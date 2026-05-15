Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ Trường Đại học Việt Đức tuyển sinh 1.195 chỉ tiêu năm 2026, đẩy mạnh các ngành Công nghệ và Kỹ thuật

SVO - Với thế mạnh là trường đại học công lập hợp tác giữa 2 chính phủ Việt Nam và CHLB Đức, đào tạo các lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ và chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh, Trường Đại học Việt Đức sẽ tham gia 'Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2' tại gian hàng số 27. Tại sự kiện, nhà trường sẽ trực tiếp tư vấn cho học sinh về các phương thức xét tuyển, học bổng, cơ hội quốc tế cũng như xu hướng ngành nghề công nghệ trong tương lai.

Chia sẻ trước thềm chương trình, ThS Nguyễn Hoàng Thiên Thư - Phó Trưởng phòng Tiếp thị và Tuyển sinh Trường Đại học Việt Đức cho biết, năm 2026, nhà trường tuyển sinh 13 ngành đào tạo với tổng chỉ tiêu 1.195 sinh viên.

Trong số các ngành đào tạo năm nay, Khoa học Máy tính (CSE) là ngành có chỉ tiêu cao nhất với 250 sinh viên. Tiếp đó là ngành Kỹ thuật điện và Máy tính (ECE) với 165 chỉ tiêu; Quản trị Kinh doanh (BBA) tuyển 140 sinh viên.

ThS Nguyễn Hoàng Thiên Thư - Phó trưởng phòng Tiếp thị và Tuyển sinh Trường Đại học Việt Đức

Ngoài ra, các ngành Kỹ thuật Cơ khí (MEN), Tài chính và Kế toán (BFA), Kiến trúc, Kỹ thuật Cơ Điện tử hay Kỹ thuật Quy trình Sản xuất bền vững tiếp tục được nhà trường chú trọng đào tạo nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh mẽ.

Xét tuyển bằng 5 phương thức, yêu cầu tiếng Anh đầu vào

Theo ThS Nguyễn Hoàng Thiên Thư, năm học 2026 - 2027, Trường Đại học Việt Đức áp dụng 5 phương thức tuyển sinh nhằm tạo điều kiện cho thí sinh có nhiều cơ hội tiếp cận môi trường đào tạo quốc tế.

Khuôn viên Trường Đại học Việt Đức được đầu tư theo mô hình đại học nghiên cứu hiện đại chuẩn quốc tế

Cụ thể, nhà trường xét tuyển thông qua bài thi Digital TestAS trên máy tính; xét kết quả học tập THPT; tuyển thẳng học sinh có thành tích nổi bật; xét chứng chỉ hoặc bằng tốt nghiệp THPT quốc tế; đồng thời xét kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Bên cạnh điều kiện học thuật, thí sinh cần đáp ứng yêu cầu tiếng Anh đầu vào do chương trình đào tạo của VGU được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Nhà trường chấp nhận chứng chỉ IELTS từ 5.0 trở lên hoặc các chứng chỉ tương đương; thí sinh cũng có thể tham gia bài thi V-ETEST do trường tổ chức hoặc sử dụng điểm trung bình môn tiếng Anh THPT theo quy định từng phương thức.

Sinh viên Trường Đại học Việt Đức thực hành trong phòng thí nghiệm hiện đại.

Đại diện nhà trường cho rằng, để tăng cơ hội trúng tuyển vào VGU, thí sinh cần tập trung vào ba yếu tố gồm năng lực học thuật, trình độ tiếng Anh và chiến thuật nộp hồ sơ phù hợp.

“Nhà trường cho phép thí sinh dự tuyển đồng thời qua 5 phương thức khác nhau, với kết quả trúng tuyển và học bổng được xét hoàn toàn độc lập, giúp gia tăng tối đa khả năng trúng tuyển vào ngành học yêu thích”, ThS. Nguyễn Hoàng Thiên Thư chia sẻ.

Gian hàng số 27 tư vấn trực tiếp về học bổng và cơ hội quốc tế

Đại diện Trường Đại học Việt Đức cho biết, tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành Khoa học và Công nghệ lần thứ 2, gian hàng số 27 của trường sẽ tập trung cung cấp đầy đủ các thông tin tuyển sinh mới nhất năm 2026 cho học sinh và phụ huynh.

Tại đây, đội ngũ tuyển sinh của trường sẽ trực tiếp tư vấn về các phương thức xét tuyển, điều kiện tiếng Anh đầu vào, chương trình học hoàn toàn bằng tiếng Anh cũng như lộ trình học tập theo chuẩn quốc tế.

Ngoài ra, học sinh cũng có cơ hội tìm hiểu thêm về học bổng, chính sách hỗ trợ sinh viên, chương trình trao đổi quốc tế và triển vọng nghề nghiệp trong các lĩnh vực công nghệ, kỹ thuật đang được xã hội quan tâm như AI, bán dẫn, sản xuất thông minh hay chuyển đổi số.

Thông qua sự kiện lần này, Trường Đại học Việt Đức kỳ vọng có thể tiếp cận nhiều học sinh yêu thích các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật và công nghệ, đồng thời lan tỏa mô hình giáo dục đại học quốc tế theo chuẩn Đức tới đông đảo phụ huynh và học sinh.