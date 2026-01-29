Cha Eun Woo đối mặt 'làn sóng tẩy chay' diện rộng

Sau khi có thông tin Cha Eun Woo bị yêu cầu nộp thêm thuế lên tới khoảng 20 tỷ won, các thương hiệu thời trang, ngân hàng và mỹ phẩm từng chọn anh làm người mẫu đã nhanh chóng gỡ bỏ ảnh và bài đăng liên quan trên mạng xã hội, đồng thời chuyển các video quảng cáo sang chế độ riêng tư, thu hút sự chú ý rộng rãi vì quyết định “cắt đứt quan hệ” nhanh chóng của họ. Các video có hình ảnh anh từ Bộ Quốc phòng cũng biến mất.

Cha Eun Woo, hiện đang phục vụ trong quân đội, đã tích cực tham gia các nội dung quảng bá liên quan đến quốc phòng như Câu chuyện quân sự ngày hôm đó. Tuy nhiên, sau vụ bê bối, tất cả các video có sự xuất hiện của anh được cho là đã bị xóa khỏi KFN, Đài Phát thanh Truyền hình Lực lượng Vũ trang, do Cơ quan Truyền thông Quốc phòng điều hành. Động thái rõ ràng của Bộ Quốc phòng nhằm tách mình ra khỏi vụ việc, bất chấp tình trạng tại ngũ của Cha Eun Woo, đã thu hút sự quan tâm đáng kể của công chúng.

Cha Eun Woo, người xuất hiện với vai trò người kể chuyện trong loạt chương trình "Câu chuyện quân sự ngày hôm đó" trên kênh YouTube của Cơ quan Truyền thông Quốc phòng. Ảnh = KFN Plus

Ngày 26/1, Cha Eun Woo đã đích thân lên tiếng về vụ bê bối thuế: “Là một công dân của Hàn Quốc, tôi đang suy ngẫm sâu sắc về thái độ của mình đối với nghĩa vụ nộp thuế có đủ nghiêm túc hay không. Tôi cảm thấy vô cùng có trách nhiệm về sự hiểu lầm phát sinh từ những thiếu sót của mình. Tôi viết những dòng này sau khi hoàn thành nhiệm vụ hằng ngày trong đơn vị. Mặc dù hiện tại tôi đang phục vụ trong quân đội, nhưng việc nhập ngũ của tôi hoàn toàn không phải là lựa chọn cố ý để tránh né vụ bê bối này”.

Chỉ một ngày sau khi Cha Eun Woo đề cập đến tình trạng nghĩa vụ quân sự của mình trong lời giải thích, nội dung liên quan đến quốc phòng đã được đặt ở chế độ riêng tư, gây ra những phản ứng từ người hâm mộ và cư dân mạng: Tình hình ngày càng nghiêm trọng; Đây có vẻ là biện pháp đúng đắn; Thật không may, nhưng biết làm sao được...

Hơn nữa, một đơn kiến ​​nghị đã được đệ trình trên Cổng thông tin điện tử quốc gia, yêu cầu xem xét lại việc phân công nghĩa vụ quân sự của anh. Một người dùng cộng đồng trực tuyến cho biết, họ đã đệ trình đơn kiến ​​nghị yêu cầu xem xét tính phù hợp của việc phân công ban nhạc quân đội của Cha Eun Woo (tên thật là Lee Dong Min). Tác giả nhấn mạnh rằng, ban nhạc quân đội thực hiện các nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng đối với thế giới bên ngoài, chẳng hạn như các buổi lễ quốc khánh, sự kiện của Tổng thống và các sự kiện kỷ niệm quốc gia. Ông lập luận: "Với quy mô và tầm ảnh hưởng của vụ việc, nó có thể ảnh hưởng đến sự công bằng trong tổ chức quân đội và tinh thần của binh sĩ". Ông cũng cho rằng, "nghĩa vụ quân sự là một bổn phận, và phẩm giá của người lính gắn liền trực tiếp với danh dự của toàn bộ tổ chức", và kêu gọi xem xét lại các quan điểm. Theo báo cáo, đơn khiếu nại đã được gửi đến Bộ Quốc phòng và sẽ được đội thanh tra của đơn vị xem xét.

Ngay cả trong tình hình này, sự thận trọng cũng được thể hiện trên mạng. Nhiều cư dân mạng đang kêu gọi Chính phủ chờ xem, với những phản hồi: Chưa có phán quyết cuối cùng, nên hãy chờ xem; Cần phải làm rõ sự thật trước đã; Chúng ta nên thận trọng trước những lời chỉ trích quá mức khi chưa có gì được xác nhận...

Tóm lại, bất kể sự thật về cáo buộc trốn thuế là gì, dường như chúng đã giáng một đòn mạnh vào hình ảnh công chúng. Với việc các video tuyên truyền của quân đội được giữ bí mật và các khiếu nại về lập trường quân sự được đệ trình, hậu quả của vụ bê bối này dự kiến ​​sẽ còn kéo dài trong một thời gian.

Sáng ngày 28/1, chương trình "Oh Seung-hyuk's 'Field" đã ghé thăm một nhà hàng lươn nướng than ở huyện Ganghwa, thành phố Incheon, địa chỉ được ghi trong giấy tờ là công ty gia đình của Cha Eun Woo. Từng nổi tiếng là "nhà hàng quen thuộc" của ca sĩ kiêm diễn viên Cha Eun Woo (tên thật là Lee Dong Min) và sở hữu biển hiệu bắt mắt, giờ đây nơi này chìm trong sự im lặng hoang vắng.

Trước đó, Cha Eun Woo đã bị Cục Thuế Khu vực Seoul, Phòng Điều tra số 4, kiểm toán thuế gắt gao vào năm ngoái và sau đó được thông báo về các khoản thuế bổ sung tổng cộng khoảng 20 tỷ won, bao gồm cả thuế thu nhập. Cục Thuế Quốc gia được cho là đã coi một công ty do mẹ anh thành lập là “công ty ma” và xác định rằng, nó đã được sử dụng để giảm gánh nặng thuế thu nhập. Liên quan đến vụ tranh cãi, công ty quản lý của anh ấy cho biết: “Các vấn đề hiện đang được xác minh theo quy trình của cơ quan thuế, và cả công ty quản lý lẫn nghệ sĩ đều đang hợp tác một cách trung thực trong phạm vi cần thiết. Khi các phán quyết pháp lý và hành chính được làm rõ, chúng tôi sẽ có trách nhiệm thực hiện bất kỳ biện pháp cần thiết nào theo kết quả”.