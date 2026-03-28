Jun Vũ chính thức lên tiếng về ồn ào lấy tình cảm cá nhân quảng bá phim

SVO - Thời gian vừa qua, tin đồn Jun Vũ và bạn trai Hải Nam rạn nứt khiến các fan của cặp đôi 'đứng ngồi không yên'. Chia sẻ cùng Sinh Viên Việt Nam, Jun Vũ thẳng thắn nói về vấn đề người nổi tiếng nên hay không nên công khai chuyện riêng tư với công chúng.

Jun Vũ đã làm nghề khá lâu năm. Mỗi khi trở lại, khán giả luôn mong chờ chị có vai diễn đột phá. Điều này tạo áp lực cho chị như thế nào?

Với tôi, đó là một áp lực tốt. Điều này giúp tôi lắng nghe khán giả, phải nỗ lực làm việc hơn. Là một diễn viên, tôi nghĩ, ai cũng cần vai diễn đột phá, tạo được sự bất ngờ cho khán giả. Đó cũng là hướng để tôi trau dồi, phát triển hơn qua từng dự án.

Nhưng Jun Vũ có buồn không, khi điều mọi người hay nhắc về chị lại là chuyện tình cảm riêng tư?

Thật ra, tôi nghĩ là do mọi người quan tâm đến mình và tất cả những điều xung quanh mình. Đó cũng là một cái phước của tôi. Buồn thì không có đâu. Tuy nhiên, tôi cũng chia sẻ nhẹ nhàng rằng, nếu được chọn, tôi mong mọi người hãy quan tâm đến công việc của tôi hơn.

Thế làm sao để Jun Vũ tách bạch được chuyện đời sống cá nhân và sự nghiệp của mình?

Bản thân tôi cũng rạch ròi hai điều đấy, mà cũng không thể nào tránh khỏi những tin đồn. Nó xuất phát vào những lúc mà mình không kiểm soát được. Tôi chỉ biết trấn an khán giả của mình, nói thẳng nói thật với họ về những tin đồn đó.

Khi Jun Vũ đóng cặp cùng nam diễn viên Khoai Vũ trong phim Song hỷ lâm nguy của đạo diễn Hà Vũ, cũng rầm rộ thông tin hai người hẹn hò. Thực hư việc này là như thế nào?

Thật ra, tất cả hình ảnh của tôi và anh Khoai Vũ đều là hình cắt từ phim hoặc ảnh hậu trường. Chứ không phải cố tình là lấy chuyện tình cảm ra để truyền thông cho bộ phim.

Trong Song hỷ lâm nguy, Jun Vũ hợp tác với các diễn viên trẻ như Misthy, Hoàng Phi, Khoai Vũ, Hynee. Sự thân thiết của dàn diễn viên đến từ đâu?

Dàn diễn viên trong phim có một nhóm chat chung hơn nửa năm với nhau. Tất cả mọi người có những buổi làm việc cùng nhau để mang đến điều tốt nhất cho bộ phim. Dàn diễn viên có nhiều kỷ niệm cùng nhau. Mọi người cùng tập diễn, cùng đi xem phim, học kịch bản. Vì vậy, sự thân thiết giữa các diễn viên với nhau mà mọi người đang thấy, là sự thân thiết có thật.

Vậy Jun Vũ có quan điểm như thế nào về việc người nổi tiếng công khai chuyện tình cảm với công chúng?

Tôi chưa bao giờ chia sẻ công khai chuyện tình cảm cá nhân. Chuyện tình cảm chỉ nên công khai khi mình thật sự tìm được người đồng hành trong hôn nhân, sẵn sàng chia sẻ với khán giả. Còn lại việc hẹn hò hay tìm hiểu ai đó, tôi không thể nào kể hết ra, sẽ hạn chế nhiều nhất có thể. Nhắc đến Jun Vũ, tôi hy vọng mọi người sẽ nói về công việc nhiều hơn.

Jun Vũ có thấy ghen tỵ không, khi tuyến nhân vật của MisThy chiếm sóng khá nhiều và gần như là linh hồn của bộ phim?

MisThy diễn quá tốt, vượt xa những gì mọi người hình dung về một streamer đi đóng phim. Tôi cảm thấy mừng cho Thy vì người bạn của mình đã có một bước tiến dài và xứng đáng với vị trí đó trong phim.