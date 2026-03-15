'Nữ hoàng chân đất' Phạm Thị Bình: 'Tôi muốn đền đáp công ơn những người luôn ủng hộ lúc mình tuyệt vọng nhất'

SVO - Trong tập mới của 'Đụng độ', vận động viên Phạm Thị Bình đã chia sẻ hành trình vượt qua ca phẫu thuật tim để trở lại đường đua và viết nên một trong những câu chuyện đặc biệt của thể thao Việt Nam.

Vận động viên Phạm Thị Bình từng mang về tấm huy chương vàng marathon đầu tiên cho điền kinh Việt Nam tại SEA Games 27, với thành tích 2 giờ 45 phút 34 giây, đồng thời thiết lập kỷ lục quốc gia.

Sinh ra trong một gia đình khó khăn với 7 anh chị em, Phạm Thị Bình bắt đầu theo đuổi con đường vận động viên chuyên nghiệp từ cuối cấp hai. Khi đó, điền kinh chưa được nhiều người biết đến và gia đình cũng từng phản đối quyết định theo nghề của cô. “Gia đình lúc đó rất khó khăn. Mình muốn thử một lần vừa phát triển khả năng của bản thân vừa tự lập trong chuyện học hành”, cô chia sẻ với Châu Bùi.

Biệt danh “nữ hoàng chân đất” của Phạm Thị Bình cũng bắt nguồn từ hoàn cảnh đặc biệt ấy. Khi còn nhỏ, gia đình không đủ điều kiện để mua giày tập luyện nên cô quen chạy chân đất. Sau thời gian dài luyện tập, việc mang giày lại khiến cô khó đạt được cảm giác chạy quen thuộc, vì vậy thói quen đặc biệt này vẫn được giữ lại trong nhiều giải đấu quan trọng.

Trò chuyện với Châu Bùi, Phạm Thị Bình cũng một lần nhìn lại những biến cố trong hành trình hoạt động là vận động viên quốc gia. Biến cố lớn nhất trong sự nghiệp của Phạm Thị Bình là khi phát hiện mình mắc bệnh tim bẩm sinh và hở thông liên nhĩ, dù trước đó vẫn duy trì cường độ tập luyện và chạy marathon 42 km. Theo lời cô, các bác sĩ đưa ra hai lựa chọn: Phẫu thuật tim để có cơ hội tiếp tục thi đấu, hoặc tiếp tục chạy trong tình trạng có thể đột tử bất cứ lúc nào trên đường đua.

Sau ca tiểu phẫu tim, quá trình hồi phục để có thể chạy lại gần như bắt đầu từ con số 0. “Quá trình phục hồi hậu phẫu để có thể chạy lại thật sự rất khó khăn. Giai đoạn đầu chỉ thở và đi bộ thôi là mệt rồi, vì trong tim mình đang có một thiết bị hỗ trợ tim khít lại. Nhưng mình vẫn quyết tâm tập luyện và vì mình cũng muốn đền đáp công ơn những người luôn ủng hộ lúc mình tuyệt vọng nhất", nữ vận động viên kể lại.

"Sau hơn một tháng có cuộc thi đại hội thể dục thể thao toàn quốc, 4 năm mới có một lần. Mình suy nghĩ thời điểm này mà không thi đấu thì thành tích của tỉnh Quảng Ngãi bị thiệt thòi. Để không ảnh hưởng tới ai, mình đã viết một cam kết tự chịu trách nhiệm nếu có sự cố", cô nhớ lại.

Với quyết tâm quay trở lại đường chạy, Phạm Thị Bình tiếp tục tập luyện và chỉ sau 8 tháng đã giành Huy chương Đồng tại giải điền kinh châu Á. Đây vẫn là tấm huy chương duy nhất của Việt Nam ở nội dung này cho đến thời điểm hiện tại. Chính sự liều lĩnh và quyết tâm ấy, cô đã trở thành niềm tự hào của điền kinh Việt Nam.

Sau giai đoạn đỉnh cao, nữ vận động viên lựa chọn dừng lại ở thời điểm đẹp nhất của sự nghiệp để nhường cơ hội cho thế hệ kế tiếp. Hiện tại, cô đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên đội tuyển trẻ điền kinh tại Quảng Ngãi, tiếp tục đồng hành cùng các vận động viên trẻ trên con đường thể thao chuyên nghiệp.