Đoàn Thanh niên Công an Thành phố trao quà cho bà con xã đảo Thạnh An

Sáng ngày 6/3/2024, Đoàn Thanh niên Công an Thành phố (CATP) tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới”, với chủ đề “Hành trình kết nối những trái tim tình nguyện” năm 2024, tại xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ, TP. HCM.

Tham gia đoàn công tác, có Thượng tá Võ Hữu Nghĩa - Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị CATP: Trưởng Đoàn; Đại úy Võ Thị Bích Phương - Ủy viên UBKT Thành Đoàn, Phó Trưởng Ban Thanh niên CATP; cùng cán bộ Đoàn và đoàn viên, thanh niên CATP.

Ngay từ sáng sớm, Đoàn công tác đã cập bến đò Thạnh An, đến thăm, tặng quà cho Công an xã Thạnh An, huyện Cần Giờ. Đoàn đã trao tặng 2 bộ máy vi tính (trị giá 30 triệu đồng) cho Công an xã Thạnh An hỗ trợ thực hiện công trình thanh niên “Tuổi trẻ CATP xung kích trong thực hiện Đề án 06 - Phát triển ứng dụng về dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” và công tác chuyên môn nghiệp vụ của đơn vị. Đây là phần quà ý nghĩa, thể hiện tinh thần đoàn kết của Tuổi trẻ CATP thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng Công an xã chính quy của Bộ Công an.

Tiếp tục hành trình đến với Đồn Biên Phòng Thạnh An, Tuổi trẻ CATP đã có dịp giao lưu văn nghệ phục vụ bà con ngư dân bám biển và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Thạnh An. Đây là một trong những hoạt động thể hiện sự gắn kết giữa lực lượng Công an nhân dân với Bộ đội Biên phòng nhân kỷ niệm 65 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (3/3/1959 – 3/3/2024) và 35 năm Ngày Biên phòng toàn dân (3/3/1989 – 3/3/2024).

Thượng tá Võ Hữu Nghĩa - Phó Trưởng phòng Công tác Đảng và công tác chính trị CATP đại diện đoàn công tác đã phát biểu động viên, chia sẻ, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của Công an xã Thạnh An và Đồn Biên Phòng Thạnh An trong thời gian qua; đồng thời, gửi gắm niềm tin đối với tập thể lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ hai đơn vị sẽ vượt qua những khó khăn về vật chất, điều kiện sinh hoạt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, góp phần xây dựng xã ngày càng phát triển, giữ gìn cuộc sống ấm no, hạnh phúc và người dân xã đảo.

Tại chương trình, Đoàn Thanh niên CATP đã trao tặng kinh phí 30 triệu đồng cùng đồng hành với Đoàn Thanh niên Đồn Biên Phòng Thạnh An thực hiện Công trình Thanh niên nâng cao đời sống văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao của cán bộ chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên. Ngoài ra, đoàn công tác còn phối hợp Hội Quảng cáo TP. HCM gửi tặng đến bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã đảo 100 túi quà an sinh.

Ông Nguyễn Thanh Đảo - Chủ tịch Hội Quảng cáo TP. HCM cho biết: "Hội Quảng cáo Thành phố đã đồng hành tích cực cùng Tuổi trẻ CATP trong chiến dịch phòng, chống quảng cáo, rao vặt sai quy định để đảm bảo ANTT và chỉnh trang mỹ quan đô thị Thành phố. Không ngừng lại ở đó, chúng tôi cũng rất quan tâm và vinh dự khi đồng hành với lực lượng công an trong Hành trình về với huyện đảo Cần Giờ. Qua công tác chăm lo, hỗ trợ các đơn vị công an xã, Đồn Biên phòng Thạnh An và nhân dân trên xã đảo, Hội Quảng cáo Thành phố mong muốn góp công sức của mình vào công cuộc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng nông thôn mới, gìn giữ biển đảo quê hương".