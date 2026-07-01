Đạt 28 điểm năm ngoái, nam sinh trường Sư phạm vẫn thi lại và trở thành thủ khoa khối D07, đi thi chỉ để rèn kiến thức

SVO - Phạm Đức Minh (sinh năm 2007) - cựu học sinh chuyên Hóa Trường THPT chuyên Nguyễn Huệ (Hà Nội) vừa xuất sắc trở thành thủ khoa toàn quốc khối D07 với tổng điểm 29,5 (Toán 10; Hóa học 9,75; Tiếng Anh 9,75). Đáng chú ý, nam sinh hiện đang là sinh viên năm nhất ngành Sư phạm Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Chia sẻ với phóng viên Sinh Viên Việt Nam - Báo Tiền Phong, Đức Minh cho biết việc quyết định dự thi lại không phải để xét đại học mà để mở rộng kiến thức và nuôi dưỡng ước mơ trên bục giảng.

Chia sẻ về khoảnh khắc nhận kết quả, Đức Minh cho biết bản thân cảm thấy rất vui và bất ngờ. Do cả ba môn của khối D07 đều thi trắc nghiệm nên nam sinh đã phần nào ước tính được điểm số khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố đáp án chính thức. Dù vậy, lúc đó Minh chỉ tự tin mình sẽ đạt danh hiệu Á khoa.

“Mình được một người bạn báo tin trở thành thủ khoa vào khoảng giữa buổi sáng. Cảm xúc lúc đó thực sự rất bất ngờ”, nam sinh bày tỏ .

Năm 2025, Đức Minh từng đạt 28 điểm khối D07 và trúng tuyển vào ngôi trường yêu thích. Hoàn thành năm nhất đại học với kết quả tốt, nhưng Minh vẫn quyết định đăng ký thi lại. Lý giải về điều này, tân thủ khoa chia sẻ: “Mình tin rằng việc học luôn cần được mở rộng để chinh phục những chân trời mới. Mình thấy bản thân vẫn còn đam mê và khả năng để tiếp tục học thêm. Hơn nữa, ngành học hiện tại và định hướng tương lai của mình có mối liên quan chặt chẽ với kỳ thi tốt nghiệp THPT nói riêng và các kỳ thi của Bộ nói chung, nên mình quyết định dự thi lần thứ hai” .

Với nền tảng kiến thức vững chắc, Đức Minh không thay đổi phương pháp học quá nhiều so với lần thi trước. Nam sinh luôn cố gắng phân chia hợp lý khối lượng công việc để vừa ôn thi, vừa duy trì phong độ tại giảng đường đại học.

Thử thách lớn nhất với Minh là giai đoạn kết thúc học phần ở trường đại học. Quỹ thời gian thu hẹp lại trong khi vẫn cần luyện đề và giữ vững kiến thức. Nhờ xác định rõ mục tiêu ngay từ đầu, nam sinh đã bám sát kế hoạch, giữ kỷ luật với bản thân và hoàn thành từng việc một. Kết thúc năm nhất, Đức Minh đạt điểm trung bình tích lũy 3.53/4, tương đương sinh viên học lực Giỏi.

Đức Minh - sinh viên năm nhất ngành Sư phạm Toán học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là thủ khoa khối D07 toàn quốc kỳ thi tốt nghiệp năm 2026.

Nói về chiến lược ôn tập, thủ khoa khối D07 nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu sâu bản chất. Với môn Toán và Hóa học, Minh tập trung nghe giảng lý thuyết, làm bài tập trong sách và tham khảo đề thi thử của các Sở Giáo dục và Đào tạo trên cả nước.

“Với mỗi bài tập, thay vì chỉ thuộc công thức, mình sẽ dừng lại và tự hỏi ‘tại sao’: Bài này tại sao lại áp dụng công thức này; công thức tính điều này tại sao lại có các đại lượng này; có thể vận dụng như thế nào... Mình tự tư duy đến khi kết luận chạm đến mức dễ hiểu nhất. Khi nắm rõ bản chất như vậy, kiến thức lý thuyết sẽ trở nên dễ áp dụng, dễ nhớ và khó quên hơn”, nam sinh chia sẻ .

Riêng với Tiếng Anh, Minh nhận thấy mẫu đề của chương trình mới yêu cầu vốn từ vựng đa dạng, cùng khả năng lập luận, tư duy ngôn ngữ cao. Song song với việc luyện đề, Minh thường đọc báo, truyện và tài liệu bằng tiếng Anh. Quá trình ôn thi các chứng chỉ quốc tế như IELTS và SAT cũng giúp ích và bổ trợ rất hiệu quả cho việc làm bài thi tốt nghiệp.

Dù bận rộn, Đức Minh luôn dành sự ưu tiên cho chất lượng học tập hơn là cố gắng nhồi nhét quá nhiều thời gian. Khi cần tập trung, nam sinh sẽ dồn 100% công lực, nhưng lúc cảm thấy mệt mỏi, Minh vẫn duy trì các sở thích cá nhân như chơi game hay theo dõi thể thao. “Những khoảng nghỉ đó giúp mình thư giãn đầu óc, nên khi quay lại học sẽ thấy tập trung hơn và không còn bị quá áp lực. Tiện đây, với tư cách là một fan bóng đá, mình nghĩ đội tuyển Pháp sẽ vô địch World Cup 2026 đó”, nam sinh vui vẻ cho biết thêm .

Trước khi trở thành thủ khoa D07 toàn quốc, Đức Minh từng giành giải Nhất môn Hóa học kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố Hà Nội năm học 2024-2025 (lớp 12), sở hữu chứng chỉ IELTS 7.5 và SAT 1500 .

Dù đạt thành tích xuất sắc, Đức Minh cho biết mục tiêu của đợt thi này không phải để xét tuyển đại học. Nam sinh vẫn sẽ tiếp tục theo học ngành Sư phạm Toán học tại Trường Đại học Sư phạm Hà Nội .