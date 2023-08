UEB đăng cai tổ chức GPAC 2023 với chủ đề Tương lai của nền kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương

SVVN - Từ ngày 26/08 - 31/08/2023, hơn 100 sinh viên và giảng viên đến từ 5 trường đại học hàng đầu Châu Á tham dự sự kiện thường niên Diễn đàn Sinh viên châu Á - GPAC 2023 để thảo luận về chủ đề “The Future of the Asia Pacific Economy” (Tương lai của nền kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương) do Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội đăng cai tổ chức tại Hà Nội.

Năm 2023 đánh dấu sự trở lại lần thứ 4 của sự kiện mang tầm quốc tế - GPAC (Diễn đàn sinh viên Châu Á) quy tụ sinh viên của 5 trường đại học, bao gồm: Đại học Thương mại Chiba (Nhật Bản), Đại học Waseda (Nhật Bản), Đại học Quốc gia Seoul (Hàn Quốc), Đại học Quốc gia Chengchi (Đài Loan, Trung Quốc), và Trường Đại học Kinh tế (UEB) - .Đại học Quốc gia Hà Nội.

Trong ngày làm việc đầu tiên, các nhóm sinh viên đến từ 5 trường sẽ có cơ hội giao lưu học thuật sâu hơn thông qua hoạt động phân nhóm hỗn hợp (Mixed Group). Theo đó, mỗi nhóm mới được thành lập sẽ gồm có đủ thành viên của 5 trường tham gia, cùng thảo luận về các câu hỏi chi tiết xoay quanh chủ đề: Environmental sustainability and economic growth (Phát triển kinh tế xanh).

Bởi hiện nay, nhiều quốc gia trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương đang đối mặt với thách thức thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đồng thời bảo vệ môi trường. Sinh viên có thể tìm hiểu về các phương pháp tiếp cận khác nhau mà các chính phủ và doanh nghiệp đang áp dụng để giải quyết vấn đề này, và xem xét các sự đánh đổi có thể liên quan.

Trong 2 ngày chính của diễn đàn, các bạn sinh viên và giảng viên sẽ cùng trao đổi về chủ đề "The Future of the Asia Pacific Economy" (Tương lai của nền kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương), tập trung vào các nhánh chính bao gồm: Regional economic integration (Liên kết kinh tế khu vực: Khu vực châu Á - Thái Bình Dương), Digital transformation and the future of work (Chuyển đổi số và tương lai của các ngành nghề), Economic growth and development in emerging markets (Tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của thị trường mới nổi), cùng một số vấn đề liên quan khác hứa hẹn sẽ mang đến những kiến thức vô cùng hữu ích cho mỗi bạn sinh viên trong thời kỳ Cách mạng Công nghiệp 4.0 hiện nay.

Bên cạnh những hoạt động giao lưu học thuật, các bạn sinh viên còn có cơ hội được trải nghiệm và tham quan những địa điểm nổi tiếng của Việt Nam như: Văn Miếu Quốc Tử Giám, Phố cổ, Hồ Gươm, Bảo tàng Hà Nội, Quần thể danh thắng Tràng An – Ninh Bình,... hay được thưởng thức những đặc sản vùng miền, trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Đây cũng là một cơ hội tốt để sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội giới thiệu, quảng bá hình ảnh nước nhà tới đông đảo bạn bè trong khu vực.

Dấu ấn của Diễn đàn Sinh viên Châu Á đã vượt qua mốc thời gian hơn ba thập kỷ. Sứ mệnh của GPAC là xây dựng cầu nối cho sự hợp tác vượt biên giới, thúc đẩy sự phát triển bền vững của khu vực Á - Thái Bình Dương. Diễn đàn không chỉ mang đến cơ hội giao lưu, trao đổi học thuật, mà còn mở ra hành trình trải nghiệm mới mẻ, đưa bạn bè quốc tế khám phá vẻ đẹp văn hóa, lịch sử Việt Nam.

GPAC được khởi xướng bởi GS. Min Sang Kee - nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc và GS. Haruo Shimada, nguyên là Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại Chiba, Nhật Bản; với hy vọng tạo ra một sân chơi lý tưởng, giúp các sinh viên đến từ những quốc gia khác nhau có cơ hội trao đổi các vấn đề kinh tế nóng hổi trong khu vực, từ đó thúc đẩy sự phát triển chung của Châu Á. Trải qua 32 năm phát triển và trưởng thành, hiện nay, số lượng thành viên chính thức đã lên tới 10 trường. Chương trình được diễn ra thường niên lần lượt tại các quốc gia châu Á: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Đài Loan, Israel và Việt Nam.