Designer trẻ sở hữu loạt thiết kế ấn tượng: Gia đình là chiếc nôi nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề

SVVN - Nguyễn Minh Đức (Lạc), sinh năm 2001, hiện đang là sinh viên ngành Thiết kế Thời trang, khoa Thiết kế Mỹ thuật, trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Năm 2022, Lạc có tham gia cuộc thi Thiết kế trang phục văn hóa dân tộc cho đại diện Việt Nam tại Miss Grand International 2022 và đã lọt Top 15 Best National Costume Miss Grand Vietnam 2022. Trong học tập, cậu luôn đạt GPA trên 3.5 và thường xuyên nhận được học bổng loại Giỏi, Xuất sắc của trường.

Thêm vào đó, Lạc luôn tích cực tham gia các hoạt động của trường cũng như CLB, là Cựu Phó ban chuyên ngành, Leader team stylist CLB Thời trang trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, Thành viên BTC New Gene Fashion show 2023,... Học tập, tham gia hoạt động ngoại khóa như vậy nhưng cậu vẫn dành thời gian cho công việc và đam mê của mình. Lạc được nhiều nhãn hàng lớn tin tưởng hợp tác cùng như: Kenzo, Marc Jacobs, Nars,... Ngoài ra, cậu từng làm việc cùng nhiều người nổi tiếng như Diễn viên Khả Ngân, Hoa hậu Đỗ Hà,... Lạc cho rằng đây là cơ hội để được trau dồi, thử thách bản thân, đồng thời cũng là động lực tiếp thêm sức mạnh để cậu phát triển hơn trong sự nghiệp.

Người ta luôn nói "Vạn sự khởi đầu nan", và Lạc cũng không ngoại lệ. Thời gian đầu chập chững vào nghề, khó khăn lớn nhất với mình là chưa có nhiều kinh nghiệm và trải nghiệm nên đôi khi còn nhiều sai sót, thậm chí mình còn không dám làm gì vì sợ sai hay thất bại. Nhưng sau này mình nhận ra rằng, nếu không thử thì sẽ không biết được mình đi tới đâu và làm được những gì, đúng hay sai cũng chỉ là một kết quả, đúng thì mình có thêm kinh nghiệm, sai mình có thêm trải nghiệm. Chính những lần sai đó đã là bài học để mình rút kinh nghiệm cho những lần sau. Càng sai nhiều thì sự trải nghiệm của mình càng nhiều, điều đó đã giúp mình đạt được những thành quả như ngày hôm nay.

Có một điều mình rất tự hào chính là được sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật, thời trang. May mắn nhất là được thừa hưởng hết những năng khiếu đó từ ông bà, bố mẹ. Từ nhỏ, mình đã được tiếp xúc với văn hoá truyền thống qua từng câu ca, điệu múa của bà, thừa hưởng năng khiếu hội hoạ của ông, và tiếp nối truyền thống nghề may mặc của gia đình. Giữ gìn, phát huy và kế thừa nghề truyền thống của gia đình đó là điều đã trở thành động lực lớn nhất để mình không ngừng cố gắng, phát triển, theo đuổi đam mê với thời trang và lựa chọn đi theo con đường nghệ thuật. Không chỉ vậy, thời trang còn là ước mơ của mẹ mình, nhưng vì nhiều lý do khách quan nên mẹ không thể theo đuổi con đường này đến cùng. Đó chính là nguồn động lực mạnh mẽ để mình của ngày hôm nay chính là đang thay mẹ viết tiếp ước mơ, đi tiếp con đường bằng tình yêu nghề mãnh liệt đó. Có thể nói gia đình chính là chiếc nôi đã nuôi dưỡng niềm đam mê với nghề của mình ngày càng lớn hơn, là nơi đã dạy và truyền lại rất nhiều kinh nghiệm, đó là hành trang để mình bước vào nghề và đạt được những thành tích như ngày hôm nay.

Mình luôn nhận được sự ủng hộ của gia đình trong những lựa chọn của bản thân. Từ việc tham gia các cuộc thi cho đến học hành bố mẹ luôn ở phía sau, sẵn sàng ủng hộ và hỗ trợ mình mỗi khi mình cần sự trợ giúp. Có lẽ vì gia đình luôn tin mình sẽ làm được nên đôi khi mọi thứ cũng dễ dàng hơn. Mình không bị gò bó theo những gì bố mẹ mong muốn mà được thỏa sức với đam mê cũng như con đường mình đã chọn đó chính là điều may mắn nhất của mình.

Câu nói của Ralph Lauren khiến mình tâm đắc và là kim chỉ nam: ”I don’t design clothes, I design dreams.” (Tôi không thiết kế quần áo, tôi thiết kế những giấc mơ). Mỗi thiết kế của mình không chỉ đơn giản là một câu chuyện mà đó còn là ước mơ, niềm đam mê của mình với thời trang, nghệ thuật và mong muốn gìn giữ, nối tiếp nghề truyền thống của gia đình.

Cảm hứng sáng tạo của mình luôn bắt nguồn từ những câu chuyện của chính bản thân và những điều bình thường, giản dị nhất xung quanh cuộc sống. Đằng sau những thiết kế của mình là những câu chuyện, những cảm xúc khác nhau, những điều khó chia sẻ bằng lời, đó là nguồn cảm hứng để mình không ngừng sáng tạo. Mình luôn tin rằng thời trang chính là 1 thứ ngôn ngữ của cuộc sống, và qua đó mang nhiều thông điệp tích cực để truyền cảm hứng với mọi người. Bên trong những điều dung dị luôn là những điều đẹp đẽ để từ đó mình có thể khai thác được rất nhiều khía cạnh khác nhau.

Mỗi thời điểm mình sẽ có những sự ưu tiên khác nhau để có thể nắm bắt được mọi cơ hội một cách tốt nhất. Bản thân mình luôn muốn học phải đi đôi với hành, chính vì vậy tất cả cũng là để cho mình có nhiều kinh nghiệm, trải nghiệm và kiến thức cho tương lai. Tuy nhiên, việc học tập luôn được mình ưu tiên hơn. Mình luôn có danh sách những việc cần làm, ưu tiên học tập trước sau đó mới đến công việc. Luôn chú ý deadline để có thể sắp xếp công việc một cách hợp lý, xen kẽ học và làm, tránh để dồn công việc sẽ dễ bị lười, không làm tất cả mọi thứ cùng lúc mà chia nhỏ, dàn trải công việc để đạt hiệu quả cao hơn. Và đặc biệt, phải có cho mình những khoảng nghỉ, không gian và thời gian thư giãn, gặp gỡ bạn bè, kết nối những mối quan hệ khác thì sau đó mới có thể đạt hiệu quả cao trong công việc cũng như học tập.

Sắp tới mình có khá nhiều dự định và kế hoạch, trước mắt vẫn là tập trung học tập, làm việc để bổ sung kiến thức, trau dồi bản thân để có thêm thật nhiều kinh nghiệm làm nghề. Đối với mình việc học là việc cả đời và không bao giờ đủ, mình luôn nhìn thấy những anh chị, bạn bè, đồng nghiệp giỏi hơn bản thân mình rất nhiều nên không ngừng cố gắng và phấn đấu. Còn về những dự định lớn hơn mình xin phép được giữ bí mật, và rất mong mọi người vẫn luôn ở bên cạnh, ủng hộ Lạc trong những dự án tiếp theo.