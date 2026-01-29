Nhóm nhạc Quả Dưa Hấu bất ngờ tái xuất, đưa khán giả 'ngược thời gian' trong MV mới

SVO - Quyết định của bộ ba Anh Tú, Bằng Kiều và Tuấn Hưng khiến người hâm mộ không khỏi mong chờ cho sự trở lại trong năm mới của nhóm nhạc đình đám một thời.

Mới đây, thông tin về việc nhóm nhạc Quả Dưa Hấu sẽ tái hợp khiến giới mộ điệu và khán giả hết sức bất ngờ và chờ đợi. Ba 'mảnh ghép' Anh Tú (Tú Dưa), Bằng Kiều và Tuấn Hưng, sau nhiều lần bàn bạc, đã đi đến quyết định hành trình âm nhạc tiếp theo sẽ theo danh nghĩa nhóm. Nhạc sĩ Tường Văn, thành viên còn lại trong nhóm, chưa thể tiếp tục tham gia nhóm vì vướng công việc gia đình. 'Bước chân' đầu tiên khi quay trở lại của Quả Dưa Hấu chính là MV mang tên Cảm ơn âm nhạc, một lời tri ân đến âm nhạc cũng như những khán giả đã luôn yêu thương, dõi theo và chờ đợi nhóm tái hợp.

Nhóm nhạc Quả Dưa Hấu quay trở lại hành trình âm nhạc.

Cảm ơn âm nhạc không chỉ đánh dấu sự trở lại của Quả Dưa Hấu, mà còn cho thấy cách các thành viên trong ban nhạc đối thoại với chính mình khi đã đi qua những thăng trầm riêng trong cuộc sống. Với họ, âm nhạc giờ đây không còn là nơi phô diễn năng lượng tuổi trẻ, mà trở thành chốn dừng chân để chiêm nghiệm, biết ơn và sẻ chia. Ca khúc có tiết tấu chậm rãi, ca từ giản dị như lời tự sự, bộc bạch chân thành từ những người nghệ sĩ đã dành trọn tình yêu cho âm nhạc.

MV do đạo diễn Nguyễn Đức Hải thực hiện, được ghi hình với bảng màu đen – trắng kết hợp sắc vàng ấm, gợi cảm giác hoài cổ và lắng đọng như những thước phim chất chứa nhiều kỷ niệm. Trong đó, không gian các khoang tàu cũ kỹ, phủ lớp patina của thời gian giống như cầu nối giữa hiện tại và quá khứ, đưa người xem trở về với ký ức đã lắng sâu theo năm tháng.

Hiện tại, khi các thành viên đã đủ chín muồi về trải nghiệm, suy nghĩ và vị thế nghề nghiệp, cuộc hội ngộ mới trở thành hiện thực.

Sau MV Cảm ơn âm nhạc, Quả Dưa Hấu sẽ có live-concert đặt dấu mốc chính thức sự trở lại của mình tại nhà hát Hồ Gươm, với tên gọi Bản ghi nhớ. Mang tinh thần của một lời hẹn ước, Bản ghi nhớ không đơn thuần là một đêm diễn mà còn là nơi ký ức được mở ra bằng âm nhạc, nơi người ta có thể bắt gặp chính mình của những năm tháng đã qua trong từng giai điệu quen thuộc trong 2 đêm diễn.

Không dừng lại ở đó, Quả Dưa Hấu sẽ chính thức ra mắt EP Livesession Bản ghi nhớ gồm 6 MV, được đầu tư cả về phần nghe lẫn phần nhìn, đảm bảo trải nghiệm âm nhạc cho khán giả. Đó là 3 bản “hit”: Hè muộn (Bằng Kiều), Mưa (Tuấn Nghĩa), Trái tim không ngủ yên (Thanh Tùng), cùng 3 ca khúc mới toanh được viết tặng cho sự trở lại của nhóm nhạc nam đình đám thập niên 1990 này.

Sau live-concert Bản ghi nhớ, Quả Dưa Hấu sẽ hoạt động trở lại với tư cách một nhóm nhạc gồm ba thành viên, tham gia biểu diễn tại các sân khấu âm nhạc và các dự án được lựa chọn kỹ lưỡng. Nhạc sĩ Tú Dưa chia sẻ: "Quả Dưa Hấu trở lại không phải để chứng minh hay khẳng định gì khác trong hành trình hoạt động nghệ thuật của riêng từng thành viên, mà để viết tiếp những câu chuyện âm nhạc còn đang dang dở thời thanh xuân".