Apink công bố lịch trình tour diễn châu Á năm 2026 mang tên 'The Origin: APINK'

Lịch trình và các thành phố cho tour diễn châu Á hiện đã được tiết lộ, với poster gợi ý về nhiều địa điểm khác sẽ được công bố sau. Để kỷ niệm 15 năm thành lập, tour diễn của Apink sẽ khởi động tại Seoul vào tháng Hai này, sau đó tiếp tục đến Đài Bắc, Ma Cao, Singapore, Cao Hùng và nhiều nơi khác trong suốt tháng Ba và tháng Tư.

Trong khi đó, Apink mới đây đã trở lại với EP RE: LOVE, trong đó có bài hát chủ đề Love Me More. RE: LOVE là album đầy đủ đầu tiên phát hành vào ngày 5/1, sau 2 năm 9 tháng. Apink đã tích cực quảng bá cho sự trở lại của mình trên các chương trình âm nhạc, chương trình giải trí và các nội dung khác. Ca khúc chủ đề Love Me More là sự kết hợp giữa hình ảnh nhóm trong sáng với sự tinh tế cổ điển, đã đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc trong nước và quốc tế và chứng minh sự nổi tiếng bền vững của họ bằng cách giành vị trí số một trên chương trình âm nhạc M Countdown của Mnet.