Điều gì sẽ đến tiếp theo với BLACKPINK?

Sau khi BLACKPINK kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới DEADLINE tại Hồng Kông (Trung Quốc) vào ngày 26/1 trong nước mắt, người hâm mộ toàn cầu và các phương tiện truyền thông bắt đầu bày tỏ lo ngại về khả năng nhóm tan rã.

Vào ngày 27/1 (giờ địa phương), Forbes đã đăng một bài báo có tiêu đề "BLACKPINK vừa kết thúc chuyến lưu diễn lớn nhất trong sự nghiệp của họ". Liệu sẽ có thêm một chuyến nữa không? Khi màn trình diễn kết thúc, câu hỏi đặt ra trong ngành công nghiệp không phải là BLACKPINK đã đạt được điều gì, mà là điều gì sẽ đến tiếp theo.

Tạp chí Forbes mô tả tương lai của nhóm là “một trong những dấu hỏi lớn nhất trong làng K-pop”. Mặc dù cả bốn thành viên đều gia hạn hợp đồng nhóm với YG Entertainment vào tháng 12/2023, nhưng họ không gia hạn hợp đồng cá nhân mà thay vào đó thành lập các công ty riêng. Jennie thành lập Odd Atelier, Lisa ra mắt Lloud, Jisoo thành lập Blissoo, và Rosé ký hợp đồng với The Black Label, một công ty con của YG.

YG chưa tiết lộ thời hạn của hợp đồng nhóm được gia hạn, và các nguồn tin trong ngành cho rằng, việc đàm phán lại sẽ diễn ra vào nửa cuối năm 2026. Forbes lưu ý rằng, BLACKPINK sẽ kỷ niệm 10 năm thành lập vào tháng 8/2026, và nhóm dự kiến ​​sẽ phát hành mini album thứ ba, DEADLINE, vào ngày 27/2. Tạp chí này cho rằng, các hoạt động quảng bá album vào mùa Xuân và buổi hòa nhạc kỷ niệm mùa Hè có thể cung cấp những tín hiệu rõ ràng hơn về tương lai của nhóm.

Tạp chí cũng nhấn mạnh thành công cá nhân của các thành viên trong hai năm qua: Ca khúc APT của Rosé; Lisa trụ vững trên bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong 37 tuần, xuất hiện trong mùa 3 của The White Lotus và biểu diễn tại lễ trao giải Oscar; Jennie là nghệ sĩ solo chính tại Coachella; và Jisoo hoàn thành chuyến lưu diễn châu Á và phát hành Eyes Closed cùng với Zayn.

Tuy nhiên, Forbes lưu ý rằng, một số nhà phê bình cảm thấy tour diễn thế giới DEADLINE giống như “bốn nghệ sĩ solo cùng chia sẻ sân khấu hơn là một màn trình diễn nhóm thống nhất”, với phần hai và bốn dành hoàn toàn cho các tiết mục solo. Trong khi Rolling Stone cho rằng, sự trưởng thành cá nhân của các thành viên đã giúp nhóm hợp tác tốt hơn, một số đánh giá trên Ticketmaster lại cho rằng, các thành viên “trông mệt mỏi” và màn trình diễn “thiếu sự hòa hợp”.

Trong khi đó, tờ Times of India đăng tải tiêu đề “BLACKPINK có tan rã không? Lời chia tay đẫm nước mắt của Jisoo, Lisa, Rosé, Jennie làm dấy lên nhiều đồn đoán”. Tờ báo đưa tin, nhóm đã kết thúc đêm diễn cuối cùng ở Hồng Kông trong nước mắt và những cái ôm xúc động, làm dấy lên tin đồn tan rã mạnh mẽ trong cộng đồng BLINK, bất chấp việc sắp phát hành album.

Bài báo đã thu hút sự chú ý đến những lời phát biểu cuối cùng của Rosé: “Trước khi ngủ thiếp đi đêm qua, rất nhiều suy nghĩ đã đến với tôi, việc gọi điện cho mẹ trong những ngày còn là thực tập sinh, và cách chúng tôi trở thành BLACKPINK. Chúng tôi đã đạt được rất nhiều điều, tất cả là nhờ BLINK. Có những lúc khó khăn, nhưng cũng có rất nhiều điều đáng để ăn mừng. Nghĩ về điều đó khiến tôi bật khóc. Chúng ta phải trân trọng từng khoảnh khắc này, bởi vì chúng ta sẽ nhớ bầu không khí này trong một thời gian dài. Được biểu diễn trước rất nhiều người, trong rất nhiều đêm liền, là một vinh dự và đặc ân tuyệt vời. Đêm nay là để kỷ niệm sáu tháng qua, sau gần mười năm trong hành trình của chúng ta, và tất cả những kỷ niệm mà chúng ta đã cùng nhau tạo nên”.

Phản ứng của người hâm mộ trên mạng xã hội rất trái chiều. Một số bày tỏ lo ngại rằng, đây có thể là lần cuối cùng cả bốn thành viên cùng biểu diễn, trong khi những người khác kêu gọi thận trọng và tránh suy diễn quá mức, lưu ý rằng, nhóm thường khóc vào cuối mỗi chuyến lưu diễn.

Forbes kết luận bằng cách lưu ý, Rosé trước đó đã nói với tờ The New York Times vào tháng 11/2024 rằng, “tan rã chưa bao giờ là một lựa chọn”, mặc dù cô ấy không làm rõ kế hoạch sau chuyến lưu diễn. Tờ báo này cũng đề cập đến những thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội về việc nhóm không gia hạn hợp đồng sau năm 2025 đang lan truyền rộng rãi, nhưng YG Entertainment đã không phản hồi về những suy đoán này.

Bài báo kết thúc bằng việc khẳng định, nếu BLACKPINK giảm quy mô hoặc chấm dứt các hoạt động nhóm, ngành công nghiệp K-pop sẽ mất đi nhóm nhạc nữ thành công nhất toàn cầu, một nhóm có tầm ảnh hưởng vượt ra ngoài âm nhạc, sang văn hóa, thời trang và sự đại diện toàn cầu. Liệu đêm diễn cuối cùng ở Hồng Kông đánh dấu sự kết thúc, hay chỉ là một quãng nghỉ, vẫn là một trong những câu hỏi lớn nhất chưa được giải đáp của ngành công nghiệp K-pop.