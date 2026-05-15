Sinh viên đưa lý luận chính trị vào đời sống

SVO - Khuất Quang Nam (năm thứ tư, ngành Chính trị học, Khoa Lý luận chính trị - Giáo dục công dân, trường ĐH Sư phạm Hà Nội) hiện đảm nhiệm nhiều vai trò như Ủy viên Ban Chấp hành Liên chi Đoàn Khoa, Đội trưởng Đội Giao thông Xanh và Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường Đông Ngạc. Với Nam, những năm đại học không chỉ là hành trình học tập trên giảng đường, mà còn là quá trình đưa kiến thức lý luận vào thực tiễn thông qua hoạt động Đoàn - Hội, nghiên cứu khoa học và công tác cộng đồng.

Không ngừng trưởng thành qua từng vai trò và trải nghiệm

Chọn theo học ngành Chính trị học - một ngành thường bị xem là “thiên về lý thuyết”, với Quang Nam, trước hết đến từ sự quan tâm dành cho các vấn đề chính trị, xã hội và cách một tổ chức vận hành trong đời sống thực tế. Nam cho rằng, lý luận chính trị không hề tách rời thực tiễn, mà ngược lại, giúp người trẻ có phương pháp nhìn nhận vấn đề, biết phân tích thực tế và hành động có trách nhiệm hơn. “Mình nhìn nhận, lý luận không hề tách rời thực tiễn. Nếu được học và vận dụng đúng cách, lý luận chính trị giúp người trẻ có phương pháp nhìn nhận vấn đề, biết phân tích thực tiễn và hành động có trách nhiệm hơn”, Nam chia sẻ. Việc lựa chọn môi trường Sư phạm cũng là điều Nam cân nhắc ngay từ đầu. Theo Nam, học Chính trị học tại môi trường giàu tính mô phạm như trường ĐH Sư phạm Hà Nội không chỉ giúp tiếp cận tri thức chuyên môn mà còn rèn luyện tác phong, trách nhiệm và kỹ năng tổ chức trong tập thể.

Năm 2023, Quang Nam nhận Giấy chứng nhận “Đã có thành tích xuất sắc trong cuộc thi Tài năng Anh ngữ Thủ đô”, do Hội Sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội trao tặng. Với Nam, đây không đơn thuần là một thành tích về ngoại ngữ mà còn là cơ hội để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, tư duy hội nhập và sự tự tin của một sinh viên trong bối cảnh hiện nay.

Quang Nam (thứ hai, từ phải sang) nhận Bằng khen của Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội do có thành tích xuất sắc trong 'Mùa Hè Xanh'.

Song song với đó, Nam dành nhiều tâm huyết cho hoạt động nghiên cứu khoa học. Năm 2024, Nam đoạt giải Ba Giải thưởng Khoa học và Công nghệ dành cho sinh viên trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Cùng năm, Nam tiếp tục đoạt giải Nhì tại Hội nghị Sinh viên nghiên cứu khoa học, với đề tài “Nâng cao bản lĩnh chính trị của sinh viên trường Đại học Sư phạm Hà Nội”. Đến năm 2026, Nam đạt giải Khuyến khích với đề tài “Phát triển văn hóa số cho sinh viên các trường ĐH Sư phạm nhằm đáp ứng nhu cầu nghề nghiệp hiện nay: Thực trạng và giải pháp”. Theo Nam, các đề tài nghiên cứu đều xuất phát từ quá trình tham gia hoạt động Đoàn - Hội và quan sát đời sống sinh viên hiện nay. Nam cho rằng, trong môi trường mạng phát triển mạnh mẽ, sinh viên có nhiều cơ hội tiếp cận thông tin nhưng cũng dễ bị tác động bởi thông tin sai lệch, tâm lý đám đông hay những phát ngôn thiếu kiểm chứng trên không gian mạng. Từ thực tế đó, Nam đặc biệt quan tâm đến vấn đề “bản lĩnh chính trị” và “văn hóa số” của người trẻ. “Bản lĩnh chính trị không nằm ở những điều quá lớn lao, mà thể hiện ở cách mình tiếp nhận thông tin, lựa chọn điều gì và hành động ra sao trước những vấn đề của cộng đồng”, Nam chia sẻ. Theo Nam, trong thời đại chuyển đổi số, sinh viên không chỉ cần giỏi chuyên môn mà còn phải biết làm chủ nhận thức, hành vi và có trách nhiệm với tiếng nói của mình trên không gian mạng.

Không chỉ ghi dấu trong học tập và nghiên cứu khoa học, Quang Nam còn được biết đến là một sinh viên năng nổ trong các hoạt động tình nguyện và công tác Đoàn - Hội. Năm 2024, Quang Nam được trao Giấy khen đạt danh hiệu “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” cấp Trường. Tiếp đó, năm 2025, Nam vinh dự nhận Bằng khen của Ban Chấp hành Hội Sinh viên TP. Hà Nội vì “Đã có thành tích xuất sắc trong công tác triển khai Chiến dịch Sinh viên tình nguyện Mùa Hè Xanh, năm 2025”. Bên cạnh đó, Nam còn tham gia nhiều hoạt động cộng đồng như điều phối giao thông tại trường đại học, phối hợp tuyên truyền Luật an toàn giao thông cùng Đội Cảnh sát giao thông số 6, tham gia Mùa Hè Xanh, “Tiếp sức mùa thi”, hỗ trợ Trung tâm Hành chính công phường Cầu Giấy.

Quang Nam tham gia A80 với nhiệm vụ phân luồng giao thông và dẫn các đoàn đại biểu.

Quang Nam nhận danh hiệu 'Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác' năm 2024.

Với Quang Nam, điều đáng tự hào nhất không chỉ là những giấy khen hay danh hiệu đạt được, mà là quá trình trưởng thành qua từng vai trò và từng trải nghiệm. Tuy nhiên, việc đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc cũng khiến Nam đối diện không ít áp lực. Nam cho biết, khó khăn lớn nhất là cân bằng giữa học tập, nghiên cứu khoa học và công tác phong trào. “Có những giai đoạn, lịch học dày, đề tài nghiên cứu cần hoàn thiện, trong khi hoạt động Đoàn - Hội cũng bước vào cao điểm. Nếu thiếu phương pháp tổ chức rất dễ rơi vào trạng thái bị động và quá tải”, Nam chia sẻ. Để giải quyết áp lực đó, Nam luôn cố gắng xây dựng kế hoạch cụ thể và sắp xếp công việc theo mức độ ưu tiên.

Với Nam, điều quan trọng không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn là khả năng phối hợp và phát huy sức mạnh tập thể. “Mình nhận ra, người đứng đầu không thể ôm hết mọi việc một mình. Quản lý hiệu quả là biết tổ chức, tin tưởng và tạo điều kiện để tập thể cùng phát huy năng lực”, Nam chia sẻ.

Học lý luận để hiểu và hành động

Với vai trò Đội trưởng Đội Giao thông Xanh, nhiệm kỳ 2024 - 2026, Nam có cơ hội tham gia sâu vào công tác tổ chức, điều phối và quản lý hoạt động tình nguyện. Theo Nam, mỗi ca trực hay mỗi chương trình phối hợp với nhà trường, địa phương và lực lượng chức năng đều giúp bản thân hiểu rõ hơn trách nhiệm của người đứng đầu cũng như ý nghĩa của việc giữ gìn hình ảnh sinh viên Sư phạm.

Quang Nam và Đội Giao thông Xanh, trường ĐH Sư phạm Hà Nội nhận giải Nhất cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật năm 2025".

Không chỉ hoạt động trong môi trường đại học, Nam còn tham gia công tác Đoàn tại cơ sở, với vai trò Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn phường Đông Ngạc, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Những trải nghiệm này giúp Nam hiểu rõ hơn cách tổ chức Đoàn vận hành trong thực tế, từ xây dựng kế hoạch, triển khai phong trào thanh niên tới phối hợp cùng các lực lượng địa phương để phục vụ cộng đồng. Nam cho rằng, khoảng cách lớn nhất giữa “học” và “làm” chính là khoảng cách giữa nhận thức và năng lực hành động.

Nam chia sẻ: “Học giúp mình hiểu điều gì là đúng, nhưng thực tiễn buộc mình phải biết cách biến điều đúng ấy thành hành động cụ thể, kết quả cụ thể và giá trị cụ thể cho tập thể và cộng đồng”.

Nam tham quan và học tập ở Nhà Quốc hội.

Trong quá trình tham gia hỗ trợ Trung tâm Hành chính công và làm sạch dữ liệu giấy phép lái xe, Nam cũng có thêm góc nhìn thực tế về cách các chủ trương, chính sách được triển khai trong đời sống. “Chính sách không chỉ nằm trong văn bản mà được cụ thể hóa qua từng quy trình, từng hồ sơ và từng cách phục vụ người dân”, Quang Nam chia sẻ.

Theo Nam, những trải nghiệm ấy giúp bản thân hiểu rõ hơn mối quan hệ giữa lý luận, chính sách và quá trình tổ chức thực hiện ở cơ sở - điều mà sách vở khó có thể truyền tải đầy đủ nếu thiếu trải nghiệm thực tế.

Từ những trải nghiệm của mình, Nam cho rằng, học Lý luận chính trị không chỉ là tiếp nhận khái niệm hay hệ thống tư tưởng, mà quan trọng hơn là biết vận dụng lý luận vào thực tiễn đời sống. Nam chia sẻ: “Lý luận sẽ rất khô khan, nếu chỉ nằm trên giấy. Nhưng khi đặt vào công việc cụ thể, nó trở thành nền tảng giúp mình nhìn nhận vấn đề sâu hơn, tổ chức công việc khoa học hơn và hành động có trách nhiệm hơn”.

Trong bối cảnh hiện nay, việc học lý luận không còn đơn giản là tiếp nhận kiến thức hay ghi nhớ những khái niệm trên giảng đường, mà là quá trình hình thành tư duy, bản lĩnh và trách nhiệm của người trẻ trước đời sống xã hội. Khi không gian mạng phát triển mạnh mẽ, thông tin xuất hiện dày đặc với nhiều góc nhìn, nhiều luồng quan điểm và không ít nội dung sai lệch, con người rất dễ bị cuốn vào những phản ứng cảm tính, những nhận định thiếu kiểm chứng hay tâm lý đám đông.

Chính trong bối cảnh đó, lý luận trở thành nền tảng giúp người trẻ biết nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo, biết đặt câu hỏi trước thông tin, biết phân tích thay vì tiếp nhận một chiều và biết chịu trách nhiệm với tiếng nói, hành động của mình. Ý nghĩa của việc học lý luận không nằm ở những điều quá lớn lao, mà ở khả năng giúp con người sống có định hướng hơn, hiểu rõ trách nhiệm cá nhân với cộng đồng và giữ được bản lĩnh trước những biến động của đời sống hiện đại.

(Ảnh: NVCC)