảy thường niên có quy mô toàn thành phố do CDC tổ chức; Vé Thông Hành – dự án phi lợi nhuận về học tập, phát triển bản thân và khởi nghiệp; The EGO – Dự án về nâng cao nhận thức, cảnh giác các vấn đề xã hội nguy hiểm cho các bạn trẻ.

Trong đó, cô gái trẻ đặc biệt yêu thích quãng thời gian là Trưởng ban Truyền thông của CDC. Với Trang, đó là nơi mà cô được nuôi dưỡng tình yêu với truyền thông, được thỏa sức bay bổng, sáng tạo bằng việc tự lên ý tưởng và quản lý hình ảnh cho câu lạc bộ trên mạng xã hội.

Cô cũng được học tập, và rèn luyện khả năng lên kế hoạch, phân tích số liệu và đưa quyết định một cách quyết đoán. Đây là tư duy và kỹ năng cần thiết cho bất cứ ai muốn theo đuổi ngành truyền thông – marketing. Việc được thực hành, áp dụng liên tục những kiến thức sách vở tự trau dồi trong các hoạt động khiến cô thêm hiểu và yêu lĩnh vực này.

Vào năm lớp 12, Trang đã mạnh dạn nộp đơn và trở thành thực tập sinh bán thời gian tại một công ty truyền thông và sáng tạo. Đối với một học sinh phổ thông, đây là cơ hội rất quý báu để tiếp cận sớm thực tế nghề nghiệp tương lai.

Công việc của cô là lên kế hoạch truyền thông, quản lý và đăng tải nội dung trên các trang mạng xã hội. Những kinh nghiệm ngoại khoá và làm việc trên được cô khéo léo đưa vào hồ sơ năng lực (portfolio) với thiết kế chỉn chu, đẹp mắt gửi ban tuyển sinh.

Trang cũng cần chuẩn bị hồ sơ với các tài liệu cơ bản như sơ yếu lý lịch (CV), video giới thiệu và bài luận ứng tuyển học bổng. Trong những tài liệu đó, cô luôn cố gắng khẳng định một thông điệp xuyên suốt: “Mối quan tâm lớn nhất của em luôn là tìm ra sự hài hòa giữa các giá trị cổ điển, chính xác, bền vững và những đổi mới tiến bộ, nhanh chóng trong cuộc sống hiện đại của giới trẻ Việt Nam thông qua marketing”.

Nữ sinh cũng tận dụng hai yếu tố Nghệ thuật (nhảy) và Chiến lược (marketing) để tạo nên điểm đắt giá của bộ hồ sơ. Cô cố gắng xâu chuỗi để tìm ra động lực chung khi nhảy và làm marketing, đó là: sức ảnh hưởng lên cộng đồng. Từ đó, cô đã tạo ra một câu chuyện thú vị, có nét “đường phố” mà cũng “đậm văn hoá” mang tính đa góc nhìn, liên kết chặt chẽ và có chiều sâu.

“‘‘The performer who dances through fire (người nghệ sĩ nhảy qua rừng lửa)’ - mình đã mô tả bản thân như thế trước ban tuyển sinh”, Hạnh Trang chia sẻ.

Tại vòng phỏng vấn học bổng, Trang đặc biệt ấn tượng với cách đặt câu hỏi của các thầy, cô: đơn giản nhưng gợi mở và tạo không gian để ứng viên bộc lộ tố chất cùng những suy nghĩ sâu sắc hơn. Nữ sinh chứng sự tự tin của bản thân khi chủ động trao đổi và xin ý kiến về mục tiêu mà cô đang theo đuổi. Những lời khuyên của các thầy, cô đã cho Trang thêm nhiều suy ngẫm về bản thân và xã hội.

Trang cảm thấy hài lòng khi kết thúc buổi phỏng vấn vì đã mạnh dạn thể hiện con người thật, trình bày mọi điều với niềm đam mê và sự quyết đoán của một nhà lãnh đạo, không hề cứng nhắc hay học thuộc lòng. Tuy vẫn có một số tiếc nuối, cô thấy vui bởi đã dám đối mặt với thử thách này với sự chuẩn bị kỹ càng và tâm lý thoải mái nhất, cũng như mang lại tiếng cười cho ban tuyển sinh khi cùng thảo luận.

Nhắn nhủ đến các bạn trẻ đang muốn chinh phục học bổng đại học quốc tế, Hạnh Trang cho hay: “Theo mình quan sát, ban Tuyển sinh có khả năng nhìn ra được tiềm năng và giá trị thật của một ứng viên. Vậy nên nếu muốn đạt học bổng, các bạn cần nghiêm túc theo đuổi ngành và thể hiện tố chất lãnh đạo.

Hãy đặt tâm huyết vào các ý tưởng, thể hiện sự sâu sắc trong suy nghĩ và chuẩn bị kỹ càng kiến thức chuyên môn, cũng như cho thấy trường đại học bạn đang ứng tuyển sẽ là nơi phù hợp để trui rèn bản thân với những yếu tố đã có sẵn”.

Ảnh: NVCC