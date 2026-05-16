Định hình lại giáo dục đại học: Lời giải nào từ mô hình "Đại học doanh nghiệp" của Intracom Uni?

SVO - Đại học không chỉ là nơi trao truyền học thuật, mà phải là bệ phóng kiến tạo nên những nhân sự có khả năng tạo ra giá trị ngay khi bước ra khỏi cổng trường. Sự dịch chuyển từ mô hình giáo dục hàn lâm sang 'đại học doanh nghiệp' đang được xem là cuộc cách mạng tất yếu. Tại Việt Nam, sự vươn mình của Trường Đại học Intracom (Intracom Uni - INU) đang trở thành một điển hình mang tính tiên phong trong xu hướng này.

Khi bằng cấp không còn là "bảo chứng" duy nhất

Nhiều năm qua, thị trường lao động Việt Nam đối mặt với một nghịch lý: Hàng trăm ngàn cử nhân ra trường đối diện với nguy cơ thất nghiệp hoặc làm trái ngành, trong khi các doanh nghiệp lớn liên tục "khát" nhân sự chất lượng cao nhưng không thể tuyển dụng được người làm được việc ngay. Khoảng trống quá lớn giữa lý thuyết trên bục giảng và thực tiễn khốc liệt tại thương trường chính là căn nguyên của bài toán này.

Nhận diện sâu sắc điểm nghẽn đó, Tập đoàn Intracom – dưới sự dẫn dắt chiến lược của "Shark" Nguyễn Thanh Việt – đã quyết định tham gia sâu vào lĩnh vực giáo dục đại học thông qua việc tái cấu trúc và phát triển Trường Đại học Intracom (tiền thân là Đại học Chu Văn An). Với vị thế của một tập đoàn kinh tế đa ngành, Intracom không chỉ rót vốn đầu tư hạ tầng mà quan trọng hơn, họ "cấy" mã gene của một doanh nghiệp lớn vào trung tâm của triết lý giáo dục.

Tiến sĩ Trần Ái Cầm - Hiệu trưởng Trường Đại học Intracom.

"Lớp học không tường": Đưa sinh viên vào tâm điểm của thương trường

Điểm khác biệt cốt lõi biến Intracom Uni trở thành một hiện tượng giáo dục chính là hệ sinh thái hậu thuẫn khổng lồ. Sinh viên INU không học tập qua những bài giảng chay hay các case-study đã cũ.

Với hơn 30 công ty thành viên trải dài từ năng lượng, xây dựng, công nghệ đến y tế (điển hình là Bệnh viện Đa khoa Phương Đông), Intracom Group biến toàn bộ hệ sinh thái của mình thành một "lớp học không biên giới"cho sinh viên.

Từ năm thứ 2 đại học, sinh viên các khối ngành Kỹ thuật, Kinh tế, hay Y dược đã được đưa thẳng xuống các công trường, nhà máy thủy điện, bệnh viện đa khoa để "mục sở thị" và trực tiếp tham gia vào các guồng quay công việc thực tế. Họ được cọ xát với những vấn đề nóng của doanh nghiệp, thực tập có lương và được chính các chuyên gia cấp cao của tập đoàn cầm tay chỉ việc.

"Khoản đầu tư" giáo dục tối ưu và tấm vé an toàn cho sự nghiệp

Với các bậc phụ huynh, đại học là một khoản đầu tư lớn lao của cả gia đình. Intracom Uni đã giải quyết triệt để nỗi lo về chi phí và rủi ro đầu ra. Mức học phí tại trường được duy trì ở mức tối ưu, chỉ từ 689.000 VNĐ đến 750.000 VNĐ/tín chỉ.

Tuy nhiên, "đòn bẩy" mạnh mẽ nhất khiến Intracom Uni thu hút lượng lớn sự quan tâm chính là cam kết đầu ra vững như bàn thạch: 100% sinh viên đạt chuẩn tốt nghiệp được Tập đoàn Intracom tiếp nhận làm việc. Các cử nhân, kỹ sư INU ra trường không phải cầm hồ sơ đi rải khắp nơi, mà được chào đón với mức lương khởi điểm từ 13 – 18 triệu đồng/tháng ngay trong nội bộ hệ sinh thái. Đây là lời cam kết mà rất hiếm cơ sở giáo dục nào hiện nay dám khẳng định và thực thi.

Rộng mở cánh cửa với 2.000 chỉ tiêu và 6 phương thức linh hoạt

Nhằm kiến tạo nguồn nhân lực cho kỷ nguyên số và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng mạnh mẽ, năm học 2026 - 2027, Trường Đại học Intracom công bố 2.000 chỉ tiêu hệ Đại học chính quy. Trong đó, nhà trường tập trung nguồn lực mạnh mẽ cho các nhóm ngành đang là "xương sống" của nền kinh tế:

· Quản trị kinh doanh: 200 chỉ tiêu

· Công nghệ thông tin: 100 chỉ tiêu

· Luật kinh tế: 200 chỉ tiêu

Mức điểm sàn xét tuyển tổ hợp 3 môn được ấn định tối thiểu từ 15 điểm, đảm bảo chất lượng đầu vào ở mức khá trở lên. Nhằm giảm áp lực thi cử và tối đa hóa cơ hội cho thí sinh, INU triển khai 6 phương thức xét tuyển linh hoạt, bao phủ từ điểm thi THPT 2026, xét học bạ (3 năm THPT), điểm thi đánh giá năng lực/tư duy của các đại học top đầu (ĐHQG, ĐH Bách Khoa), cho đến xét tuyển kết hợp và tuyển thẳng theo quy định.

Điểm chạm tương lai tại Ngày hội tuyển sinh 2026

Để các bạn học sinh có cái nhìn chân thực nhất về môi trường Đại học doanh nghiệp, Trường Đại học Intracom sẽ chính thức góp mặt tại Ngày hội Tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 do báo Tiền Phong tổ chức vào sáng Chủ Nhật, ngày 17/05/2026.

Đến với sự kiện, thí sinh và phụ huynh sẽ được đối thoại trực tiếp cùng các chuyên gia giáo dục và công nghệ từ INU, giải mã chi tiết xu hướng ngành nghề, gỡ rối quy chế tuyển sinh và khám phá các gói học bổng hấp dẫn. Đây không chỉ là nơi tư vấn chọn ngành, mà còn là bước khởi đầu để các bạn trẻ hoạch định một lộ trình nghề nghiệp bền vững từ bệ phóng Intracom Uni.

​