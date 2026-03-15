Cuộc đua phim hoạt hình đầy gay cấn ngoài rạp chiếu Việt

SVO - Cuộc đua phim hoạt hình trên màn ảnh rộng Việt ngày càng trở nên sôi động khi dự án 'Cá voi nhỏ chu du đại dương', 'The Super Mario galaxy movie' và 'Coraline' chuẩn bị đổ bộ.

Biểu tượng hoạt hình 'Coraline' ấn định ngày ra rạp

Coraline là bộ phim hoạt hình kinh dị kỳ ảo do Henry Selick đạo diễn, được chuyển thể từ tác phẩm văn học nổi tiếng cùng tên của nhà văn Neil Gaiman. Sau hơn 15 năm kể từ ngày công chiếu đầu tiên, phiên bản kỷ niệm của “cô bé cúc áo” sẽ tái xuất màn ảnh rộng.

Với kỹ thuật làm phim stop-motion 3D độc đáo, vận dụng nhiều hình ảnh huyền bí mang tính biểu tượng, đây được ví như một trong những tác phẩm hoạt hình ghi dấu ấn sâu đậm trong ký ức khán giả toàn thế giới.

Theo chân cô bé Coraline trên hành trình khám phá “thực tại song song” trong phim, khán giả sẽ có dịp chiêm ngưỡng một thế giới giả tưởng được xây dựng công phu và đầy ma quái.

Đó là những nhân vật lập dị với nét đặc trưng là đôi mắt hình cúc áo, là căn biệt thự vừa cổ kính vừa ám muội có tên “Cung điện Màu Hồng” nơi Coraline và gia đình sinh sống. Không đơn thuần là một tác phẩm giải trí, Coraline đòi hỏi sự cảm thụ và liên tưởng của người xem, hàm chứa những thông điệp về gia đình, sự bất toàn, bí hiểm của cuộc sống.

Coraline là “đứa con tinh thần” nổi bật nhất tính đến hiện tại của Henry Selick, khi lần đầu tiên một bộ phim hoạt hình được thực hiện hoàn toàn bằng kỹ thuật stop-motion ba chiều. Tác phẩm là bước tiến lớn của ngành công nghiệp hoạt hình thế giới, nới rộng giới hạn về mặt thị giác cho phim ảnh nói chung, cũng như thể loại stop-motion nói riêng.

Tác phẩm hoạt hình giàu cảm xúc dành cho cả gia đình

Cá voi nhỏ chu du đại dương xoay quanh Vincent, là một chú cá voi lưng gù non trẻ, con trai của danh ca huyền thoại Humphrey từng bảo vệ đại dương bằng những khúc hát kỳ diệu. Tuy nhiên, sau biến cố mất cha mẹ, Vincent dần hoài nghi về khả năng của bản thân và không tin rằng mình có thể tiếp nối di sản ấy.

Bi kịch thực sự bắt đầu khi sinh vật khổng lồ mang tên Leviathan thoát khỏi tảng băng tan, đe dọa toàn bộ sự sống dưới biển bằng thứ mực độc hại. Khi đại dương đứng trước hiểm họa, Vincent buộc phải dấn thân vào chuyến phiêu lưu đầy thử thách để tìm ra “tiếng hát” của chính mình – thứ duy nhất có thể cứu lấy thế giới biển cả.

Điểm nhấn cảm xúc của bộ phim nằm ở câu chuyện về di sản và trách nhiệm. Vincent không chỉ là một chú cá voi nhỏ đang tìm kiếm bản thân, mà còn mang trên vai sứ mệnh bảo vệ đại dương trước hiểm họa đang cận kề. Hành trình ấy gửi gắm thông điệp dành cho thế hệ Z: Hãy dũng cảm tin vào chính mình, dám đứng lên bảo vệ hành tinh xanh và tìm ra mục tiêu của cuộc đời.

Bên cạnh đó, bộ phim cũng khéo léo khai thác chủ đề tình thân và tình bạn dành cho khán giả nhỏ tuổi. Vincent nhận được sự đồng hành của hai người bạn là Walter và Darya, cùng nhau trở thành bộ ba giải cứu thế giới. Chính tình bạn, sự đoàn kết và niềm tin vào bản thân đã giúp Vincent trưởng thành, vượt qua nỗi sợ để tiến gần hơn đến “tiếng hát” của riêng mình.

Không chỉ hấp dẫn ở câu chuyện,phim còn gây ấn tượng bởi phần hình ảnh và âm nhạc. Bộ phim của đạo diễn Razi Memari được thực hiện bằng công nghệ hoạt hình 3D hiện đại, kết hợp các công cụ như Unreal Engine để tái hiện thế giới đại dương sống động như một chuyến lặn thực thụ dành cho khán giả.

Jack Black, Chris Pratt nhập hội diễn viên lồng tiếng

Phim Super Mario thiên hà có tựa gốc The Super Mario galaxy movie chính thức hé lộ cốt truyện đầy bất ngờ của phần phim mới. Đồng thời, "bom tấn" hoạt hình tiếp tục quy tụ "dàn sao" lồng tiếng đình đám gồm Chris Pratt, Anya Taylor-Joy, Jack Black, danh hài Keegan-Michael Key, Kevin Michael Richardson và Charlie Day.

Đáng chú ý, nam diễn viên Benny Safdie và Brie Larson cũng góp giọng trong phần này. Bên cạnh "dàn sao" hạng A, phim cũng tiết lộ ba diễn viên lồng tiếng mới sẽ góp mặt trong tác phẩm: Donald Glover, Aaron Davis và Issa Rae.

Đoạn trailer dài hơn 2 phút mở ra với cảnh hỗn loạn khi một con tàu bất ngờ xuất hiện và hút tòa lâu đài của Mario, Luigi và Yoshi khỏi Vương quốc Nấm, cuốn họ thẳng vào vũ trụ mênh mông. Đang choáng váng trước tình huống bất ngờ, bộ ba chạm trán Bowser Jr. - con trai của phản diện Bowser tàn ác.

Trong khi đó, Bowser nhanh chóng được giải cứu và trở lại kích thước bình thường. Hắn tức tốc quay về hành tinh của mình, đồng thời không quên khôi phục lại di sản hùng mạnh của gia tộc Koopa để âm mưu thôn tính cả thiên hà một lần nữa.

Nhận được tin này, Mario và Luigi nhận ra họ không chỉ còn bảo vệ Vương quốc Nấm nữa mà phải tiến sâu vào không gian bao la của vũ trụ để ngăn chặn một cuộc thập tự chinh trải rộng trên nhiều hành tinh. Hàng trăm vũ trụ khác nhau, vô số màn chiến đấu kịch tính cùng vô vàn phản diện quen thuộc với những người hâm mộ chân chính của Super Mario đều hội tụ trong tác phẩm lần này.