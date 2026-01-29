Đỗ Tố Hoa, Anh Vũ cùng dàn sao Hoa ngữ rộn rã đón Tết Nguyên đán toàn cầu 2026

SVO - Các nghệ sĩ Việt - Trung đã tạo nên một không gian âm nhạc đặc biệt, gắn kết tình hữu nghị hai nước cũng như lan toả thông điệp về Tết đầy ý nghĩa.

Mới đây, chương trình Gala Tết Xuân vui vẻ - Sắc Xuân rộn ràng trong khuôn khổ chương trình Tết Nguyên đán Toàn cầu 2026 - Bạn đồng hành của tuổi thanh xuân đã được tổ chức tại thủ đô Hà Nội, thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả trong và ngoài nước. Với chủ đề cốt lõi "Lấy văn hóa làm cầu nối, lấy thanh xuân làm sứ giả", chương trình ghi hình tại nhiều điểm cầu trên toàn thế giới như Việt Nam, Thái Lan, Lào, Myanmar, Nga, Vương Quốc Anh, Trung Quốc... cùng gần 500 nghệ sĩ toàn cầu tham gia biểu diễn.

Tại điểm cầu Việt Nam, chương trình được 'nhào nặn' bởi đạo diễn Phan Bảo: "Dù đến từ hai quốc gia khác nhau, tôi bất ngờ nhận ra sự tương đồng rất lớn trong cảm xúc và những giá trị tinh thần cốt lõi. Với cả hai dân tộc, mùa Xuân luôn là sự trở về, là đoàn tụ gia đình. Chính sợi dây cảm xúc chung ấy đã gắn kết tôi với các đối tác Trung Quốc, để chúng tôi cùng nhau xây dựng nên kịch bản cho Chương trình Tết Nguyên đán 2026 không chỉ bằng tư duy nghề nghiệp, mà bằng cả trái tim".

Đạo diễn Phan Bảo cùng các nghệ sĩ Việt trong chương trình Gala 'Tết Xuân vui vẻ'.

12 tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, kết hợp hài hòa giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc Việt Nam và Trung Quốc. Dàn nghệ sĩ Trung Quốc mang đến những ca khúc sôi động, giàu sức gợi về mảnh đất Nam Ninh qua Nam Ninh City, hay tiết mục múa Xuân giang thuỷ đầy cuốn hút. Trương Khả Khả khiến khánn giả kinh ngạc cùng tiết mục hát múa Tìm trà vừa tao nhã, vừa sâu lắng.

Tiết mục múa 'Xuân giang thủy' do các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Nam Ninh biểu diễn khiến khán giả không thể rời mắt.

Các nghệ sĩ Việt lại mang đến một không gian âm nhạc gợi mở, giới thiệu thiên nhiên và con người trên dải đất hình chữ S vừa mộc mạc, vừa chân tình đến bạn bè quốc tế. Nếu như Hoàng Anh Vũ và Xiri đầy chất tự sự trong Tạm biệt năm cũ qua thì Bùi Hoàng Yến tạo không khí sôi động cùng Đón Xuân tuyệt vời.

Bên cạnh đó, khán giả cũng được đắm mình trong bản hoà tấu đặc biệt kết hợp thư pháp mang tên Một vòng Việt Nam. Tiếng đàn bầu, sáo trúc Việt Nam hòa quyện cùng tỳ bà, nhị hồ Trung Quốc tạo nên bản giao hưởng mang đậm tinh thần Á Đông cùng với chữ Phúc được viết thể hiện ước nguyện an lành và mối quan hệ hữu nghị bền lâu giữa hai nước.

Bản hoà tấu đặc sắc Một vòng Việt Nam khiến khán giả mê mẩn.

Ca khúc Tình thắm đôi ta được thể hiện bởi Đỗ Tố Hoa (Việt Nam) và Lưu Hải Toàn (Trung Quốc) như một thông điệp về sự đồng cảm, gắn bó và tình duyên nghệ thuật vượt qua biên giới.

Khép lại Gala là tiết mục tổng hợp Giai điệu mùa Xuân, với sự tham gia của các ca sĩ và đông đảo nghệ sĩ múa Việt Nam - Trung Quốc. Trong không gian ngập tràn ánh sáng và âm nhạc, đạo diễn Phan Bảo chia sẻ: "Thông qua nghệ thuật, thông qua tiếng hát, vũ điệu và những khoảnh khắc đồng sáng tạo trên sân khấu, tôi tin rằng chương trình đã góp thêm một nhịp cầu cảm xúc, giúp thanh niên hai nước Việt - Trung xích lại gần nhau hơn, cùng nhau kể tiếp câu chuyện hữu nghị bằng ngôn ngữ chung của văn hóa và niềm tin vào tương lai”.