TS Nguyễn Minh Tuấn - Khi nghiên cứu không dừng lại trong phòng lab

SVO - TS Nguyễn Minh Tuấn hiện là Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trưởng Bộ môn An toàn Thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông. Ông ghi dấu với hơn 30 công bố quốc tế cùng nhiều nghiên cứu về AI, xử lý dữ liệu và an toàn thông tin. Các công trình của ông không dừng ở bài báo khoa học mà tiếp tục được phát triển thành sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn cao.

Làm khoa học để giải quyết vấn đề thực tế

Một mô hình AI có thể chạy ngay trên điện thoại để dự đoán bệnh cho cây trồng. Một chatbot hỗ trợ sinh viên học tập. Hay những hệ thống thông minh giúp xử lý dữ liệu và bảo mật trong môi trường số... Với TS Nguyễn Minh Tuấn - Giảng viên Khoa Công nghệ Thông tin, Trưởng Bộ môn An toàn Thông tin, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông - đó không phải là những ý tưởng “trên giấy”, mà là những sản phẩm có thể ứng dụng vào đời sống.

TS Nguyễn Minh Tuấn trình bày tại Hội nghị ICON 2026.

Theo TS Nguyễn Minh Tuấn, giá trị của trí tuệ nhân tạo không nằm ở độ phức tạp của thuật toán, mà nằm ở việc nó giải quyết được vấn đề gì trong thực tế. Từ việc xử lý ảnh trong hỗ trợ chẩn đoán bệnh, xử lý ngôn ngữ tự nhiên để xây dựng trợ lý ảo, đến các bài toán về an toàn thông tin, các hướng nghiên cứu của thầy đều hướng tới một điểm chung: Đưa công nghệ đến gần hơn với con người.

Với hơn 30 công bố quốc tế và nhiều hướng nghiên cứu đa dạng, TS Nguyễn Minh Tuấn là một trong những giảng viên tích cực trong hoạt động nghiên cứu khoa học tại Học viện. Tuy nhiên, điều ông nhấn mạnh không phải là số lượng, mà là giá trị ứng dụng của từng công trình. Nhiều nghiên cứu sau khi hoàn thành không dừng lại ở bài báo, mà tiếp tục được phát triển thành sản phẩm có thể triển khai trong thực tế.

TS Nguyễn Minh Tuấn: “Nghiên cứu khoa học không chỉ dành cho những người theo đuổi học thuật, mà là nền tảng giúp sinh viên có tư duy sâu và khả năng thích nghi trong một thế giới luôn thay đổi”.

Ở góc nhìn đó, đối với ông, nghiên cứu không còn là một hoạt động mang tính học thuật thuần túy, mà trở thành cách để rèn luyện tư duy và khả năng giải quyết vấn đề - những năng lực cốt lõi trong thời đại công nghệ.

Học để hiểu mình, không chỉ để biết

Không chỉ trong nghiên cứu, quan điểm này cũng được TS Nguyễn Minh Tuấn mang vào giảng dạy. Khi được hỏi về ấn tượng với sinh viên Công nghệ Thông tin tại Cơ sở Thành phố Hồ Chí Minh của Học viện, Bùi Phi Hùng (năm thứ ba, ngành An toàn thông tin) chia sẻ về một người thầy đầy chất "lãng tử" trong một ngành học vốn được cho là khô khan, cho biết: “Trong các lớp học, TS Nguyễn Minh Tuấn không nói quá nhiều về những điều “lớn lao”. Thay vào đó, thầy thường bắt đầu từ một câu hỏi rất giản dị: mình phù hợp với điều gì? Chính những điều giản dị ấy làm cho sinh viên tiếp cận với khoa học một cách rất tự nhiên, rất bình dị. Thầy làm cho sinh viên hiểu được rằng những lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, khoa học dữ liệu, an toàn thông tin, hay xử lý ảnh - ngôn ngữ đang mở ra rất nhiều cơ hội. Điều quan trọng không phải là học thật nhiều, mà là hiểu mình phù hợp với hướng nào và đi đủ sâu vào hướng đó”.

TS Nguyễn Minh Tuấn tại Hội thảo Khoa học Quốc tế tại Ý cùng các chuyên gia.

Chính vì vậy, với cách tiếp cận khoa học một cách chân thực nhất, gần gũi nhất, sinh viên của thầy Nguyễn Minh Tuấn được khuyến khích tham gia nghiên cứu từ sớm. Không phải để có thêm thành tích, mà để thử, để sai, để hiểu mình hơn trong quá trình học. Khi được tiếp cận với những bài toán thật, các bạn dần hình thành tư duy giải quyết vấn đề - điều quan trọng hơn bất kỳ lý thuyết nào.

Sinh viên được trao cơ hội tham gia vào những bài toán thực, được thử nghiệm, được sai và được làm lại. Người thầy không chỉ đưa ra yêu cầu, mà còn là người đồng hành - cùng suy nghĩ, cùng tháo gỡ từng bước. Có lẽ, chính sự đồng hành đó đã giúp nhiều sinh viên của Học viện tự tin hơn khi bước ra các sân chơi nghiên cứu khoa học, các cuộc thi về lập trình trong và ngoài nước.

Một gợi mở cho những người trẻ

Đứng trước ngưỡng cửa chọn ngành, chọn nghề, nhiều bạn trẻ không tránh khỏi cảm giác băn khoăn: nên chọn điều mình thích hay điều “đang hot”, nên đi nhanh hay đi chắc. Theo TS Nguyễn Minh Tuấn, lựa chọn nào rồi cũng sẽ dẫn đến một hành trình dài, và điều quan trọng không phải là bắt đầu ở đâu, mà là mình có sẵn sàng đi đến cùng với lựa chọn đó hay không.

TS Nguyễn Minh Tuấn và các sinh viên PTIT tham gia Hội nghị quốc tế RTIS 2025.

Với những bạn đang cân nhắc theo đuổi lĩnh vực khoa học - kỹ thuật, TS Nguyễn Minh Tuấn cho rằng, không nhất thiết phải bắt đầu bằng những mục tiêu quá lớn. Điều cần thiết hơn là sự tò mò, tinh thần sẵn sàng học hỏi và kiên trì với những điều mình đã chọn. Công nghệ có thể thay đổi rất nhanh, nhưng tư duy và khả năng tự học mới là thứ giúp mỗi người đi được xa.

Bên cạnh đó, việc được học trong một môi trường có những người thầy sẵn sàng đồng hành, không chỉ truyền đạt kiến thức mà còn định hướng, khơi gợi và giúp sinh viên hiểu rõ chính mình, sẽ là một lợi thế rất lớn trên hành trình ấy.

Tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, những hành trình như vậy đang được bắt đầu mỗi ngày - không ồn ào, nhưng bền bỉ. Và với nhiều sinh viên, đó có thể chính là điểm khởi đầu cho một con đường dài trong thế giới công nghệ đầy biến động.

(Ảnh: NVCC)