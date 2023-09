Diễn đàn sinh viên Châu Á – Thái Bình Dương 2023: Kết nối trí tuệ, đam mê, sáng tạo

SVVN - Ngày 31/8/2023, Diễn đàn sinh viên Châu Á - Thái Bình Dương (GPAC) 2023 với chủ đề “Tương lai của nền kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương" quy tụ sự tham gia của hơn 100 giảng viên, sinh viên đến từ 5 trường đại học danh tiếng đã được tổ chức thành công, giúp các giảng viên, sinh viên quốc tế và các sinh viên Việt Nam trau dồi kỹ năng, tăng cường khả năng hội nhập.

Diễn đàn được tổ chức từ ngày 26/8 đến 31/8, đây là lần thứ 4 Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đứng ra đăng cai tổ chức sự kiện này. Diễn đàn thu hút sự tham gia của hơn 100 sinh viên và giảng viên đến từ 5 trường đại học danh tiếng, bao gồm: Đại học Thương mại Chiba (Nhật Bản), Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Đại học Quốc gia Chengchi (Đài Loan), Đại học Waseda Nhật Bản và Trường Đại học Kinh tế (UEB) - Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN).

Phát biểu khai mạc buổi lễ, PGS. TS. Lê Trung Thành, Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nhấn mạnh: “Chúng tôi rất vui khi đây là lần thứ 4 được đứng ra đăng cai tổ chức Diễn đàn sinh viên Châu Á – Thái Bình Dương trong tương lai ngày một vững mạnh hơn đồng thời, mang đến cơ hội quý báu về giao lưu văn hóa, học thuật, xã hội”.

Trong 2 ngày chính tại diễn đàn, các đội thi đã được: tham gia các hoạt động nghiên cứu, thảo luận nhóm theo chủ đề chính của cuộc thi và trình bày trước hội đồng chuyên môn. Các đề tài nghiên cứu được chia ra làm 3 nhánh thuyết trình với các chủ đề: Liên kết kinh tế khu vực (Regional economic integration); Chuyển đổi số và tương lai của các ngành nghề (Digital transformation and the future of work); Tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của các thị trường kinh tế mới nổi (Economic growth and development in emerging markets). Các bài thuyết trình được nhận xét bởi các Hội đồng chấm điểm. Hội đồng sẽ chọn ra bài trình bày xuất sắc nhất và từng ngày để trao giải “Best paper” và giải chung cuộc “Best of the best”.

Với phần thuyết trình đầy ấn tượng và trả lời được hầu hết các câu hỏi của ban chuyên môn, nhóm đạt giải “Best paper” trong ngày thi đầu tiên (Coredate 1) đã thuộc về nhóm Kinh tế 1 đến từ Đại học Quốc gia Chengchi - Đài Loan với bài tham luận “Phân tích hiện trạng và hiệu quả của chính sách Quốc tế hóa đồng nhân dân tệ”.

Trong ngày thứ 2 (Coredate 2), các đội đã thi đấu theo hình thức nhóm hỗn hợp, các đội đến từ 5 quốc gia đã chia thành 8 nhóm để thảo luận về chủ đề chính của diễn đàn. Kết quả 3 nhóm: Group G: Green Logistics; Group A: Green Tourism; Group B: Digital Workforce đã đạt giải “Best paper”. Kết quả chung cuộc, giải thưởng “Best of the best” đã được trao cho nhóm G với thuyết trình về “Green Logistics”.

Ngoài những hoạt động giao lưu học thuật, sinh viên tham gia diễn đàn đã có cơ hội được trải nghiệm và tham quan những địa danh nổi tiếng của Việt Nam như: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Phố cổ Hà Nội, Quần thể Tràng An - Ninh Bình,... hay được thưởng thức những đặc sản, trải nghiệm văn hóa Việt Nam.

Bạn Yoshimura Kosuke đến từ Đại học Waseda cho biết: “Mình cũng như các bạn sinh viên quốc tế rất ấn tượng sau 4 ngày tham gia diễn đàn GPAC tại UEB. Các thầy cô và các bạn UEB rất dễ mến, đón tiếp chúng mình nhiệt tình chu đáo. Chúng mình không chỉ được học tập, giao lưu mà còn có rất nhiều kỷ niệm và tình bạn đẹp sau diễn đàn.”

Phát biểu tại lễ bế mạc, PGS. TS. Nguyễn Anh Thu, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN khẳng định: “GPAC là diễn đàn để các giảng viên trao đổi học thuật, sinh viên được thể hiện khả năng nghiên cứu trước bạn bè quốc tế, tăng sức hội nhập. Trường Đại học Kinh tế, với sự chuyên nghiệp và hiếu khách, đã tổ chức diễn đàn thành công, giúp các giảng viên, sinh viên quốc tế có khoảng thời gian tuyệt vời khi tham gia GPAC 2023. Chúng tôi hy vọng, sau diễn đàn, Trường Đại học Kinh tế nói riêng và ĐHQGHN nói chung sẽ trở thành điểm đến lý tưởng của sinh viên, giảng viên quốc tế trong việc giao lưu học thuật và gắn kết tình hữu nghị giữa các quốc gia”.

Với chiến lược quốc tế hóa giáo dục, nhà trường đã và đang đẩy mạnh các hoạt động trao đổi hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giảng dạy và nghiên cứu nhằm đưa Trường Đại học Kinh tế trở thành trung tâm tri thức của khu vực và toàn cầu.

Trước Diễn đàn sinh viên Châu Á, Trường Đại học Kinh tế cũng đã tổ chức thành công nhiều diễn đàn, hội thảo quốc tế lớn như: Báo cáo thường niên Kinh tế Việt Nam; diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Pháp; diễn đàn Kinh tế Việt Nam – Hàn Quốc;... Thông qua các mạng lưới nghiên cứu quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN muốn tạo ra một môi trường học thuật bổ ích, giúp các nhà nghiên cứu Việt Nam chủ động trao đổi, giao lưu tri thức với các đồng nghiệp trong mạng lưới nghiên cứu quốc tế; đồng thời thu hút được nhiều diễn giả quốc tế đến trường tham gia hội thảo, trao đổi học thuật và làm việc.

Một số hình ảnh tại diễn đàn GPAC 2023: